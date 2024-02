Esto es en off: El pasado volvió en forma de condena para un ministro de Río Negro

Diez años después, el paso por Rocafé todavía genera dolores de cabeza al actual ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy.

La firma -emblemática en la ciudad, pero que venía de una etapa compleja, con denuncias y revuelo político por licitaciones para la provisión de alimentos durante el gobierno radical- afrontó en esos tiempos varias demandas dentro del fuero laboral. Y Banacloy, que empezó como vendedor pero llegó a ocupar la gerencia hasta el 2013, dio múltiples explicaciones pero no pudo zafar hasta el momento de las esquirlas de ese proceso.

El ministro tendrá que seguir defendiéndose ante la Justicia, para revertir un fallo de la Cámara Primera del Trabajo, del 8 de febrero pasado, que lo condena a pagar -junto a otros responsables de la empresa- la suma de $ 2,9 millones a seis trabajadores.

Una computadora para el nuevo director de PAMI

Se sabe que el nuevo titular del PAMI en Río Negro, Carlos Montenegro, viene desde abajo. Empezó hace casi 41 años su carrera y esta semana asumió en el máximo cargo de la UGL provincial. Pero lo que no se sabía es que en esta nueva función también empieza desde el llano. Tanto es así, que en las oficinas del centro de Roca tuvieron que buscarle una computadora, porque hasta el momento no contaba con equipo informático para su trabajo cotidiano. “Va a ser el lento el proceso, porque se va a tener que poner al día con todo el manejo del sistema”, dijo un agente en voz baja.

Montenegro tenía a cargo la Mesa de Entradas de PAMI.

El bloque libertario en trámite y charlado

El pretendido bloque de La Libertad Avanza continúa en trámite. Aún las versiones en uno o en otro sentido, Pedro Pesatti no aceptó ni rechazó su creación. Sigue escuchando y, el miércoles, recibió a Julián Goinhex (planeado secretario), enviado por Lorena Villaverde, y al consultor externo, Pablo Díaz. El vice no adelantó nada y sus interlocutores insistieron en antecedentes similares de otras aperturas. La decisión no será en el corto plazo, dicen en la Legislatura.

Los concejales de Roca, alineados a la derecha

En política, están los que tiene buen nivel de tolerancia y están los que no te dejan pasar una. Entre esos últimos está un dirigente de origen peronista, que advirtió el singular detalle en la nota de los concejales oficialistas de Roca que expresó preocupación por la crisis del sistema sanitario. El dato saliente está en la alineación del texto, algo que abrió paso a preguntar si los ediles soristas están para escribir en “La Derecha Diario”.

Un encuentro político, con perfil gremial

En Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck recibió al titular de la CTA, Jorge Molina. La oposición a las políticas del gobierno nacional los reunió. También generó un análisis provincial, pues Molina lidera la agrupación Celeste de Unter, hoy oposición. Así algunos descifraron el contacto como un puente que aporten a la ajustada mayoría del oficialismo, que domina a la mitad de las seccionales. La Celeste incide en El Bolsón y Valcheta.

Preparativos y nervios por la apertura del 1°

Para Weretilneck, la del viernes 1°, será la novena apertura de Sesiones Legislativas. No hay preocupación por ese lado, pero hay inquietud en Casa de Gobierno por el conflicto del personal de la Legislatura, con movilizaciones. Por eso, si antes no se logra ningún acuerdo, las gestiones se orientan a que las protestas de APEL tengan otro destino y no dificulten la participación del gobernador en la Asamblea Legislativa, programado para las 9.

Neuquén

Se anunció el plan forestal y se cayó un árbol

Durante la presentación del plan forestal y manejo de bosques en Casa de Gobierno. En la plaza Roca, a pocos metros, cayó un árbol/ acacia de enorme tamaño. Se escuchó el golpe en la gobernación. Todo en simultáneo. Y no es hacer leña del árbol caído.

El testimonio del suceso lo tomó el periodista Rodrigo Castaño quien pudo comprobar que no pasaba nadie, en ese momento, que podría haber sido aplastado por la caída del árbol.

La ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza, se tomó una foto podando un árbol, pero no era éste, sino que era uno de los pinos en las plantaciones de Corfone. Hay señales de los bosques al nuevo gobierno.

Una acacia se derrumbó mientras se presentó el plan forestal.

Finalmente, llegó el pedido de disculpas

El gobernador Rolando Figueroa pidió disculpas a la comunidad de Las Ovejas por haber vivido 23 días que se vivieron en 2018 cuando en un operativo armado desde la ciudad de Neuquén se puso bajo sospecha a todos los vecinos por el doble femicidio de Carina Apablaza y a su hija Valentina de 11 años en plena vía pública. El cuerpo del femicida Lorenzo Muñoz estaba a pocos metros. Un gesto que Omar Gutiérrez evitó a toda costa.

¡No se fue, Marquitos no se fue!

Cuando se tipea el canal de Youtube de la Legislatura a efectos de seguir las sesiones ¿quién aparece? Sí, Marcos Koopmann quien convoca a trabajar en equipo. Es llamativo porque la sucesora Gloria Ruiz no es neófita en la materia, una cuasi influencer de la nueva clase política neuquina. Claro que la relación entre ambos fue distante, en un principio, pero después, al final del mandato, subió por la escalera eléctrica. Al final ¡No se fue Marquitos!

¿Qué pasa con el exministro Sánchez?

Por primera vez un boletín oficial de la Provincia cambia de cargo a un funcionario en forma simultánea. Se trata del exministro de Deportes Luis Sánchez quien fue dado de bajo como subsecretario de Gestión de Riesgos y, a la vez, fue designado como subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana. Igual sueldo pero con distinto jefe, cambió a Juan Luis Ousset por Matías Nicolini… ¿qué pasó?

El concejal mostró los dientes

El joven concejal de Hacemos Neuquén Joaquín Eguía mostró que tiene ganas de no pasar desapercibido y, lejos de caer en la clásica oposición versus oficialismo, se tomó en serio el tema de la tasa al combustible para cubrir la ausencia del subsidio nacional. Como el concejal del Pro Nicolás Montero votó en contra le pasó factura sobre el apoyo de ese partido a nivel nacional, sin chicana. Faltó Denisse Stillger ¿habría votado a favor? Mmm…

El político que está con la multinacional

El concejal Atilio Sguazzini (MPN) requiere un F5, como las computadoras, para actualizar las frases hechas. Le dijo a una concejal que vivía en un Tupperware en referencia a Earl Silas Tupper quien inventó los recipientes y ahora es una multinacional. Quiso decir, en realidad, que su colega no tenía información de la realidad. Igual los productos de la multinacional son carísimos, mejor los que producen Ricardo y Enrique Colombraro.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Mario Rojas y Shirley Herreros