Esta semana se viralizó la foto de la Reina Máxima con una pulsera de la cipoleña Lisi Fracchia. Pero fuentes bien informadas cuentan que hay otra foto para recordar, con otra joya de la cotizada diseñadora regional y con otra rionegrina como protagonista. Se trata de la imagen difundida en julio del 2021 por la senadora Silvina García Larraburu, después de haberle regalado una pulsera a Cristina Fernández de Kirchner, declarando que “caminar a tu lado nos da la fuerza que necesitamos”.

El salomónico gesto del intendente

Persiste el enojo dentro de JSRN por el acercamiento del intendente de Allen, Marcelo Román, a La Libertad Avanza. El jefe comunal de la UCR lo sabe y por eso emite algunas señales de distensión. La más reciente aparece el nuevo espacio de Anses dentro del municipio, logrado gracias a la sintonía con la diputada libertaria, Lorena Villaverde.

Más allá del agradecimiento público para la dirigente mileista, Román decidió no sacar de las paredes la foto institucional del gobernador, Alberto Weretilneck. Un pequeño gesto, para buscar que los ánimos se calmen.

Los concejales que votaron en contra de su proyecto

El vértigo de la política fue demasiado para un grupo de concejales de Allen. Semanas atrás, los integrantes del oficialismo local presentaron un proyecto para apoyar la provincialización de la Ruta 22. Pero en la sesión de este jueves, con el intendente Marcelo Román ya en sintonía con La Libertad Avanza, que resiste ese traspaso, los mismos ediles Valeria Bezic, Antonio Sepulveda y Analia Martinez votaron en contra de su propia iniciativa. Recalculando…

¿Una legisladora opositora en nombre del gobierno?

No es ninguna novedad que el gobernador busca aliados dentro de los partidos de la oposición. Lo hizo con el PJ y con la UCR en el 2023 para el Gran Acuerdo y lo siguió practicando después de asumir, explorando afinidades con legisladores ajenos a JSRN.

Pero las estrategias van mutando. Primero recibió en su despacho a miembros de la CC-ARI, a los que también invitó luego a entregar escrituras en Roca. Y ahora cedió espacios en el directorio del Instituto Provincial de la Administración Pública. Ya se sabía que había reservado un lugar en ese órgano para el peronista Pedro Dantas y esta semana se reveló con la publicación del Decreto 472 que la representante de Primero Río Negro, Elba Yolanda Mansilla, también irá al IPAP. Lo extraño es que ejercerá “como representante del Poder Ejecutivo”. Lo que también se aclara es que será un rol ad honorem.

Enojo libertario contra el vicegobernador

En la autodenominada bancada de LLA se advierte que su reconocimiento no será posible y el enojo recae en el vicegobernador Pedro Pesatti, que -según dicen- prometió esa apertura administrativa. Al lado de la diputada Villaverde, el legislador libertario César Domínguez contó del mensaje enviado a Pesatti para señalar que “la proscripción” partía “de un peronista”. Inquieto también escuchaba Julián Goinhex, que fue el gestor del relatado compromiso del viedmense.

El debate legislativo que se traslada al Alto Valle

El oficialismo activará la discusión legislativa por el proyecto de ley para abrir el nuevo proceso de prórrogas petroleras, que comprende a 21 áreas concesionadas por Río Negro. El primer debate se prevé para la última semana de junio y se trasladará al Alto Valle (casi seguro en Cipolletti), con convocatorias a los actores del sector por parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Planificación, que conduce Carlos Valeri.

Neuquén

¡Carlín, en qué te han convertido!

El periodista Eduardo Dady Rubio de Zapala, como no puede ser perfecto, es de Boca. Lo llamaron de la Radio Municipal para hab lar de la “Peña Zapala Azul y Oro”, institución boquense que preside, y que recientemente realizó una campaña solidaria de ropa de abrigo donada al Hospital Zapala, al tiempo que logró que el Concejo Deliberante, bautizara a una plaza con el nombre de Juan Román Riquelme. Pero, minutos antes de la entrevista lo llamaron y le dijeron que no iba a salir porque era opositor al gobierno municipal. Para un periodista es un mimo eso pero no para un boquense. Carlín Koopmann ¡en qué te han convertido! si fuera d e River, vaya y pase.

De un jingle molesto se hizo en cuerpo presente

Palacio Duhau Park Hyatt, Recoleta. Presentación de la temporada de invierno. Una persona le dice a otra:“Mirá Oli este es el gobernador Rolo Figueroa”. La aludida es Olivia Firpo quien sehizo famosa en Olga. En abril pasado ella estaba en el piso 14 del Hilton en cuya vereda, todas las mañanas había bullicio porque no le dejan poner carteles y aprovechaba el tránsito de esa hora. “Era pegadiza la canción y no sabían quién era Rolo Figueroa”. Fin de jingles.

Lo conoció después de escuchar el jingle de campaña.

Ramón y la estación retórica

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, estaba jubiloso porque la Legislatura había declarado a la ciudad como la capital de los monumentos. La declaración se la llevó en mano la diputada Lorena Parrilli con quien recorrió la decena de esculturas. En el discurso en el momento a la Mujer llamó la atención el mensaje de que no había que quedarse en la retórica del pasado sino en hacer y sonar una “ciudad del primer mundo”. ¡Guau!

La apuesta de Carlos

Ser vanguardia en una política pública en Neuquén es un gusto que sólo se pueden dar algunos que tienen resto, es decir dinero, para aguantar “el sogazo” como decía Jorge Sapag. El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Salonitti, tal vez por su profesión de abogado, le cupo ser la excepción. Sancionó la tasa vial y la empezó a cobrar. Sufrió el embate de los sectores económicos de la ciudad (que no son débiles) y el TSJ lo avaló… El que no apuesta no gana.

Pablo no se olvida de las pymes

El diputado Pablo Cervi (JxC) estuvo en una reunión con el Grupo Parlamentario de Amistad con China, donde asistió el Consejero Económico de la Embajada de China, An Guanghi. Repitió que hay que sacar el gas de Vaca Muerta para llevarlo en barco a China que liderará el cambio energético y tuvo un párrafo diferencial. Dijo que las pymes neuquinas necesitan financiamiento para actualizarse para ayudar a sacar ese gas. ¡Eso Pablo!

Oscar estrena oficio de influencer

El senador Oscar Parrilli, adepto a mantener silencios prolongados en Neuquén, reapareció en Loma La Lata con gorrita y abrigo. Dijo que la Central Térmica de Loma La Lata de Pampa Energía compra a 22 y vende a 130 dólares y que esa ganancia se la llevan. Dijo que no era culpa del kirchnerismo porque los contratos los firmó Mauricio Macri. Un videíto muy didáctico con todos los condimentos. Un siete para Oscar, que se repita.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas.