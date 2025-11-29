Estafa con planes sociales: la fiscalía trajo al juicio el antecedente de Cury por el ataque en el lavadero

«Nos revisaron a todos en el lugar y al otro día vino el señor con los patoteros. A mí me golpearon«, aseguró el exempleado del lavadero, ubicado en el barrio Santa Genoveva de Neuquén, que fue atacado en 2019 por un grupo de personas, entre las que dijo se encontraba Alfredo Cury, condenado por la estafa con planes sociales.

El testigo habló ante el tribunal que le impondrá la pena al abogado por la millonaria defraudación al Estado.

Para la fiscalía la agresión en el lavadero es un antecedente valioso por qué Cury recibió una probation por este hecho.

Con el cambio de calificación -pasó de ser imputado por integrar una asociación ilícita a cometer una administración fraudulenta agravada como partícipe primario- el abogado quiere que se le conceda nuevamente la suspensión del juicio a prueba. El tribunal se lo rechazó por unanimidad esta semana: le contestó que el Código Penal establece que deben pasar ocho años para volver a solicitarla.

«Esto no va a quedar así»

En aquel momento el hombre que fue atacado trabajaba en el local ubicado en Illía y Río Dulce. Contó que Cury había llevado su auto a lavar y reclamó que luego de retirarlo le faltaban un par de anteojos.

«Llamamos al encargado, miramos las cámaras y no había nada. De ahí llamaron a la policía e hizo una requisa voluntaria, nosotros accedimos», precisó el testigo, cuya identidad el tribunal pidió que no se difundiera en los medios.

Cury, recordó, les gritó: «Yo voy a volver por los anteojos, esto no va a quedar así». Al día siguiente regresó con un grupo de gente.

«Estaba laburando y sentí dos piñas acá (se toca el rostro) y ya tenía un montón de vagos arriba mío. Me encerraron en la oficina a todos los chicos y ahí me empezaron a pegar a mi: tenían cuchillo, manopla«, remarcó.

Sostuvo que él no vio a Cury en el ataque, pero que sus compañeros lo identificaron. Uno de los policías que intervino en el caso también declaró y afirmó que en las filmaciones aparece claramente el abogado. Llegó en un BMW negro y el resto en una camioneta RAM gris.

Ese día debió ser atendido en el Policlínico de Neuquén. Planteó que aún le quedan secuelas de aquella agresión.

-Yo debo informarle que el señor Cury está presente en esta sala y que usted tiene derecho a declarar sin que él esté, le manifestó el presidente del tribunal, Juan Manuel Kees.

Además señaló que el imputado tenía derecho a hacerle preguntas.

Sin embargo no fue necesario que se retirara: Juan Piombo, su defensor, indicó que no iba a contraexaminar.