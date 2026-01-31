Esto es en Off: La vuelta de Avila a su cargo, después de su salida del Ipross

En enero finalizó la gestión de Marcela Ávila en la obra social provincial.

El desplazamiento fue sorpresivo aunque, después, se supo que el gobernador Weretilneck lo tenía decidido desde hacía varias semanas. El cuestionamiento se traduciría en su formalidad operativa y falta de flexibilidad política, con sus consiguientes conflictos con prestadores y afiliados.

¿Su destino en el gobierno de JSRN? Vuelve a integrarse a la Agencia de Recaudación de Río Negro, que conduce Alejandro Palmieri.

Y el regreso de la reginense comprenderá la Gerencia de Fiscalización, que ocupó por 16 años, y, simultáneamente, determinará el desplazamiento de Gabriel Alcoleas, que retomará a la Jefatura de la Delegación General Roca.

La cita para febrero y el descreimiento

“El llamado a los intendentes será en febrero”, declaró el gobernador Weretilneck frente al debate de la coparticipación provincial. Algunos intendentes se preparan. Otros descreen y recuerdan que en el mensaje de apertura legislativa del año pasado ya lo anunció para abril, pero que eso nunca se concretó.

Entrevista peronista y gajes del oficio

El intendente de Godoy, Albino Garrone tiene un programa político por streaming. En el último entrevistó al diputado Aníbal Tortoriello. Esa participación -que se cumplió en la oficina del empresario en Cipolletti- no habría caído bien en las filas peronistas. Para Garrone, gafes del oficio periodístico.

La candidatura local y la falta de reacción

El legislador de JSRN, Luis Noale está centrado en su precandidatura a intendente de SAO. Así, en los últimos días, se ocupó de los destrozos de monumentos en la localidad. Ocupada en ponderar las inversiones en el Golfo San Matías, en Casa de Gobierno se sorprendió con el foco de Noale frente a poca reacción sanatoniense por los anuncios de GNL.

La exsecretaria emocionada

Andrea Confini, la exsecretaria de Energía, participa en actos y actividades acompañando al gobernador Weretilneck y en El Bolsón no pudo contener la emoción al escuchar la reseña de vida de Osvaldo Weretilneck, el padre del mandatario, al ser distinguido como poblador destacado. Hubo abrazos y foto de familia.

Pogliano potencia su faceta artística: canto, wiro y ¿futuro?

Bruno Pogliano estuvo exultante esta semana con los 100 años de El Bolsón y no reparó en similitudes con el presidente al aceptar subirse al escenario la noche de la vigilia para tocar el wiro y cantar dos temas con el grupo Bolsónicos. Sin pegarle del todo a las letras se divirtió y hubo respuesta del público. Ante la prensa ironizó con su posible destino en el mundo artístico a partir de 2027, cuando termine su mandato.

Neuquén

Lucas tiene su propio call center

Con tono entre jocoso y descontracturado, Lucas Castelli le saca lustre a Emplea Neuquén a su manera: celular en mano, llama uno por uno a quienes consiguieron trabajo gracias al programa y les hace una mini encuesta que arranca con sorpresa del otro lado de la línea: “¿Es en serio el ministro?”, le preguntaban.

Si la llevás, hay que traerla

El intendente de Aluminé, Diego Victoria, inició una provocadora campaña para evitar que se deje basura en sectores públicos. “Esta botella no llegó sola, si tenés lugar para traerla, también para llevarla”, dice la imagen de una botella de vino en cercanías de un sector de vegetación.

Descanso legislativo por rutina fabril

Durante el receso legislativo, Andrés Blanco cambia el recinto por la línea de producción y vuelve a Zanon, donde no hace falta pedir la palabra para hablar, pero sí arrimar el hombro.

El diputado Andrés Blanco cambió la banca por la fábrica en el receso.

El diputado del Frente de Izquierda se muestra otra vez como obrero de fábrica, compartiendo turnos con sus compañeros y compañeras, en una postal que mezcla política y cerámica sin escalas

Ernesto no se anda con vueltas

Con tono filoso y sin vueltas, Ernesto Inal, secretario Adjunto de Petroleros, puso el tema sobre la mesa: habló de ausentismo, marcó límites y dejó en claro que el sindicato no va a cubrir a quienes no cumplen, en un contexto donde —remarcó— sobra la necesidad y falta margen para mirar para otro lado. “No vamos a defender vagos”, dijo sin vueltas.

Leticia vendió la gestión mejor que los profesionales

Con picardía y olfato político, Leticia Esteves se acercó a Luck Ra, le contó quién era, le explicó la importancia del cuidado del ambiente y, en especial, de no prender fuego en la Patagonia, y coronó el encuentro con la distinción como Guardián Ambiental de Neuquén; una escena breve pero efectiva, de esas en las que la ministra demuestra que sabe aprovechar mejor que nadie el contacto directo y convertir un recital multitudinario en una plataforma para instalar agenda ambiental sin discursos largos ni solemnidad.

“Soy la ministra de Turismo y aprovecho que te va a ver y escuchar mucha gente”. El músico encantado cumplió el rito y la promesa a Esteves. Dice que mejor de quienes cobran por eso…