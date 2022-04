Esto es en off: El ministro de los millones que no tiene zapatillas

Por Rodis Recalt

Un rionegrino de perfil bajo, pero con un rol relevante en Buenos Aires es Martín Mura, el roquense que se desempeña como ministro de Hacienda en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Los Mura son una familia con una fuerte conexión con el deporte. El hermano menor de Martín, Facundo Mura, juega en el plantel profesional de Racing, el equipo del que Rodríguez Larreta es fanático.

Al ministro de Hacienda le gusta el fútbol, pero disfruta más del básquet, deporte que practicó en su infancia y adolescencia, pero desde que llegó a Buenos Aires casi no lo jugó. Hoy tiene ganas de volver a tirar bandejas y triples, pero no tiene zapatillas adecuadas, por lo que viene demorando el debut. Tal vez antes de que llegue el invierno consiga alguna oferta y vuelva a las canchas.

Pichetto sale de gira

El exsenador y actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, está enfocado en la promoción de su libro Capitalismo o Pobrismo, que escribió en conjunto con el periodista Carlos Reymundo Roberts. Está previsto una gira por el interior, que tendrá una primera parada en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. Luego continuará por Tucumán y seguirá por Chaco. Pero también tiene solicitudes para ir a Mendoza y Bahía Blanca.

Para este año, Pichetto tendrá una agenda cargada entre su trabajo como auditor, la construcción peronista que acompañará a Rodríguez Larreta de cara a 2023 y la promoción de su libro. Todavía no está previsto que visite Río Negro.

Massaccesi con menemistas

El exgobernador Horacio Massaccesi anda de visita por Buenos Aires y el jueves estuvo en uno de sus lugares preferidos de la ciudad: La Biela. Allí se cruzó con algunos protagonistas de la política de los ‘90, con quienes tuvo que lidiar como opositor. En una mesa cerca suyo estaban reunidos los exministros Carlos Corach, Julio Cesar “Chiche” Aráoz y Alieto Guadagni, quienes estaban acompañados por el economista Miguel Ángel Broda y la exsecretaria de Cultura del breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saa, María Teresa del Valle González.

Guadagni, el más longevo de la mesa, quiso hacer notar sus 90 años y dijo que había trabajado en Río Negro antes de que Massaccesi naciera. El exgobernador tiene 73 años, por lo que no quedó claro si Guadagni estuvo antes de sus 17 años o exageraba.

Gutiérrez esquiva flashes

El gobernador Omar Gutiérrez viene seguido a Buenos Aires. Esta semana estuvo en la gala de la fundación Conciencia, donde se cruzó con sus pares Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Horacio Rodríguez Larreta (CABA). Aunque salió en algunas fotos que se publicaron en diferentes medios, el gobernador no quería aparecer de manera excesiva, por lo que se lo vio esquivando flashes. Se escondía detrás de otras personas o se movía hacia un costado para que el lente de la cámara no lo captara. No quería quedar como un “figuretti”.

La cinta de inauguración más larga del mundo

El multitudinario acto que organizó el gobierno para inaugurar el Parque Tecnológico de Bariloche tuvo en lista 280 invitados y los funcionarios de todos los estamentos no quisieron perderse la oportunidad de la foto en este “hito” del Plan Castello. Carreras se mostró exultante y tuvo una atención especial para que el legislador Facundo López aparezca siempre a su lado.

Si no lo usa ni siquiera el ministro de Salud…

El barbijo fue el gran ausente entre los funcionarios en el acto del Parque Tecnológico, que se hizo en una carpa. Con los dedos de una mano se podían contar los tapabocas bien utilizados y algunos, como el ministro de Salud, Fabián Zgaib, lo tenían de muñequera. Incluso el director del hospital le ofreció un barbijo, pero lo rechazó con broma incluida. ¿Se viene el anuncio del despojo total?

Una disculpa oficial y una chicana extraoficial

Juan Martín podrá contar a sus nietos que un día fue figura en la prensa internacional. Una foto destacada y una página completa en El Mercurio logró luego de generar la rectificación a la jefa de Gabinete de Chile, que habló del “Wallmapu”. El legislador de JxC hasta se dio el gusto de chicanear Santiago Cafiero, afirmando que con un tuit hizo más que el canciller para defender a la Argentina.

¿Se puede volver siete años después? Parece que sí…

Siete años atrás, la candidatura de Sergio Massa a presidente lograba el apoyo de Alberto Weretilneck. Esta semana JSRN anunció vía un tuit de Agustín Domingo que se sumará al diálogo convocado por el titular de Diputados, que propone “el fin de la grieta”. Massa, entusiasmado, estará hoy en un acto por Malvinas con CFK. ¿Hasta dónde lo acompañará JSRN?

Darío aprendió a tejer con telar en Salta

El secretario de Energía y renovado titular del Consejo Provincial del Partido Justicialista, el rionegrino Darío Martínez, no pierde oportunidad de mostrarse empático con los sitios que visita en su tarea para buscar más energía (no tan cara para el país). “En Salta, aprendiendo a tejer con artesanos locales. ¿Ustedes probaron alguna vez hacerlo en un telar a pedal?”, publicó mientras tejía en el telar. La ocurrencia triplicó los me gusta que siempre consigue.

El cielo es el límite

La ministra Vanina Merlo fue propuesta para el cargo de Defensora General de Neuquén. En el afán de buscar adhesiones a su candidatura sumó la de una estudiante secundaria que presentó una nota en la subsecretaria de Gobierno en la que le manifestó su apoyo. “Mi mamá me comentó de las buenas cosas que hizo en la provincia y me gustaría que pueda seguir haciendo buenas cosas para nosotros”, escribió. Sin miedo al éxito.

El semillero de Mariano a orillas del río Limay

El intendente Mariano Gaido realizó una visita a los guadavidas a tono con que era el último día de trabajo en virtud de que terminó la temporada en los 4 balnearios del Limay. Lo hizo acompañado por Francisco Pancho Baggio y Claudio Dominguez, subsecretario y exconcejal y exdiputado y actual concejal. Ambos fueron guaradavidas lugar desde el que construyeron sus primeros pasos en su carrera política. Gaido los invitó a participar a quienes saludó.

De la bicicleta al banco de donación de sangre

Después de dar la vuelta a la provincia de Neuquén a bordo de una bicicleta, el diputado Andrés Peressini (Siempre) siguen en su política de ponerle el cuerpo a las causas justas. Participó de una campaña de donación de sangre en la Legislatura para concientizar sobre la donación de médula ósea. La iniciativa persigue aumentar el registro de donantes en la Provincia, aclaró el legislador que se mantiene en forma.

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Soledad Maradona