Esto es en off: Los funcionarios enojados porque no les dieron entradas para el Turismo Carretera

Este fin de semana se corre la segunda fecha del TC en Viedma. El Gobierno de Río Negro dice que no puso plata, más allá de garantizar la logística relacionada con la seguridad del espectáculo. ¿Será así? En fin, más allá de esa postura, lo concreto es que ayer se vio más de una cara larga en Casa de Gobierno. Es que allí, en forma de pila sobre un escritorio, estaba un valioso «botín»: las entradas de cortesía que la ACTC le dio al Ejecutivo. Y fueron muchos los funcionarios, allegados y familiares que «rebotaron» en su intento de conseguir un lugar dentro del autódromo capitalino. Dicen que, como siempre, el monitoreo de las entregas fue del gobernador, Alberto Weretilneck. Por eso las quejas y reproches fueron en voz baja, masticando la bronca.

Un legislador en la mira por los juicios de policías

Un legislador libertario quedó en el foco de la última sesión. Los honorarios de los abogados figuran en la norma sancionada para pagar a los policías por la mala liquidación de la zona desfavorable. Facundo López -presidente del bloque de JSRN- sumó el tema y al debate derivó en cuestiones inicialmente inentendibles. “El problema es cuando el abogado tiene, a su vez, un cargo de legislador que fomenta (los juicios) desde los estudios jurídicos amigos”, dijo. Luego, la legisladora Yolanda Mansilla (PR) propuso y logró que se diferencien honorarios para viejos y nuevos patrocinios.

Para votar, César Domínguez dijo que “la liquidación no está clara” y, por eso, pidió autorización para él, Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza (es decir, el bloque libertario no autorizado). La negativa no es habitual, pero López saltó y anticipó el rechazo general, entonces aquellos tres diputados optaron y lo hicieron en contra. Todo lo ocurrido quedaría después más claro, con los posteos recuperados del Consejo de Bienestar Policial que orientan a “comenzar con el litigo” con el estudio jurídico de “Ibarrolaza, Mayor y Asociados”. Asspur también difundió una información similar. El patrocinio no sería de él, pero el legislador fue, cuanto menos, poco cuidadoso.

La publicación que circuló, para explicar los mensajes en el recinto.

Pizza y champagne para Lotería

En paralelo a los cuestionamientos a Ibarrolaza, el bloque de La Libertad Avanza -todavía no reconocido formalmente- sigue con la mira puesta en los gastos del Estado, en tiempos de discursos fuertes sobre austeridad en el Estado. Los últimos datos que obtuvieron fueron expuestos en la sesión, cuando el legislador César Domínguez aseguró que Lotería de Río Negro gastó 700.000 pesos en champagne en diciembre, para brindar por Navidad y Año Nuevo, además de pagar el 18 de enero pasado una suma de 83.300 pesos por 17 pizzas “para funcionarios” a un comercio gastronómico de la capital.

Viedma – 14/03/2024 sesion ordinaria de la legislatura rionegrina Foto: marcelo Ochoa

El café que pagan los rionegrinos, capítulo II

Dos semanas atrás se mostraba en este espacio la compra, finalmente anulada, de artículos de bazar para el Ministerio de Obras Públicas. Y después de eso surgieron amigos del ministro Alejandro Echarren pidiendo “justicia”. Reclamaron que se haga público que en la Legislatura también hay gastos onerosos en ese ámbito, con una compra reciente de una cafetera y 450.000 pesos destinados a cápsulas y yerba. ¿Será así?

La Legislatura, “a los pies” de los rionegrinos

“¿Te parece que la Legislatura tenga que tratar un proyecto así’”, preguntó indignado un legislador peronista. El mensaje llegó junto a un detalle sobre el Expediente 217/24, iniciado por el bloque del PRO, presentado para declarar de interés sanitario y social a la “Primera capacitación rionegrina de podología”, que se va a realizar hoy en Villa Regina. Y la verdad es que no parece una prioridad para estos tiempos.

Un resumen sobre los seis años de Gatti en la FIA

Fabian Gatti fue reelecto por otros seis años al frente de la Fiscalia de Investigaciones, que es el órgano externo que debe “intervenir directamente de oficio y/o a solicitud del Tribunal de Cuentas en la investigación de conductas administrativas de funcionarios y agentes” de la administración pública. Su balance central de los seis años iniciales bien podría encontrarse en su propia pagina institucional, relacionada con las gacetillas, que denomina “novedades”. La última, de enero, cuenta que remitió denuncia a la Justicia por “presunta faena y caza furtiva de guanacos”. El total de esas gacetillas son 23, mayoritariamente de reuniones institucionales de Gatti, y se consigna a tres investigaciones, la de los guanacos, “maniobras irregulares de la contratación del transporte escolar en la región cordillerana (difundida en el 2023) y, anteriormente, en el 2022, la pesquisa por la compra del avión provincial (nunca resuelta).

Neuquén

Áspero cruce entre diputado policía y diputado ceramista

“Usted nos da cátedra de derechos de los trabajadores, pero cuando les tocó ser patronal lo hicieron bastante mal”, le replicó el diputado de Comunidad, Ernesto Novoa, a su par del PTS-FIT, Andrés Blanco, cuando debatían el proyecto de Rolando Figueroa para la formación de beneficiarios de planes. El exobrero de Zanon había criticado que la propuesta era de “precarización laboral”.

Novoa acusó a Fasinpat de no pagar aportes patronales y de mandar a los obreros a atenderse al hospital. “No tiene ni la menor idea de dónde queda la fábrica”, se defendió Blanco y lamentó el ataque: “Nunca lo valoré en lo personal ni qué hizo usted”. Novoa es abogado y policía retirado.

¿Quién regala bombones un 8M?

La respuesta es… el ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares. El hábil negociador de salarios, elegido por Rolando Figueroa, parece que no es tan pillo a la hora de saber qué se conmemora el 8 de marzo. La semana pasada las trabajadoras recibieron nada más y nada menos que chocolates, y una tarjeta de felicitación. Esperemos que para el día de la madre el regalo del ministro no sea un delantal y un repasador.

Una buena le tocó a Omar Gutiérrez

Rolando Figueroa llegó 50 minutos tarde a la inauguración de viviendas con Gaido, agradeció a los vecinos y a “Omar Gutiérrez…vení Omar, vení, viste que una buena te tocaba”, le dijo a uno de los adjudicatarios del barrio 26 de agosto, homónimo del ex gobernador, entre risas del público por la chicana por elevación al otro Omar. Sin declaraciones, se retiró raudamente después de la primera entrega de llaves: “Hagan con Gaido, que hable él”, recomendó.

El adjudicatario es homónimo del exgobernador Azul.

Lucila resiste los troll de Milei

Antes de fundamentar su oposición al DNU, la senadora Lucila Crexell dijo públicamente que ojalá el presidente no le envíe “un ejército de trolls” que son anónimos usuarios en redes sociales que denostan a alguien. Ya lo vivió cuando apoyó a Ignacio Torres el gobernador de Chubut y en sus redes sociales la destruyeron supuestos militantes afines al presidente libertario. Obvio que se repitió la performance.

Novedoso regalo para el funcionario

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Uriel Haspert, es un joven funcionario que trascendió por trabajo propio la gestión de Pechi Quiroga y hoy es reconocido en el grupo que dirige el intendente Mariano Gaido. Se le reconoce cierta obsesión por difundir la necesidad de que los neuquinos no sean tan roñosos, como definió Quiroga. En su cumpleaños le hicieron una torta con su cara y un contenedor. Ciruja se hace no se nace, le escribieron.

El MacGiver de la Legislatura

El ministro de Salud, Martín Regueiro, exponía en la Legislatura y mostraba gráficos que trajo en su notebook, pero se le complicó con Internet. El diputado oficialista, Francisco Lépore, presuroso se ofreció a darle conexión desde su teléfono. “Vamos a tener que declarar la emergencia acá”, dijo el emepenista Claudio Domínguez. Si el servicio es malo en el lujoso edificio de Leloir 810 qué queda para Pilo Lil.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Andrea Durán, Laura Loncopan y Shirley Herreros.