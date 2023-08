Esto es en off: Nuevos números en las encuestas para las elecciones de octubre en Río Negro

Saca pecho el consultor viedmense Pablo Díaz, después de ser uno de los pocos que anticipó públicamente con sus encuestas que Javier Milei no caía en la intención de voto para las PASO en Río Negro. Es cierto que su proyección final lo ubicaba con 28 puntos y el libertario terminó con 37, pero al menos quedó lejos de las esquirlas recibidas por aquellos que pronosticaban una caída a niveles de 15/17 puntos. Y esta semana se animó con otro sondeo, fijando pisos y techos para los candidatos presidenciales en la provincia. Ese trabajo llevaba al libertario hasta un 46% el jueves, con un crecimiento de medio punto por día. Massa aparece con 26,9% y Bullrich con 21,4%. ¿Será? El tiempo dirá…

Alto el fuego (amigo) en la campaña municipal

Sprint final para las urnas de Bariloche. La confianza en un triunfo cómodo ya no es tal dentro del equipo de Arabela Carreras. El resultado de las PASO y el denso clima social imponen cautela. Pero no hay mal que por bien no venga. Dicen cerca de la gobernadora que el susto generalizado sirvió al menos para que se frene el “fuego amigo” de dirigentes de JSRN que quedaron fuera del proyecto electoral.

El descuido del diputado al sentarse

Nadie duda de que Aníbal Tortoriello es anti-K. O mejor, dicho, nadie dudaba. Eso comentaban entre risas los que presenciaron esta semana lo ocurrido en una reunión de comisión, donde el rionegrino llegó, saludó a los que se sumaban, pero no advirtió que varios lo trataban de “compañero”. Hasta que se acercó el titular de la comisión y lo invitó a sentarse en el lugar correcto, porque estaba del lado ocupado siempre por los oficialistas. Un desliz…

El “Lucas” que quiere gobernar Chichinales

Arrancó con un meme a principios de mes y esta semana aceleró a fondo, con el lanzamiento de campaña por distintos medios. No es el Pato, no es Pratto y no es el Tío. Este “Lucas” es González y el 22 de octubre buscará convertirse en intendente de Chichinales. El hermano de “Ringo”, exministro provincial, preside el Club Club Social y Deportivo que lleva el nombre de la localidad y se presenta por Cambia Río Negro,

“Receso” legislativo de dos meses

En la primera o en la segunda semana de septiembre volverá a sesionar la Legislatura rionegrino. Lo hará dos meses después del último debate en el recinto parlamentario, que ocurrió el 7 de julio.

Después, ese Poder dispuso su habitual receso invernal que se prolongó por la campaña electoral de las Primarias. La inactividad se mantiene, supuestamente ahora por otra etapa proselitista: el proceso municipal de Bariloche. Por lo pronto, el vicegobernador Alejandro Palmieri transmite el aplazamiento a los legisladores, quienes tampoco se muestran ansiosos por la vuelta.

Siguen las bajas en el IPPV, con renuncias de funcionarios

El IPPV se sigue desarticulando. A la pérdida de recursos y políticas habitacionales, las bajas continúan con alejamientos de funcionarios y de técnicos.

Hace tres años, Inés Pérez Raventos llegó al instituto, impulsada por el ministro Carlos Valeri. La arquitecta roquense no pudo revertir el declive ya existente en el IPPV y, además, lo fortaleció con disputas internas.

En el último tiempo, funcionarios y técnicos dejaron sus áreas. La última dimisión correspondió al subsecretario Sergio Doctorovich.

En el inicio de agosto, frente a las deserciones, Pérez Raventos optó por la reformulación del organigrama de conducción y, en principio, creó -con resoluciones- cuatro direcciones, designando como titulares “a cargo” de las mismas a personal de planta permanente hasta el 31 de diciembre próximo.

Neuquén

Futuros ministros, con el pie izquierdo y con mucho frío

Juan Luis Ousset y Jullieta Corroza, los designados ministros del próximo gobernador, Rolando Figueroa, comenzaron una ronda de consultas con referentes, pero ésta vez o no pagaron la factura de gas o el local todavía no está conectado a la red. La reunión fue con el consejo de la tercera edad que se referencia con el Movimiento de Acción Política. Prendieron una pantallita que trajo un poco de calor pero nadie se animó a sacarse la campera. De todas formas, como fue el grupo que auspició la ida de Figueroa del MPN, todos se quedaron hasta el final, posaron con cara de feliz cumpleaños para la selfie. La próxima reunión será en primavera, menos mal.

Volaron dos puentes de un plumazo

Primero de enero y Néstor Barros. Era la esquina donde se iba a inaugurar un puente sobre un canal de desagüe pluvial. Para darle relevancia al acontecimiento se decidió darle un número, empezaron a contarlos y alguien dijo que era el puente número 18. Todos felices porque, para más presión política, iba a acompañar al intendente Mariano Gaido, el gobernador Omar Gutiérrez. Al final, hubo devaluación porque el puente era el 16. Todo bien =

Cómo cambiaron los tiempos

El concejal del PJ y presidente del consejo local del partido, Marcelo Zúñiga, se reunió con un grupo de agricultores. Estaba frío, todos escucharon su exposición y en el medio de la medialuna no había un perro como ocurre generalmente, sino un gato. Silvestre, muy confiado en que no iba a ser corrido del lugar, sentado escuchó con atención al político. Todos esperan que no sea el gato castrado por Gaido.

Pertenecer tiene sus privilegios

Comenzó la venta de entradas para ir al recital de Fito Paez en Neuquén con un beneficio especial a los poseedores de la tarjeta de la marca que tiene el Banco Provincia de Neuquén, nada más y nada menos que seis cuotas sin interés. La más cara 50 mil y la más barata 18 mil. Así, en la cola del local se los vio temprano al exdiputado Damián Canuto y al próximo legislador Gerardo Gutiérrez. ¿Habrán comprado vip?

Vialidad Provincial hace amigos

La intendenta de Villa Pehuenia, Carmen Cordero, ya muestra signos de cansancio. Debe poner la cara por el mal estado de la Ruta 46 aunque Vialidad Provincial asegura a rajatabla que trabaja cuando el clima lo permite. Encima el exconcejal Lorenzo Lorente filmó la transitabilidad, si es transitable, de la Ruta 13 cuando en el parte de Vialidad decía lo contrario. Pero che, si se cierra porque se cierra y si se abre… Teléfono para Mauro Millán.

Alberto no pega una con el clima

Hay una foto que se hizo viral, cuando el presidente vino a Vaca Muerta y terminó refregándose los ojos por la tierra que levantó el viento. El miércoles se le puso una protección, pero fue igual. Empezó a hablar con sol, pero se nubló en cuestión de minutos y empezó a llover torrencialmente mientras Alberto Fernández levantaba el tono de voz, como acostumbra. Los asistentes se iban yendo para no mojarse. ¡Qué te pasha Alberto!

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas