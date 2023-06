Alberto Weretilneck volvió de unos días de descanso y movió el avispero con una reunión con el ministro y presidenciable “Wado” De Pedro. Pero ayer tuvo que salir a aclarar que la charla no incluyó propuestas para resolver el conflicto mapuche de Mascardi. Desde el Parlamento Mapuche lo habían puesto en ese lugar, exponiéndolo a la imagen de “cogobierno” que el senador rechazó. ¿Habrán hablado sólo de la estrategia electoral?

El enojo larretista y el necesario rearmado

Juan Martín se alistó ayer con el proyecto presidencial de Patricia Bullrich. El posicionamiento originó sorpresa y enojos en la dirigencia porteña de Horacio Rodríguez Larreta. El posterior paso fue reaccionar para el rearmado de Río Negro y, mientras se intenta el respaldo de Aníbal Tortoriello, Maximiliano Corach viajó a Bariloche. Cumplió con varias reuniones, entre ellas, con el ex diputado macrista Sergio Wisky.

Damián Arabia y Juan Martín ayer en Roca, en el lanzamiento de la Mesa Provincial de respaldo a Bullrich.

Regreso eufórico por apoyo de sobremesa

Eufórica. Así se fue la gobernadora Carreras de su visita a Choele Choel. Su estado, en realidad, se originó en el almuerzo con intendentes del circuito, pues entendió que al final recibió un respaldo a su candidatura en Bariloche. Hugo Funes (Chimpay) habría sido el más contundente y los otros que aún desgustaban de sus postres eran Gustavo San Román (Río Colorado), Diego Ramello (Choele Choel) y Miguel Jara (Pomona). Se habían ido Robin Del Río (Luis Beltrán) y Sergio Hernández (Lamarque).

La camioneta de la gobernadora, en offside

La reunión en el despacho de la intendenta Soria fue por demás amistosa, pero en la vereda municipal no hubo concesiones. El chofer de la gobernadora Carreras sufrió la presión de los inspectores de Tránsito de Roca, que al advertir a la camioneta estacionada en un sector con línea amarilla inició un insistente toque de bocina para que se mueva. Hubo que apurar explicaciones para que todo vuelva a la paz.

Arabela Carreras y María Emilia Soria. Los inspectores casi rompen la armonía de la mañana. (Foto: Juan Thomes)

Las elecciones del PJ, en “juliembre”

La batalla por el sello del PJ obliga a estar atento a todo. Por eso, dentro del sector de Martín Doñate resaltaron (y celebraron) un detalle del fallo reciente que fijó un plazo para llamar a internas de congresales. Esa resolución dice “60 días”, sin agregados. Ypara el oficialismo partidario, si el juez hubiese querido que sean días corridos, lo hubiese explicitado. Como no lo hizo, interpretan que son días hábiles. Es decir, sin sábados, domingos, feriados ni feria judicial. “Como decía Verani cuando quería esconder una fecha, vamos a votar en juliembre”, dijo entre risas una autoridad partidaria.

La Legislatura y su transformación en un centro artístico

En cinco meses, la Legislatura tuvo dos jornadas de debate en el recinto, aunque registra cuatro sesiones. Las otras fueron el mensaje de la gobernadora y el informe de la Defensoría.

El Poder se concentra, cada vez más, en actividades artísticas y culturales. Para la semana próxima programó la Muestra “40 Años de Democracia” y el arribo del “Bibliomóvil” del Congreso.

Ni el turno electoral ya es argumento.En el 2019, los proyectos de ley elevados en enero- junio fueron 67 . Este año sumaron 43.

No hay precisiones de sesiones ni de Comisiones. Se especula que habrá otra este mes, considerando el receso de julio. En un diálogo radial, el presidente del bloque de JxC, Juan Martin, comentó de un WhatsApp del vicegobernador Palmieri indicando que “en la segunda quincena de junio habría una sesión”. “Austero también para esto”, cerró Martín.

Neuquén

Mariano no se privó de inaugurar las cámaras

El intendente Mariano Gaido inauguró la primera cámara que funciona en un taxi en la ciudad de Neuquén. Lo hizo en el coche que maneja Marcela, una trabajadora del volante desde hace 30 años. Se subió, saludó y su imagen se proyectó en una pantalla que se montó en la explanada del municipio del Oeste de la ciudad de Neuquén. Es el gran hermano de Gaido que, además, se suma a las dos cámaras que tienen cada uno de los 180 colectivos urbanos. Aprovechó para prometer a los taxistas que no se permitirá el trabajo de los coches de alquiler tipo Uber que en alguna oportunidad intentó desembarcar en la ciudad. ¡Mariano ya ganaste por 4 años más!

El otro Koopmann cosecha la siembra

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, impulsó como diputado una delegación del ISSN para la localidad, pero en serio no de mentira como ventanilla de Neuquén capital. Lo logró y contó que muchos no saben lo que es ir a Neuquén, comer y no saber dónde dormir en la ciudad capital. Ahora el interior podrá ir hasta Zapala a una coqueta y amplia delegación que, se supone, tendrá poder de decisión.

El deja vu del excandidato del MPN

Pablo Bongiovani pasó por el local donde hace ocho años estaba el bunker de campaña del MPN y se sorprendió al ver, todavía, su cara en la gigantografía y con gesto de extrañeza publicó que era como deja vu. Pablo está a cargo de la Fundación del BPN luego de haber pasado por el Deliberante y Diputados. Cuando fue candidato a intendente su compañera fue Laura Plaza quien al poco tiempo se subió al colectivo de Cambiemos. Recuerdos malos.

Rolo y Ramón friendly con Google

Chequeado difundió el informe de Transparencia de Publicidad Política de Google y dan cuenta del dinero que se gastó en promocionar candidaturas en la Argentina desde el 7 de septiembre de 2022 hasta el 8 de mayo último: $ 117 millones. En Neuquén figuran Rolo Figueroa y Ramón Rioseco que aparecen en tercer y cuarto lugar. Al final, la queja que no lo dejaban hacer publicidad callejera se equilibró.

Alguien tenía que decirlo

Hay candidatos electos que son muy activos en las redes sociales pero que, cuando se requiere una posición, son de esquivar con sutileza. En las redes sociales de diputados electos del PRO que fueron por una colectora de Comunidad no se hizo mención al gran apoyo que cosechó Rubén Ojito García como candidato a intendente de Cutral Co. Se trata de Guillermo Pereyra, el hijo pródigo que volvió al redil, pero no del MPN sino de Comunidad.

La seccional a pulmón y el comité…

La seccional del MPN de Vista Alegre organizó una rifa para pagar la obra de conexión del gas y para hacer la medianera del lugar. Les fue bien en la recaudación. En Neuquén, el comité radical acumuló una deuda de no más de $30000 de consumo de energía y como el que tenía firma para pagar no está más, debieron buscar opciones para evitar pasar vergüenza. Dicen que fue por una firma, nada más. ¡Aprendan del MPN!

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas