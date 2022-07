Esto es en Off: Alineamientos y accesos a los despachos nacionales

Cada posicionamiento no es neutro. Los intendentes bien lo saben y, por eso, esquivan las fuertes identificaciones.



En el PJ rionegrino no fue posible evitarlas y, en la última reunión del Consejo, fue necesario un posicionamiento, entre quienes participaron en favor del senador Martín Doñate y la confirmación de Sergio Hernández en la presidencia frente a los que optaron por oponerse y no se conectaron a la reunión virtual.



Tres jefes locales, también consejeros, se ausentaron y se ubicaron a la resistencia: la roquense María Emilia Soria, el serrano Renzo Tamburrini y Fabian Pilquinao de Sierra Colorada.



Se repasó en la reunión -según la gacetilla- “la agenda de obras y proyectos” de cada municipio, “reafirmando el compromiso político” de su financiamiento.



En cambio, además de Hernández de Lamarque, se sumaron al zoom Luis Ivancich (Godoy), Claudia Montanaro (Cervantes), David Mendoza (Belisle), Héctor Leineker (Conesa), Alberto Pacenti (Chichinales).

Después, esta semana, estos jefes locales participaron de la audiencia el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, acompañados por el senador Doñate. La comitiva rionegrina se complementó con Bruno Pogliano, de El Bolsón, y Víctor Hugo Mansilla, de Darwin, ambos alineados al oficialismo provincial aunque el último ahora reivindica su pertenencia a la UCR.



Reuniones y concreciones generadas por Doñate, que los intendentes retribuyen. El senador también intermedia en los requerimientos municipales de JSRN, a partir del consolidado vínculo con Alberto Weretilneck. Existe su contraparte: no hay visita provincial al concurrido despacho del ex gobernador que no tenga su derivación a las oficinas de Doñate.



Por motivación ajena o propia, los intendentes del PJ disidentes buscan otros accesos en Nación. La jefa roquense dispone de su camino, con aportes de su hermano, el ministro de Justicia, Martín Soria, Tamburrini lo intenta a través de la senadora Silvina García Larruburu y Pilquinao confía en sus líneas directas, entre ellas, con el ministro Katopodis.

Ayuelef, con 20 años en Pilcaniyeu, avisó que no quiere más

Néstor Ayuelef es uno de los intendentes históricos que piensa un nuevo futuro. Cuando en el 2023 termine este mandato, cumplirá 20 años al frente del municipio de Pilcaniyeu pero ya avisó que no quiere más. Lo sabe el senador Alberto Weretilneck y ahora espera una señal para ver si su rumbo político está en la Legislatura o en el Ejecutivo.

La cuenta regresiva para el cierre de listas del 14 de agosto

Tras el receso escolar, empezará la cuenta regresiva en la Unter. Ocurre que el 14 de agosto vencerá el plazo de presentación de listas para la elección del 4 de octubre, según los cálculos iniciales de los plazos que establecerá próximamente la Junta Electoral del sindicato.



En el oficialismo, el sector Azul-Arancibia, deberá resolver la propuesta de continuidad después que Sandra Schieroni anunciara que no quiere la reelección. La opción más firme: la adjunta, Silvana Inostroza.

En los sectores opositores, entre ellos, la Celeste -que encabeza el ex secretario general, Jorge Molina- ensaya charlas con otros sectores opositores en favor de un acuerdo, enmarcado en su pertenencia a la CTA. Si no se logra, participará solo en la provincial y en cada seccional.



En la elección del 2019, cuatro listas participaron y votaron más de 9.500 afiliados.

Neuquén:

Como los ravioles de Esperando la carroza

“¿Qué pasa, Mariano, no tienen ideas propias? Me copian todo: hicimos Polo Tecnológico, ellos hacen Polo Tecnológico; hicimos Parque Solar en Cutral Co, ellos hacen Parque Solar; ahora me copiaron la canción de campaña; qué pasa Mariano que no tienen ideas propias, dijo con humor e ironía Ramón Rioseco.

Omar le cortó las alas a Darío

Acto de inauguración de las mejoras del salón Fundadores de CALF. El gobernador Omar Gutiérrez se dio el lujo de cortarle las alas al presidente Darío Lucca al decir que no iba a ser candidato a nada. Lucca asintió. Tras la foto con Rolo Figueroa ahora es un activista Azul en el MPN.

Zapala festejó y hacía frío, pero…

Los festejos por el 109 aniversario de Zapala se hicieron, en parte, al aire libre y la prueba es que en las fotos se observa a funcionarios y vecinos muy abrigados. El diputado nacional Rolando Figueroa (MPN) quiso quedar bien y recuperó fotos con zapalinos pero en verano. Rolo, con un saludo y una foto de los bueyes quedaba bien.

Axel, regresó con Gloria a Plottier

Axel Riquelmes interpretó la canción Te escribo desde el Sur, del cantautor Hugo Giménez, y cautivó la atención de Soledad Pastorutti por la manera tan emotiva que la cantó en La Voz Argentina por Telefé. Este domingo a las 16, la municipalidad de Plottier lo presentará en la Casa de la Cultura. Regreso con gloria.

Río Negro

Visita de la intendenta y la única reunión

La intendente de Roca, María E. Soria concentró su presencia en Viedma en su encuentro con la gobernadora Carreras. Pasó -acompañada por su principal colaborador, su hermano Carlos- por el bloque del FdT, pero enseguida se fue. Existieron contactos telefónicos con legisladores, pero nada de reuniones. Regresó al Alto Valle, “muy contenta”, luego de la audiencia en Casa de Gobierno.

La gobernadora se bajó del viaje en el tren

Carreras agitó un pañuelo blanco con su mano, en forma de despedida. La imagen remitía al cine, pero lo que más llamó la atención es que la mandataria no esté arriba del vagón que partía en la primera excursión a la estación Perito Moreno. Era la idea inicial, que incluso movilizó a funcionarios y el equipo que la acompaña que sorprendidos con la decisión quedaron huérfanos en la excursión. Hubo especulaciones. Pero nadie sabe por qué se bajó del viaje.

La vuelta al despacho de un ex ministro

El intendente de S. Grande, Renzo Tamburrini se reunió con la gobernadora Arabela Carreras, preocupado por el plan de Fortescue para producir Hidrógeno. Lo recibió con el ministro Buteler y el secretario Sanguinetti. El serrano llegó con su secretario de Gobierno, Ricardo Arroyo, un asiduo asistente a ese despacho cuando era legislador y ministro en las gestiones de Alberto Weretilneck.