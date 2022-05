Esto es en off: El baño albertista de Alberto para el 25 de Mayo

Por Rodis Recalt

Esta semana, el presidente Alberto Fernández se mostró en público muy cerca de dos exministros suyos que perdió en el fragor de la gestión.

El martes 24 de mayo por la noche, la diputada Victoria Tolosa Paz organizó un locro en la sede del PJ Nacional, en la calle Mateu. La convocatoria había sido amplia, incluso se extendió a algunos referentes de La Cámpora, entre ellos el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, quien -como era de esperarse- pegó el faltazo. Eso sí, avisó que no iba y pidió disculpas. Lo cortés no quita lo valiente.

De ese encuentro trascendió una foto en la que se ve al presidente muy cerca de Ginés González García, su exministro de Salud que salió eyectado del Gobierno por el escándalo del vacunatorio VIP. La cercanía de Ginés no es casual, sino más bien caprichosa, porque ambos habían terminado muy lastimados cuando el ministro fue echado. Esta vez, Alberto quiso que Ginés estuviera cerca suyo.

Tal vez lo más polémico acerca de esa cercanía con Ginés fue que sucedió en la misma semana en que se conoció que el presidente pagaría 3 millones de pesos por el escándalo de las fiestas en Olivos en medio de la Pandemia. Era un doble recuerdo de actos de impunidad que podía provocar indignación.

Del encuentro en el PJ nacional circuló un video en el que se ve a los funcionarios cantando la marcha peronista. Allí se la ve en primera fila a Tolosa Paz y también al secretario General de la Presidencia Julio Vitobello muy alegres aplaudiendo, pero a un costado, al fondo, se puede observar a un enardecido ministro de Producción, Matías Kulfas, con los dedos en V y agitando los brazos al ritmo del “¡Perón, Perón, qué grande sos. mi general, cuánto valés!”.

Una cosa que llamó la atención de los presentes fue que Matías Lammnes, el ministro de Turismo, ni siquiera balbuceó algunas estrofas. Los comentarios menos amigables sugieren que no sabe la marcha.

Siguiendo con la intención de rodearse de amigos, al día siguiente, el presidente tenía el compromiso del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires y allí otra vez se lo vio custodiado muy de cerca por alguien muy cercano: la exministra de Justicia, Marcela Losardo, que además de amiga fue socia en su estudio de abogados. Losardo también salió eyectada del gobierno.

En su caso particular fue por fuertes diferencias con CFK en torno a la política judicial. En la caminata se cruzó con su reemplazante, Martín Soria. Para aquellos que gustan hacer lecturas de imágenes, Losardo estaba más cerca de Alberto que Soria.

En medio de tanta crisis con el kirchnerismo, rodearse de sus amigos es un gesto para observar y más si se tiene en cuenta que los rumores de cambios en el gabinete son constantes. En especial con el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre quien más presión se ejerce.

El último punto de conflicto fue el aumento del piso para pagar Ganancias. Sergio Massa amenazó con que si no se hacía antes del pago del aguinaldo lo sacaría por ley, una presión casi tan fuerte como la que hizo Máximo con el Salario Mínimo Vital y Móvil. Con aliados así, queda claro por qué Alberto está buscando a los viejos amigos.

Aclaración necesaria: los caños no entran en campaña

Roca. Nueva planta de agua. La pregunta de Arabela Carreras fue disimulada, pero igual hizo ruido. ¿Por qué los caños son azules? No lo dijo, pero se entendió: justo el color que identifica al municipio. Los técnicos explicaron que los caños no entran en campaña. Son azules los de agua, amarillos los de gas, etc. Hubo sonrisas cómplices, pero nadie atinó a sacar el pincel. Sobre todo, porque la intendenta Soria estaba detrás de la gobernadora.

La reunión de reparación y de anuncios municipales

El intendente peronista de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao, logró finalmente la audiencia con la gobernadora Arabela Carreras. Sirvió para bajar las tensiones, pues el jefe comunal nunca ahorró críticas a la gestión provincial. Al final, Pilquinao se retiró contento y con varios anuncios. Testigo y gestor del cónclave: el legislador Alejandro Marinao, que ya antes se había reunido con la mandataria.

Stopiello y la necesidad de actualizar sus registros

El ministro de Trabajo, Jorge Stopiello, llamó a los gremios para el 6 por el Convenio Colectivo. La notificación para ATE se remitió al “secretario general” Rodolfo Aguiar y la dirección de Buenos Aires 575. Se sabe, más allá de la presencia de Aguiar, que Rodrigo Vicente es el titular en Río Negro y que su sede capitalina está ubicada en Irigoyen. Urgente actualización en Trabajo.

Acusación, intimación y disculpas, todo en 48 horas

“Detectan en Jacobacci irregularidades en la compra de artículos de limpieza a un comercio de dirección inexistente”, sostuvo el miércoles un posteo de César Oyarzo, miembro del Tribunal de Cuentas por JSRN. Luego puso que todo tuvo aval y firma de la delegada de Educación, Liliana Merelles. Esa mujer lo intimó el jueves a disculparse. Y ayer, Oyarzo pidió perdón por nota. Ataque y repliegue fugaz, todo dentro del oficialismo provincial.

Omar, de entrevistado a entrevistador

Después del entredicho en El Alamito donde se acomodó cuando la entrevista estaba en marcha, el gobernador Omar Gutiérrez resolvió dar un giro y cambiar de papel. “Hoy conocí a Flavia Parra de Junín de los Andes, primera chofer mujer del Consejo Provincial de Educación”, escribió y para que no quepan dudas tomó el micrófono de Neuquén Informa, el sitio oficial de noticias, e hizo la entrevista. Pasó de entrevistado a entrevistador.

El último que apague la luz

El Municipio de la ciudad de Neuquén vive épocas de bonanza. No hay semana sin anuncio de obras, proyectos y hasta festivales. El equipo del intendente Mariano Gaido no ahorra en detalles, a tal punto que a veces se parece bastante al derroche. Así se ve la iluminación vial en el nuevo acceso Norte donde las luces están prendidas 24×7. Seguramente no importen porque son led, de bajo consumo.

Un encuentro fantasma, existió pero no hay pruebas

El gobernador Omar Gutiérrez y el diputado nacional Rolando Figueroa intentan mostrarse con cara de circunstancia. Dicen que se hablan por teléfono después de 4 años de silencio. El fin de semana fueron al Autódromo Provincia de Neuquén de Centenario. Se los vio por separado. Cuando los fotógrafos corrieron a testimoniar el encuentro ya no había ni rastros de uno o el otro. Sin selfies ni foto oficial. Se juntaron pero no hubo pruebas.

El discurso berretín y los personeros

El secretario de Energía, Darío Martínez, cultiva el perfil bajo y evita entrevistas. Como el MPN salió con los tapones de punta a cuestionar que le sacó un alfil como Carlos Ciapponi y encima por el tema represas, fueron cinco diputados del Frente de Todos del kirchnerismo light que acusaron al gobierno neuquino de tener un discurso berretín. A tono, le contestaron los diputados del MPN sin mención de los “personeros”.

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Adrián Pecollo