Esto es en Off: la comparencia de un ministro frente a un Tribunal penal

En la mañana del 23 de junio sorprendió el ingreso a la sede judicial de Viedma del ministro de Modernización,Milton Dumrauf. Después se supo que concurría a un debate convocado por el Tribunal de Impugnación como parte en una causa penal de Roca por “estafa” entre privados. Su participación se correspondía con el reclamo formalizado por honorarios.

Hasta el 2024, el funcionario patrocinó a una de las partes pero el juez inicial no le había asignado honorarios entonces el reclamo de revisión ante el Tribunal de Impugnación incluía el pedido por ese pago. Una novedad en el fuero penal, aceptarían los jueces. Su petición se centró en honorarios proporcionales a la demanda original, que fue de cinco millones de dólares.

Juan Martin con el “horario valletano”

El legislador Juan Martin admitió un error de cálculo al convocar a la prensa en Bariloche temprano y al arrancar su presentación, como candidato a senador por el PRO, pidió disculpas por “el horario valletano” de la cita El día no acompañó, la niebla reducía la visibilidad y el caos de tránsito fue mayor,, pero la mayoría fue puntual.

La campaña libertaria y la debatida Jefatura

El candidato por la reelección Aníbal Tortoriello informó que su campaña libertaria será independiente de la que proponga Lorena Villaverde. Hay contactos para mostrar acercamientos. La empresaria fue designada Jefa de Campaña aunque existió un intento en favor de Enzo Fullone, el otro candidato al Senado.

Tortoriello, no tan cerca de Villaverde. Foto: Marcelo Ochoa.

Las ausencias frente al voto del arancel

El arancelamiento del servicio hospitalario para extranjeros se aprobó en primera vuelta con rechazos. Además, existieron ausencias Se fueron de la sesión los dos radicales, Lorena Matzen y Ariel Bernatene, y Pedro Dantas. Además, Pedro Pesatti dejó la presidencia en manos de Silvia Morales. La más evidente: Maricel Cevoli. Se fue y volvió al recinto.

Maricel Cévoli. Foto: Marcelo Ochoa.

Walter Cortés con acento francés

Walter Cortés, el intendente de Bariloche, está de viaje y su destino esta vez fue la ciudad francesa de Chamonix al pie del Mont Blanc por un convenio para traer a la ciudad una carrera de ultra trail súper famosa, que moviliza a 4.000 corredores del mundo, y que años atrás corrió el exministro Federico Lutz. ¿Habrá sido el nexo?.

Pogliano estira su actividad hasta que rija la licencia

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, aprovecha hasta el último día para mostrar acciones de gobierno antes de que entre en vigencia la licencia por ser candidato a senador suplente del oficialismo. El mismo 27, cuando arrancó la campaña, se subió al nuevo camión volcador del municipio.

Neuquén

Gloria fue bibliotecaria por cuatro horas

La exvicegobernadora de Neuquén y exintendenta de Plottier, Gloria Ruiz, volvió esta semana por apenas 48 horas a su puesto como empleada de planta permanente en el municipio local. Se reincorporó a la Biblioteca 30 de Octubre, donde atendió a estudiantes y entregó libros, aunque lo hizo bajo una jornada reducida de cuatro horas diarias por recomendación médica. Su regreso, sorpresivo para vecinos y compañeros, concluyó de inmediato al solicitar una nueva licencia. Esta vez la medida obedeció al inicio de su campaña como candidata a diputada por el partido Desarrollo Ciudadano. La postulación la ubicará en el escenario electoral de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre.

Leandro quiso quedar bien pero se le pasó la mano

“Tremenda dupla Juli – Pepe, superando a la mítica Demi – Bruce”. Lo escribió el presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén en el lanzamiento virtual de la campaña para entronizar en el senado a Julieta Corroza y Juan Luis Ousset. Dice que superó a la pareja de Holywood Demi Moore y Bruce Willis. Todos suponen por su apariencia…

La derecha del ministro

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, estuvo en una jornada de recreación en el Parque Industrial de Neuquén y Juan Luis Ousset lo desafío a probar su derecha con la pelota y no es que guau pero se defendió. Le faltó práctica que no podrá tener mucho ahora que tiene dos ministerios.

¡Llegaron los nuevos diputados!

Dos zorros aparecieron en el estacionamiento de la Legislatura de Neuquén. Las imágenes fueron compartidas por la vicepresidenta primera del cuerpo, Zulma Reina, quien destacó el episodio como una postal que invita a reflexionar sobre el cuidado del entorno natural. Hubo bromas porque dijeron que eran “los nuevos”

El sabor amargo para el diputado

“Es una obra que lleva 18 años y que ha sido postergada por sucesivas gestiones. Aunque se avanza, la nueva demora genera un sabor amargo”. La conclusión del diputado nacional Osvaldo Llancafilo (MPN) al enterarse por boca del jefe de Gabinete, Guillermo Franco, que la obra que no se debe nombrar no se termina este mes sino en octubre. A seguir esperando.

La senadora y la televisión

La senadora Silvia Sapag (UxP) recibió en la Comisión de Ciencia y Tecnología a los científicos del Conicet que exploraron hasta 3.900 mts de profundidad en el Atlántico Sur. Los saludó afectuosamente y les confesó que por ellos estuvo “tres semanas prendida al televisor”. Se ve que le atrajo esta expedición que reivindicó al Conicet.