Esto es en off: la fórmula de JSRN y una sucesión de boletas para Roca

El 12 de marzo, la elección de Roca inaugurará el esquema de adhesiones-colectoras, pues JSRN prevé que la candidatura municipal de Carlos Banacloy aparezca en seis boletas.

Esa sucesión de postulaciones responde al diseño de la dirigencia local de JSRN-entre ellos, el diputado Luis Di Giácomo-, a partir de la alianza provincial. La fecha del cierre de candidaturas para Roca es el 10 de febrero. Falta una semana. Pero, en JSRN ya estiman que Banacloy liderará la lista de JSRN y otras apéndices: el MPP, Redes y el MAD.

La quinta sería de la UCR y, además, programan que La Campora (que, con la roquense Daiana Neri, se integra en la lista del oficialismo provincial en el circuito para la Legislatura) irá con la propia, con el sello de Nuevo Encuentro o Partido de la Victoria. Van con Banacloy, pero concejales propios.

El nuevo ministro y una pelea previa

El miércoles, Diego Canestraci asumió el ministerio de Turismo, en reemplazo de la renunciada Martha Vélez. El acto realizado en la Residencia tuvo asistencia casi plena del gabinete.

Con buena temporada, Canestraci llega con un antecedente de conflicto gubernamental. Ingresó a Turismo en el 2022 y se hizo cargo de la secretaría de Desarrollo Sostenible. Su política sobre las áreas protegidas colisionó con la cartera de Ambiente y la secretaria Dina Migani incluso amenazó con su renuncia. Nada ocurrió. Ahora se sabrá si aquella situación quedó realmente superada.

Canestraci asumió el miércoles como ministro de Turismo. Era secretario de Desarrollo Sostenible. Foto: Marcelo Ochoa

Carreras y el mensaje de Weretilneck

La gobernadora Carreras reiteró esta semana que adoptará una decisión luego de la elección de abril, en alusión si será candidata a la Cámara Baja o la jefatura de Bariloche.

Horas después, Weretilneck le envió mensaje tranquilizador, considerando el proceso de las PASO si se inclina por una banca en Diputados. “Se le respetará lo que la decida la gobernadora”, insistió el senador cuando se le recordó de las Primarias que impone el proceso nacional.

Convención radical y discursos ignorados

La Convención de la UCR del sábado en Viedma resolvió el destino del partido. Dos posturas antagónicas: la adhesión a la candidatura de Weretilneck o ir en la alianza de JxC, respaldando a Tortoriello. Eran dos caminos resueltos de antemano. Así, los discursos estuvieron de más, esencialmente porque la acústica del lugar (SUM de Escuela 30) y el sonido no ayudaron. Y nadie oyó, ni escuchó.

Peronistas contentos y desinhibidos

Algunos peronistas, aún el entusiasmo, se incomodan con su acuerdo con el ex Weretilneck. Otros lo festejan y no lo ocultan. Por caso, el presidente del PJ, Sergio Hernández logró que JSRN no le compita realmente por el municipio de Lamarque.

Llegó apurado a la Residencia el miércoles cuando la gobernadora justo armaba una fotografía con los intendentes. “No me dejen afuera”, gritó y se acomodó al lado de la mandataria.

Unidad para la Victoria por Unidad Ciudadana

El nombre elegido para la alianza que conformaron el Frente Grande y Kolina fue Unidad para la Victoria. Fue desechada la idea del legislador Marcelo Mango de Unidad Ciudadana, retomando aquel frente creado en el 2017 por la hoy vicepresidenta Cristina Fernández.

En Río Negro ese nombre corresponde al bloque doñatista y Mango, en su momento, no ocultó su enojo por el uso de esa denominación kirchnerista.

Neuquén

El perro que quiere salir en la foto

Manolo es un perro callejero que se aquerenció en la Residencia Oficial de la Costa y el gobernador Omar Gutiérrez lo adoptó. Resulta que es más fiel que el Border Collie y el Golden Retriever que le regaló Andrés Peressini. Manolo compartió con Gutiérrez la visita que le hicieron las nuevas autoridades de Petronas en Argentina y les prodigó buena onda a los visitantes. Pero al momento de hacer la foto oficial, Manolo no se corría del cuadro y los inversionistas se divertían cuando se lo intentaba, en vano, correrlo. Dicen que sólo obedeció a Gutiérrez quien debió reprenderlo para que no molestara a los ilustres vistantes y permitiera la foto oficial… sin presencia canina.

Manolo, el callejero de la Residencia.

De la estanciera al Renault Cuatro Ele

Las estrategias comunicacionales en época de campañan le hacen sacar canas verdes a cualquier “consultor” que siempre se ofrecen con garantia de efectividad. Rolando Figueroa había tuneado una estanciera donde se acodó para recorrer algunos sitios de la provincia pero le ofrecieron un viejo R4 listo para fotografiar. Anda como un cero kilómetro, le dijeron a Rolo. ¿Lo usará?

El tentempié de Marcos

El candidato a gobernador por e MPN, Marcos Koopmann, no puede pasar por la Ruta 237 en Piedra del Águila sin disfrutar el sánguche de crudo y queso que sólo hacen, dice él, en una de las estaciones de servicio. Lo hizo saber en instagram a través de un video donde muestra el tentempié, voluminoso por cierto, y lo recomienda. El postero del 25 de enero rompió metas con 47.000 visitas.

El ánimo de Dario

El aspirante a una banca en la Legislatura neuquina por el Frente de Todos Neuquino Darío Martínez está calentando motores para volver a tener exposición mediática que supo tener cuando era diputado nacional y concejal en la ciudad de Neuquén. En la radio Red de Zapala se animó:#“Neuquén necesita una mejor redistribución puertas adentro, porque está para mucho más. Es momento de animarnos”. Va a llegar a abril bien afilado.

Estaba flojo de papeles

Traful Berbel se bajó de la lista de diputados de Unión de los Neuquinos, el partido de Mariano Mansilla. Dijo que era una cuestión personal para no colisionar su papel como político y su trabajo como músico. Todos se preguntaron si no sabía eso antes de aceptar el cargo y la respuesta fue un certificado de un registro que indicaría que no cumple con uno de los requisitos que exige la ley para ser candidato. Flojo de papeles.

El intendente coqueto

El intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, intentaba explicar su postura en relación con el uso del agua para el fracking. Dialogaba al aire por Radio Cumbre. Sin mediar pausa, el conductor Mario Nico González le preguntó cuántos años había cumplido. Momento incómodo. González dijo que a las señoras no se les preguntaba la edad porque se enojaban Leandro respondió: 63 y que también se enojaba.