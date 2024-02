Esto es en off: reunión de Gabinete con menú saludable

Río Negro

Con actividad controlada, Weretilneck convocó al Gabinete para el lunes. Lo hizo por el grupo de whatsapp, lo cual, permitió un intercambio con ministros, iniciado con saludos por su regreso al contacto grupal y derivó en chanzas por los cambios alimentarios que deparara la habitual cena del encuentro… «Se viene la gelatina», anticipó el presidente del bloque, Facundo López. «No, tiene sodio», advirtió Andrea Confini, secretaria de Energía aunque, en este caso, aferrada al acompañamiento y vigilia de su pareja. El mandatario explicó que la dieta es suya y prometió «milanesas».

Demorado debut, con legisladores relajados

A casi 55 días de sus juras, los actuales legisladores rionegrinos no tuvieron su primera sesión, salvo aquellos con experiencias anteriores. No hay antecedentes porque, tradicionalmente, con el inicio de una gestión, la Legislatura sesionaba en diciembre para la aprobación de proyectos de la flamante administración. En este caso, el actual oficialismo logró los tratamientos urgentes antes del recambio y, esencialmente, por eso, los parlamentarios 2023-2027 no tuvieron sus inicios parlamentarios, ni en las comisiones. Es cierto que tampoco existió tanta ansiedad individual si, por lo menos, si evalúan los proyectos de ley ingresados en este mes y medio. Se formalizaron once iniciativas: cuatro fueron registrados por integrantes del ARI; tres desde la bancada de Vamos con Todos, dos de PJ-Nuevo Encuentro mientras que el PRO y JSRN ingresaron uno cada uno.

Ceci ya preside el STJ y los asuntos pendientes

Desde el jueves, Sergio Ceci preside -por primera vez- el STJ, reemplazando a Liliana Piccinini. Se prevé otra impronta en la conducción. Entre los asuntos pendientes figura el proyecto enviado en septiembre a la Legislatura de la reforma orgánica del Poder. La iniciativa generó enseguida rechazos del gremio judicial y, también, reparos legislativos, pero se mantuvo el férreo impulso de Piccinini. ¿Igual interés se mantendrá en la presidencia de Ceci?.

Un técnico conocido que regresa a Hacienda

Eduardo Bacci asumió en una secretaría en Hacienda. Desde 1992, el contador ocupó distintos puestos en Economía-Hacienda, con períodos en tareas en el Ipross y en Educación. Siendo el secretario de Financiamiento de Economía, se fue en el 2019 cuando Alberto Weretilneck finalizó su segundo mandato. Ahora, regresa al ministerio para liderar un área de «Control y Seguimiento del Gasto» en el Estado provincial.

¿Otro desprendimiento en una bancada legislativa?

La reorganización de las bancadas en la Legislatura sigue activa. Los legisladores Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza -alineados con el presidente del PRO, Aníbal Tortoriello pero distantes de su bancada- siguen en marchas nómades y en búsqueda de un destino. A ellos se podría sumar el libertario César Domínguez, cada vez más decidido de abandonar la bancada Primero Río Negro, que preside Elba Mansilla.

Arabela y su felicidad por la vida empresaria

A la exgobernadora Arabela Carreras afirma estar «feliz», al estilo Riquelme, en su nueva etapa alejada de la vida pública y en el rol de empresaria vinculada a la industria chocolatera. Su comercio es una cafetería, chocolatería y heladería de la empresa Frantom, propiedad del excandidato a gobernador Gabriel Di Tullio. Un nuevo rubro por explorar y estudiar para la exmandataria que después de 20 años incursiona en el privado.

Neuquén

Rolo en La Angostura es El Constructor

El gobernador Rolando Figueroa estaba viendo que un grupo de personas instalaba bloques articulados en la calle y se tomó la libertad de darles un curso acelerado. Tomó el bloque de cemento y explicó cómo hay que instalarlo, como si fuera un rompecabezas, y luego presionar para que no se salga con facilidad. El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal se sacó una foto poniendo enduido en una pared de una escuela. Gobernadores todo terreno.

Un vecino ejemplar le dijo al intendente que debe regar

Carlos Siri⚕fue vecino de Chos Malal, sus hijos nacieron en el corral amarillo. El intendente Nicolás Albarracín recibió un regalo del profesional. “Un pedazo de su corazón le pertenece a nuestro querido corral amarillo para siempre, y que por eso quería hacer un aporte al municipio”, dijo el jefe comunal. Acotó que les regaló una bomba de riego para instalar en la Plaza San Martín.

“Este gesto, y la confianza de cada vecina y vecino en nuestra gestión, nos motiva a redoblar los esfuerzos para lograr la ciudad que nos merecemos”, dijo el jefe comunal. Ahora si la plaza se seca, es un problema no adjudicable a la ausencia de una bomba. Tirón de orejas para Nico.

¿Quién es el paracaidísta?

El secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli, publicó un enigmático y sugestivo mensaje en la red X pero no identificó al destinatario. Habló de paracaidísticas que se creen audaces y después llaman para explicar. Obviamente el objetivo se supone que se enteró y no abundó en mayores averiguaciones. ¡Qué cuente, que cuente!.

¡Qué pinta tiene eso Gonzalo!

Cada uno se levanta el ánimo como quiere o como puede. El intendente de El Chañar, el peronista Gonzalo Nuñez, se lució con un chivo al asador. Lo asó mientras escuchaba la canción de Diego Torres Mejor que ayer: Yo no me rendiré, no, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y esta vida es pa’ sentir. No me quiero arrepentir

No le temo a ser feliz. Hacer un chivo al asado es todo un arte que requiere paciencia y también sapiencia. ¡Qué invite, que invite!

El top five de los seguidores en IG

De los cinco diputados nacionales por Neuquén sigue liderando el ranking de seguidores, Nadia Marquez muy muy Arriba, como su partido. 21.600 seguidores. Subió al segundo puesto, Tanya Bertoldi (PJ) con 4.019. Pablo Cervi (UCR) se mantiene en un respetuoso tercer lugar con 3.454 seguidores y se quedó relegado en un cuarto puerto, Osvaldo Llancafilo con 3.013. El quinto lugar y remando está Pablo Todero con 1.333 seguidores.

Volvió el filmador de protestas

«Fuimos a ISSN a pedir información sobre el déficit de las cajas. No había ninguna autoridad trabajando, tampoco los consejeros, en su lugar trabajaba la policía. Habría que ver qué tal quedaron las imágenes de las/os compañeros que fuimos a pedir simplemente información». Carlos Quintriqueo dejó su reclamo en las redes sociales. Esa práctica era común en el Comando del Ejército los 24 de marzo.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Soledad Maradona, Mario Rojas y Daniel Vila.