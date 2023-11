Esto es en off: El saludo que entró al top five de los momentos más tensos del acto

El acto de entrega de diplomas a las autoridades provinciales electas estuvo lleno de gestos cordiales. Por eso, entre tanta sonrisa y abrazo, los momentos fríos quedaron bien a la vista.

Y dentro del ranking de cruces tensos, sin dudas aparece en el podio el instante en el que recibió su reconocimiento Magdalena Odarda, quien regresará al parlamento provincial dentro del bloque de Vamos con Todos.

La exsenadora nacional criticó sin vueltas hace pocas semanas a los jueces del STJ y al procurador general, Jorge Crespo, por las decisiones relacionadas con el acceso al lago Escondido. “El STJ sacrifica a niños y ancianos para que el lago sea solo de Lewis”, dijo Odarda, entre otras cosas.

Semejante previa no podía derivar en otra cosa que una mirada seria y un rostro rígido de la presidenta del máximo tribunal, Liliana Piccinini, que de todas maneras mantuvo la cortesía del saludo con un apretón de manos.

Aguiar, el balcón y la «epopeya federal»

Rodolfo Aguiar prepara todo para la asunción, el próximo lunes, como secretario general de ATE a nivel nacional. El dirigente prevé un acto con mirada atrás, desde sus primeros pasos como delegado en PAMI de Roca hasta l actualidad. Y en ese repaso histórico, la semana pasada vivió un momento emotivo, cuando pudo asomarse desde el mítico balcón desd e donde saludaron Víctor De Gennaro y Germán Abdala cuando recuperaron el sindicato, luego de la dictadura militar. Aguiar compartió la foto con dirigentes provinciales, haciéndolos parte de lo que considera una “epopeya federal” por haber llegado desde una provincia del sur a la conducción nacional del gremio.

Un hackeo masivo a intendentes

Primero había sido Claudia Montanaro, de Cervantes. Luego le tocó el turno al legislador y mandatario electo de Regina, Luis Albrieu. El jueves se informó desde Roca que la intendenta María Emilia Soria había sufrido el hackeo de su teléfono y que desde allí estaban intentando estafar a sus contactos. Y ayer fue el turno de Fabián Pilquinao, jefe comunal de Sierra Colorada y legislador electo, quien tuvo que salir a aclarar que no estaba pidiendo a nadie que haga transferencias a su nombre. Aun sin dato sobre sospechosos, la única particularidad clara es que las víctimas de estos ciberdelitos son todos dirigentes con origen en el peronismo.

Tortoriello es neutral y la Asamblea tendrá postura

El presidente del PRO y diputado nacional Aníbal Tortoriello no votará en blanco pero silencia su voto en el balotaje para expresar su neutralidad mientras que el legislador Juan Martín convocó, como titular, a la Asamblea para este domingo en Cipolleti y se prevé que salga un respaldo a la candidatura del libertario Javier Milei. Es muy posible que el cipoleño no concurra directamente al encuentro. Otro signo del quiebre del PRO.

Vamos con Todos y la ceremonia que no fue

El martes, la Justicia Electoral entregó los diplomas a las autoridades electas en Río Negro. Vamos con Todos armó un acto similar para el día previo, organizado por Silvia Horne, candidata a la Gobernación. Las invitaciones se difundieron pero no faltaron planteos internos entonces la ceremonia fue suspendida. Y la algarabía del Movimiento Evita quedó para el acto judicial, especialmente cuando recibió su diploma la legisladora Ayelén Spósito.

Apoyo a una fórmula en nombre de Río Negro

La gobernadora Arabela Carreras faltó a la reunión de JSRN en Viedma donde se formalizó el respaldo partidario a la fórmula Massa-Rossi. Pero, igualmente, la mandataria no pierde ocasión para hacer público su apoyo al ministro de Economía y, en consecuencia, esta semana, se difundieron tres gacetillas en tres días para expresar esa posición en favor del candidato de UP, siempre a través de los canales oficiales de la Provincia.

Neuquén

Gaido ahorra en tecnología y… en información

Hasta el año pasado, Mariano Gaido repartía el presupuesto en pendrives. Pero ahora reparte tarjetas de cartón con códigos QR. Muy modernos, pero contienen la presentación de los números generales que se hizo a la prensa, no el presupuesto.

El código QR conduce a la página de la municipalidad donde se ve el power point que presentaron a la prensa, no el presupuesto. No solo bajaron costos (de un pen drive a un papelito con el código QR) sino que cambiaron el archivo del presupuesto, por un flyer. Los más curiosos querían bucear en detalles finos de los ingresos y egreses pero se quedaron con las ganas. Esto con Pechi Quiroga no pasaba.

El intendente Mariano Gaido repartió tarjetas con códigos QR.

Las relaciones y las preposiciones

La circunstancia aumentó la sensación de satisfacción. Presentación del presupuesto y el coordinador de Gestión Gastón Contardi tuvo un lapsus. Su discurso comenzó a repetir como un longplay rayado “en relación a”. Decía (mal) el latiguillo y agregó sustantivos. Listó empleo, desarrollos de Vaca Muerta, crecimiento, entre otras. Se debe relacionar al intendente y no con él…

El cazafantasmas salió a despejar cualquier duda

El presidente del PJ Provincial, Darío Martínez, reaccionó muy rápido y despejó dudas. Fue como cazar un fantasma. El diputado electo publicó que recibió al intendente electo de San Patricio del Chañar, “amigo y compañero Gonzalo Nuñez, con quien avanzamos en la planificación de la campaña para al balotaje, y en gestiones para la municipalidad”. Dicen que anduvo la ambulancia de Comunidad buscando heridos en El Chañar…

Darío Martínez y Gonzalo Núñez.

El concejal hackeado

El concejal Diego Landeiro advirtió que le hackearon su teléfono celular y que, por lo tanto, sus contactos no deben acceder a pedidos que provengan de su cuenta telefónica. Sus compañeros de bloque, del MPN, le gastaron algunas bromas que tenían que ver con la supuesta recaudación que hacía quien se hizo de su cuenta telefónica. Es que Landeiro es fanático de San Lorenzo y hasta el termo que usa tiene el escudito.

Guillermo, el misterioso

Guillermo Pereyra, exsenador, dirigente político-gremial, referente del Movimiento Popular Neuquino aseguró que sobre el futuro del partido provincial “va a haber novedades en los próximos días, después del balotaje”. Lo hizo a la radio allense La Carretera. En paralelo comenzó a tejerse especulaciones y la más arriesgada hablaba del regreso del hijo descarriado. ¿Será?

Andrés vuelve a la escuela

El diputado provincial Andrés Peressini (Siempre) contó que después del 10 de diciembre dejará la banca y volverá a su empleo anterior: vicedirector del CPEM 55 de Plottier. Será una pausa en su carrera política, luego de querer volver a la intendencia. De todas formas, el regreso a la docencia no será por mucho tiempo. En un año cumple los 60 pirulos y va a disfrutar la jubilación.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Mario Rojas y Shirley Herreros