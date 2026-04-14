En otra fuerte señal de respaldo, Javier Milei irá con Manuel Adorni a la cumbre de AmCham este martes

El presidente Javier Milei será el último expositor de la AmCham Summit 2026, el tradicional evento que reúne a los principales empresarios del país. Su discurso, pautado para las 18 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, genera una alta expectativa frente a la inminente difusión del nuevo dato de inflación. Sin embargo, el dato político de la jornada pasará por la conformación de su entorno: decidió incluir a Manuel Adorni en la comitiva oficial y sentarlo en primera fila.

Según la información publicada por Infobae, la asistencia del ministro coordinador no estaba confirmada semanas atrás por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. La decisión de sumarlo a último momento se lee como una clara demostración de fuerza y respaldo político, luego de que el jefe de Gabinete quedara en el centro de la escena mediática por el avance de dos causas judiciales que lo comprometen: una por presunto enriquecimiento ilícito y otra por el uso de un vuelo privado a Punta del Este.

Altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que Adorni se mostrará activamente con el Presidente. “Hay que empezar a normalizar las apariciones de Adorni y dejar de hablar de muestras de apoyo. Los Milei ya dieron muestra de que lo van a sostener”, aseguraron desde el entorno libertario.

Qué va a pasar con el rol de la vocería

El operativo de contención hacia el jefe de ministros no se limita a este evento. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya había hecho público su respaldo al mostrarse junto a él durante una recorrida por los laboratorios del Instituto Malbrán, acompañados por el ministro de Salud, Mario Lugones. Después, la cúpula oficialista participó unida de una ceremonia de Granaderos en la Casa Rosada.

Por su parte, el propio Javier Milei se encargó de blindarlo mediáticamente al calificarlo en la TV Pública como “un maravilloso jefe de Gabinete”.

Sin embargo, esta defensa irrestricta ocurre en un contexto particular: Adorni no brinda conferencias de prensa desde el 26 de marzo para evitar exponerse sobre su situación patrimonial. Ante este silencio, la vocería gubernamental quedó transitoriamente a cargo del propio Presidente.

Una escala clave en Vaca Muerta

Más allá de las fotografías de unidad que ensayan los ministros en los pasillos de Balcarce 50, la situación genera tensiones subterráneas. Varios dirigentes oficialistas advierten por lo bajo sobre el impacto negativo que este tema tiene en la agenda de gestión. En ese sentido, la senadora y jefa de bloque libertaria, Patricia Bullrich, reconoció que Adorni “está tocado”, aunque remarcó la importancia de respetar el principio de inocencia.

Para intentar retomar la iniciativa política y salir del asedio judicial, el Gobierno le diagramó a Adorni una intensa agenda. Este jueves, el funcionario desembarcará en Neuquén para recorrer Vaca Muerta junto a Karina Milei, en un acto estratégico que podría contar con la presencia del titular de YPF, Horacio Marín.

El itinerario del ministro coordinador continuará el próximo 29 de abril, cuando deba presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión, escoltado nuevamente por el Presidente.

Además, debido al inminente viaje de los hermanos Milei a Israel programado para este viernes, la conducción temporal de la mesa política nacional recaerá de manera exclusiva en las manos de Adorni.