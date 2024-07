Esto es en off: Muy “amigos” en la campaña, pero Massa ya no juega con Weretilneck

La pulseada de Río Negro con Buenos Aires por el asentamiento de la planta de GNL puso enfrente a Sergio Massa de Alberto Weretilneck, quienes se declaran “amigos”de la política.

En una reciente entrevista, el gobernador habló de “lobby” bonaerense en la embajada de Malasia, considerando la procedencia de Petronas, la socia malaya de YPF en el megaproyecto en análisis.

Un partícipe de esos contactos en favor de la localización en Bahía Blanca -según la Casa de Gobierno- sería Massa que tiene buena relación con el embajador Nur Azmar bin Abdul Rahim desde su paso por el ministerio de Economía.

Otro bonaerense con vínculo con esa representación diplomática es el hoy senador y exministro del Interio, Eduardo “Wado” de Pedro, quien también se habría ocupado del asunto.

La paritaria docente y un párrafo incómodo

La paritaria docente del viernes fue distendida y muy distinta a las anteriores, con cuestionamientos cruzados. Además, el acta de la negociación del 16 de julio evidencia un particular párrafo incluido por Educación en referencia a los errores en los descuentos de los días de paros de junio. La cartera educativa admite que existieron quitas por los días de paros realizadas “erróneamente a los docentes con licencia de gremio” y que esos montos “serán devueltos”.

Esta expresa redacción claramente fue para exponer a los dirigentes de la Unter.

La reunión fue distendida, pero siempre hay algún dardo.

Lo “mataron” por avalar a Uber… ¿y ahora?

Pasó un año desde la definición de candidatos locales en Bariloche, pero en ciertos sectores siguen con la memoria fresca. Algunos de ellos están cerca de Agustín Domingo y recuerdan que su plan para ser intendente restó muchos puntos cuando se expresó a favor de la llegada de Uber. Por eso no ocultan su bronca ahora, cuando desde el propio JSRN avanzan para regular ese servicio de transporte, legitimando una idea que en el 2023 fue “satanizada”.

Un afiliado menos en el padrón de la UCR

Hay partidos que trabajan arudo para conseguir afiliados de cara a las elecciones del 2025. Y otros, con dirigentes desencantados que deciden armar las valijas y salir del padrón que los contuvo durante décadas. Entre estos últimos está el exintendente de Huergo, Miguel Martínez, que notificó en los últimos días su decisión de dejar de pertenecer a la Unión Cívica Radical. No se sabe a dónde irá, pero por las dudas en el PRO le guardan una ficha.

La denuncia contra un concejal de Roca

Hizo ruido esta semana una denuncia por violencia de género contra el concejal oficialista de Roca, Juan Mercado. El hecho se dio en una reunión de la que estaba la intendenta, María Emilia Soria, y si bien en el entorno de la mandataria admiten un tenso cruce de reproches, diferentes testigos coincidieron en que estuvo lejos de ser un delito con esas características. La misma Soria habría ofrecido al edil salir a aclarar lo ocurrido, para bajar los decibeles.

Un segundo mandato en el Tribunal de Cuentas

El 22 de agosto vencerá el mandato de Natalia Falugi como miembro del Tribunal de Cuentas, el máximo órgano de control administrativo de la Provincia. El gobernador Weretilneck propuso su continuidad a la Legislatura. Así, Falugi lograría su reelección y seguiría hasta el 2030. Dolores Cardell es la más antigua en ese cuerpo, con más de 10 años, y el tercer miembro es Maximiliano Suárez, que el año próximo cumple su primera gestión.

Neuquén

Princesa fue a cobrar el incentivo

El fotógrafo Oscar Leon retrató a Princesa, la gata que se aquerenció en la Legislatura y le ganó el ánimo de cuidado a los empleados legislativos que la terminaron adoptando. El felino se llama Princesa y se ignora quién la bautizó con ese nombre monárquico en una sede legislativa. Princesa se pasea por el gigantesco edificio y los que la ven seguido, y le dan de comer, dicen que tiene asistencia perfecta a diferencia de una decena de diputados que no fueron ni siquiera a la sesión donde se aprobó el descuento por faltar a las sesiones y a las reuniones de comisión. Eso que Princesa no cobra una voluminosa dieta aunque quienes la cuidan dicen que en realidad no hace dieta.

Al final, un acto fallido de Marcelo identificó al malo

Marcelo Guagliardo estaba eufórico. Había unido tras si no sólo a las dos facciones del gremio enfrentadas, sino a sindicatos hermanos. Acto en Casa de Gobierno tras una nutrida marcha que ofició de una forma de protesta al paro de 48 horas contra el “presentismo”. Defendió a las organizaciones sociales y advirtió al gobierno “de Gutiérrez” que iban a seguir resistiendo. Todos entendieron que Omar dejó de ser y ahora es Rolando Figueroa.

Recorrió Añelo por arriba y por abajo

El senador nacional Oscar Parrilli, más desocupado de su rol de acompañamiento de la exvicepresidenta Cristina Fernández, se puso a tono con el uso de las redes. Hizo un viaje por el aire por la zona de Añelo y también por tierra para mostrar la otra cara de lo que, a su juicio, es la expoliación de ganancias que producen al pueblo neuquino las empresas petroleras. “Ojalá esto sirva para que nos den una solución”, dijo un albañil que vive en un colectivo abandonado.

Fernando propuso trasladar la capital

El secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Spoliansky, tiene una característica que lo diferencia del resto de los funcionarios y es su buen humor con el que se toma la licencia de gastar a los periodistas. Fabián Polizo lo entrevistó y, hablando sobre la cantidad de habitantes, admitió que Zapala había quedado postergada y que una buena idea sería trasladar la capital. Se reedita un gran debate.

Le regalaron globitos a Ramón

Fue el cumpleaños del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y los Bomberos Voluntarios le hicieron una tarjetita con globitos de colores. Le desearon un feliz día a quien también cumple la función de ser el presidente de la comisión directiva de la entidad. El jefe ni se inmutó porque los muchachos deberían haberse esmerado un poco más… Algún presente de Morena hubiera sido mejor recibido.

La sospecha del diputado

El Ministerio de Economía organiza una feria en el hotel del Ministro de Turismo. ¿No había otro lugar en San Martín para hacer la actividad?

Cuando se mezcla lo público y lo privado la gestión se enturbia. Seguimos esperando que aparezca la transparencia que proclamaba Rolo Figueroa en la campaña. El autor es Darío Peralta, diputado del PJ, y recibió gestos a favor y en contra de Gustavo Fernández Capiet. Parece que la feria siempre se hizo en ese lugar.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Laura Loncopan y Mario Rojas.