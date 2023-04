Facundo López, nexo en la cúspide del poder en Río Negro, niega «imposiciones»

Facundo López es el presidente del bloque del oficialismo y, últimamente, su existencia se hizo más visible porque el gobernador electo Alberto Weretilneck lo definió como su nexo institucional y político con la mandataria Arabela Carreras en una transición que el senador no quiere definir como tal.

El legislador viedmense se constituye en el enlace del frágil equilibrio entre ambos mandatarios aunque no oculta su admiración y su relación personal con el exgobernador.

En diciembre asumirá su quinto mandato legislativo. Una continuidad que no tienen antecedentes en Río Negro y López lo logró con marcada maleabilidad política e ideológica, a semejanza de Weretilneck.

Trabajó y moldeó un espacio al lado del cipoleño, como interprete y gestor de su poder, y el gobernador electo ahora lo visibilizó al señalar que es su vinculo con Carreras. El nexo en la cúspide del poder.

En su evaluación del resultado a RÍO NEGRO, López se concentra en remarcarlo como «un amplio triunfo de Weretilneck, con 60.000 votos de diferencia». Acepta sí que se esperaba más y la diferencia la explica en un «montón de circunstancias», enumerando el impacto en los «oficialismos por los momentos difíciles», los últimos «reclamos gremiales» y «la aparición de nuevos actores políticos».

Repasa el futuro escenario legislativo y admite que exigirá buscar consensos. Pero vuelve sobre el «plus grande que significa la conducción de Alberto».

-P: ¿Lo diferencia mucho con la actual gobernadora?.

-R: «Sí, es otro estilo de conducir. Más diálogo y hablar con todos. Es una menor jerarquización de la política, es decir, mucho más horizontal y más seductor».

-P: ¿Mucho diálogo, pero no habla con la gobernadora y lo designa a usted?.

– R: «Él no quiere inmiscuirse y no quiere relativizar la autoridad de la gobernadora. Y yo soy vínculo entre ellos desde hace tiempo».

-P: ¿Y cómo es su diálogo con Carreras?.

– R: «Tengo mucho diálogo, pero tiene otra forma. Ella es mucho más vertical e institucional. Antes, cuando había una sesión, no había legislador que no fuera recibido por Alberto. Eso no pasa con Carreras».

– P: ¿El último encuentro?.

– R: «El jueves. Nos juntamos por temas legislativos y políticos. Habrá sesión en las próximas semanas y la Gobernadora me comentó que proyectos estaría enviado».

-P: ¿Remitirá el pase a planta de los contratados?.

-R: «No… ¿Mi opinión? Comparto la de Weretilneck. No es momento. Es una gestión que debería evaluar el próximo gobierno y se sabe que no hay riesgo para la estabilidad laboral».

– P: ¿Weretilneck dice de no quiere intervenir cuando, por lo menos, hay ministros que vienen desde su gestión?.

-R: «Nunca hubo imposición política ni de nombres, Carreras tiene las manos libres para designar a quién quiera. Quedó en claro enseguida cuando removió al ministro de Economía, Agustín Domingo. Weretilneck sí expresa su opinión».

– P: ¿Qué paso entre la gobernadora y el senador?.

–R: «Nunca hubo un vínculo tan fuerte, si cuando Arabela era su ministra de Turismo por esas cuestiones específicas».

– P: ¿El conflicto radica hoy en la candidatura de Carreras en Bariloche?.

–R: «Tiene todo el derecho y los barilochenses de Juntos lo definirán. Pero, no hay candidatura natural, si alguno con mayor peso político o inserción. La Gobernadora quiere, y hay otros actores. Lo primero es generar consenso si se tiene pertenencia a un espacio político y las reglas están en claro».

-P: ¿Eso sería una interna y Carreras parecería no aceptarla, evaluando su participación por fuera?.

-R: «Eso a mí me lo negó y me dijo que dará pelea adentro de Juntos. Y creo que es una persona de palabra y no dudo que se va a someter a las reglas del partido».

–P: ¿El oficialismo se tensará más por esta discusión?.

–R: «No, el destino de la provincia está definido desde el 16 de abril y es fácil cuando hay un conductor natural y reconocido como Weretilneck».

Tiene derecho a ser candidata, hay otros y no hay candidatura natural. A mí me lo negó (ir por fuera de JSRN) y me dijo que dará pelea adentro”. Facundo López, frente al debate de la candidatura de Carreras en Bariloche.

El cuadro legislativo frente al Gran Acuerdo y “otras sumas”

La bancada de Juntos cuenta con 28 legisladores y la próxima será de 19 miembros.

«Era previsible -relativiza López- con el sistema de colectoras y su distribución. Pero, en la estrategia, el Gran Acuerdo (JSRN, Nos Une y la UCR) tendrán 26 legisladores, cada uno con sus identidades pero con un proyecto de futuro».

Habló de un «trabajo legislativo conjunto» aunque descartó un interbloque porque «esa figura» no está en la Legislatura rionegrina, y lanzó un mensaje hacía la futura banca libertaria de Primero Río Negro.

«Esperemos poder sumar a la gente de Ariel Rivero» (tendrá dos legisladores) en la búsqueda de «mayores consensos», que entendió será una «tarea específica» suya.

Admitió otro escenario parlamentario en la conformación de mayoría, «la visibilidad y la motivación» mientras recordó la bancada de 14 legisladores del «primer gobierno de Weretilneck», entre 2012 y 2015, y «sacamos leyes muy importantes».

El tránsito político del jefe del bloque de JSRN

Facundo López, oriundo de Mones Cazón (Pehuajo), inició su marcha con Julio Arriaga en el MPP y, en 1998, se integró a su equipo gubernamental en Cipolletti y compartió su raid político.

Fue funcionario en Salud en la gestión de Pablo Verani y, en el 2003, fue asesor del bloque Encuentro, que impulsaba a la Gobernación a Arriaga, quien falleció el 21 de abril.

En el 2007, López accedió a una banca legislativa con el Frente para la Victoria, que lideró Miguel Pichetto-Arriaga y repitió en el 2011 con la Concertación que proponía la fórmula del radical César Barbieto y Arriaga.

En esa ocasión, el parlamentario lograba su reelección pero se diferenciaba de Weretilneck, que acompañó a Carlos Soria, en el FpV, y fue electo vice.

Ya en el Ejecutivo, el cipoleño se permitió, poco a poco, priorizar sus viejos vínculos y revitalizó el lazo con el legislador.

En los realineamientos de la Legislatura en 2012 y 2013, López -con otro legislador del espacio, Matías Gómez Ricca- se ubicó entre quienes se reagruparon con Weretilneck y conformaron Juntos.

En 2015, el hoy senador lo ubicó a la cabeza de la sábana mientras que en 2019 fue tercero -detrás de Pedro Pesatti y Soraya Yahuar- y se lo designó para presidir el bloque.