Fuerza Patria lanzó su campaña para octubre y a María Emilia Soria a la gobernación en 2027

Fuerza Patria mostró anoche su unidad en Roca al lanzar la campaña de sus candidatos a diputados y senadores en un acto con fuertes ataques a los gobiernos de Javier Milei y de Alberto Weretilneck. La muestra de fuerza de las agrupaciones reunidas alrededor del peronismo rionegrino tuvo un ingrediente extra: el lanzamiento explícito de María Emilia Soria como candidata a gobernadora en 2027.



En pleno centro de Roca, en el salón de la Asociación Española, Martín Soria, junto a Ana Marks, candidatos al Senado, y Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten, postulantes a Diputados, dieron encendidos discursos en la que quedó claro que la principal virtud de Fuerza Patria es la unidad y haber dejado los intereses personales para enfrentar al gobierno de Milei.



La intendenta de Roca fue la encargada de abrir los discursos, pasadas las 20, luego de una espera matizada con música y cánticos contra Karina Milei, envuelta en un escándalo que golpea al Gobierno nacional por los audios que hablan del presunto cobro de coimas.



Soria remarcó que la crisis golpea a la “fruticultura y al turismo en Río Negro, que están por el piso”. Remarcó la unidad y cerró sus palabras con una frase que luego tomó el resto de los oradores, que le agregaron su nombre como candidata: “En diciembre de 2027 vamos a volver a gobernar Río Negro”.

Martín Soria postuló a su hermana María Emilia como candidata a gobernadora para las elecciones del 2027. Foto: Andrés Maripe



Luego fue Ana Marks quien habló ante un público que había llegado de distintas ciudades, entre las que había un nutrido grupo de Bariloche, ciudad de donde son tres de los principales candidatos a las legislativas de octubre.



Marks destacó el consenso que logró Fuerza Patria pese a que muchos “apostaban que no iba a suceder”. Afirmó que Río Negro está arrasado y que recuperarán la provincia en 2017. “No nos vendemos por una rotonda”, finalizó la legisladora provincial al aludir al voto de Mónica Silva en una controvertida sesión del Senado.



Costa Brutten, concejal de Bariloche, tuvo un furibundo discurso, con duras palabras para los hermanos Milei y Villaverde. “Somos la garantía de que no van a pasar”, afirmó, y aseguró que con María Emilia Soria van a volver a gobernar la provincia.



Adriana Sergui, la física y docente también de Bariloche fue la contracara del discurso de Costa Brutten. Con palabras medidas valoró la política “como herramienta de transformación y pidió “construir y no destruir más”.



Finalmente, Martín Soria cerró el acto. Describió las políticas nacionales como de “hambre” y dijo que octubre es una fecha límite fundamental para los rionegrinos.



Cuestionó a Weretilneck porque sus legisladores apoyaron con sus votos los proyectos del gobierno nacional y afirmó: “Somos los únicos capaces de frenar a Javier Milei”. Agradeció el apoyo del actual senador Martín Doñate y su sector político y el de todas las agrupaciones que acompañan a Fuerza. En2027 “María Emilia a Viedma”, remarcó.



La foto con intendentes y legisladores que asistieron al acto cerró con un pedido de disculpas por la falta de choripanes -hubo pizzas-, y con la marcha peronista de fondo.