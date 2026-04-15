«Falló en dar explicaciones»: la dura crítica de Guillermo Francos sobre la causa que involucra a Manuel Adorni

La investigación judicial sobre el Patrimonio de Manuel Adorni sumó este martes una complicación política inesperada. Su antecesor en el cargo, Guillermo Francos, tomó distancia de la estrategia oficial y criticó la forma en que el actual jefe de Gabinete manejó las sospechas sobre sus bienes.

“Yo creo que el jefe de Gabinete falló en dar explicaciones”, sentenció el exministro en LN+, rompiendo el blindaje que hasta ahora mantenía el entorno de Javier Milei.

Imprudencia y desgaste oficial: el análisis de Francos sobre el escandalo de Manuel Adorni

Francos, quien dejó el Gobierno en octubre de 2025, analizó el impacto de las denuncias por enriquecimiento ilícito y dádivas con una visión crítica sobre las formas del funcionario. Al referirse al polémico vuelo familiar a Punta del Este en un avión privado financiado por un contratista del Estado, el exministro lo calificó como una imprudencia y remarcó que tanto la contratación como la identidad de quien lo facilitó deben ser investigadas a fondo por la Justicia.

Esta situación, según su mirada, le ocasionó al Poder Ejecutivo un desgaste innecesario en un momento donde el foco debería estar puesto exclusivamente en los resultados económicos positivos de la gestión.

Respecto a la inclusión de Bettina Angeletti en la comitiva oficial que viajó a Nueva York, Francos defendió el derecho del Presidente a elegir a sus acompañantes, pero admitió que el tema escaló y se agrandó debido a la falta de claridad inicial por parte del Jefe de Gabinete al momento de brindar información pública.

Las declaraciones del exjefe de Gabinete no parecen azarosas. En medio de la tormenta que rodea a Adorni, Francos recordó que sigue «a disposición» del Presidente y, amparado en encuestas que lo muestran con la mejor imagen dentro del espacio libertario, lanzó su candidatura para el futuro: «Tengo en mi cabeza la idea de competir en 2027».

Esta movida política ocurre mientras la Justicia avanza con el peritaje de los teléfonos de las prestamistas. Francos fue tajante al señalar que Adorni ahora está solo frente al juez: “Tendrá que dar las razones sobre cómo se compone su patrimonio”.