Esto es en off: El legislador sorista premiado por Arabela Carreras

Algunas sonrisas fueron incómodas. Otros directamente lanzaron una carcajada, anticipando que “esto se va a saber”. Y así fue nomás.

Más allá de que el legislador peronista Ignacio Casamiquela pretendía algo más de reserva, la imagen que lo muestra recibiendo un premio de manos de la gobernadora, Arabela Carreras, circuló por varios teléfonos de la política rionegrina esta semana. La propia mandataria ayudó a mostrar el costado “fierrero” del dirigente sorista, porque subió a sus redes sociales el video de la premiación a los mejores binomios del reciente Rally de Bariloche.

La pasión por el automovilismo viene desde hace años para Casamiquela. Navegante de “Joselito” Gómez, este año ya participó de tres pruebas, pero su trayectoria ya cuenta con muchas carreras más entre el 2007 y el 2011.

Nuevo delegado de Vialidad Nacional

Se terminó la gestión de Gustavo Casas al frente de la delegación rionegrina de Vialidad Nacional. El organismo oficializó ayer la designación interina al frente del despacho del Distrito 20 de Martin Izaguirre, jefe del Distrito La Pampa.

Y el ingeniero arrancó con anuncios, indicando que “la planificación presupuestaria 2024 elevada para su posterior aprobación, contempla la continuidad de las obras en ejecución y nuevos proyectos en los cuales se está trabajando para mejorar las condiciones de transitabilidad de las rutas nacionales en Río Negro”.

Martín Izaguirre es también titular del Distrito La Pampa.

Un tardío pedido de disculpas (I)

Legisladores de la oposición pidieron que funcionarios de Ejecutivo vayan a comisión para despejar dudas sobre el proyecto de creación del Consejo de Turismo. Pero nadie se dio por aludido y la iniciativa llegó el jueves al recinto sin esas respuestas. Las quejas quedaron por escrito y el ministro, Diego Canestraci, intentó remediar las cosas con pedidos de disculpas telefónicas. No llegó a tiempo.

Un tardío pedido de disculpas (II)

Tan notorio fue el faltazo del ministro Canestraci a la Legislatura que hasta provocó un hecho con ribetes históricos. “Y llegó el día que este legislador iba a estar de acuerdo con Marcelo Mango”, dijo Juan Martín antes de votar en contra, provocando varias sonrisas en el recinto. El legislador de Juntos por el Cambio y su colega kirchnerista habían pedido explicaciones de Turismo, por eso compartieron la bronca por el silencio oficial.

Una sesión marcada por la emoción

El presidente Alberto Fernández no fue el único que habló esta semana con voz temblorosa. En la sesión de la Legislatura también hubo parlamentarios a punto de quebrarse. Marcelo Mango recordó a la exlegisladora Susana Diéguez, Facundo López al exintendente Julio Arriaga, María Geminiani valoró la trayectoria del periodista Horacio Chaina, y Juan Martín, rindió homenaje al exfutbolista roquense Ángel “El Nene” Travesino.

Las incipientes charlas en Juntos por el Cambio

Momento de la verdad para Juntos por el Cambio en Río Negro. La Asamblea del PRO se reunirá hoy en Roca, para avanzar en la conformación de la alianza para las elecciones nacionales. No hay dudas sobre la integración con la CC-ARI, pero la incógnita es la participación de la UCR, protagonista en abril del “gran acuerdo” con JSRN. Dirigentes radicales cuentan que ya conversan con la CC-ARI, dejando para el final la etapa más áspera.

Matzen, legisladora electa por la UCR, con Elisa Carrió.

Neuquén

El otro Mariano no para de remar para llegar

El diputado provincial Mariano Mansilla (UNE) partició de tercera fecha del Torneo Legión Neuquina de Canotaje y se mostró muy satisfecho co nel resultado. El legislador es uno de los más ferreos defensores de la participación neuquina en el manejo de las represas y expuso varias ideas que tiene para que finalmente se concrete. No es la primera participación deportiva ya que anteriormente había organizado una caravana que algunos se animaron a hacerla en bicicleta, precisamente para lograr que se visibilice la intención. Pero remó y remó y la reemplazante de Darío Martínez, Flavia Royón, dijo que no y hasta ahora no ha dado vuelta atrás.

¡A las 7 de la mañana y nadie podía hablar de fútbol!

Lunes 8 a las 7. Mariano Gaido reunió a su gabinete y ordenó que nadie hablara de fútbol porque debía empezar la reunión. María Pasqualini intentó decir algo pero le dijo que no, que se empezaba a trabajar. Hubo risas pícaras y nerviosas, pero nadie lo confrontó. Dicen que había empezado la semana un poco de malhumor y con un malestar en la garganta así que ya sea por el resultado del fútbol dominguero o la salud, “nadie habla de fútbol”, ordenó Gaido.

Miralo vos a Javier

En serio o en broma, el intendente de Centenario Javier Bertoldi se anotó solito en la lista de buena fe de Rolando Figueroa quien está armando su equipo de gobierno a nivel provincial desde el 10 de diciembre. Bertoldi que perdió la reelección a manos de su excolaborador Esteban Cimolai dijo muy suelto de cuerpo: “Por intuición y al no estar en funciones en la municipalidad, es factible que estén pensando en nosotros”.

Las dudas de Omar

Christophe Krywonis cerró el festival del chef con Omar Gutiérrez. Cocinó lasagna con hojas de repollo y cordero. Krywonis dice: «¿No buscás trabajo de cocinero?» Y Omar: “Hablemos después del 10, puede ser, en Buenos Aires o acá, igual nos vamos a ver acá el año que viene”. “Claro -le responde el cocinero – con o sin festival”. “No, tiene que ser con festival, ¿vos crees que no lo van a hacer?”, respondió el gobernador. Mmmm

Le llegó la factura sin subsidio a Sergio

Allegados al presidente del PJ de Neuquén le saltaron a la yugular al diputado Sergio Fernández Novoa, quien ensayó un autocrítica y apuntó a Darío Martínez. Le recordaron que llegó a ser diputado puesto a dedo por Oscar Parrilli y que, en lugar de ir con el FdT se sumó a Kolina y esa lista no sacó ni el 2 % de los votos, “y seguro que son votos del Beto Vivero, con lo cual él no aportó nada”. ¿Hay que jubilar al dedo en el PJ?

Esteban cumplió pero se arriesgó

El intendente electo por Somos Centenario, Esteban Cimolai, grabó un video donde él, en persona, se sube a una escalera apoyada en un poste de luz y retira un cartel con su cara que promocionaba su candidatura. Con fingida intención ecológica dijo que los iba a donar para reciclarlos porque son de plástico. El tema es que no se cayó de la escalera (su ayudante tampoco) sólo por suerte. ¡Más cuidado Esteban!

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Daniel Vila