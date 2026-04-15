Manuel Adorni prepara su informe para el Congreso y analiza retomar conferencias en plena polémica por su patrimonio

Mientras avanza la investigación que se inició ante las dudas del patrimonio de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete puso en marcha su agenda para los próximos días de abril. Su actividad más relevante, por el momento, se dará en el Congreso cuando presente el tradicional informe de gestión.

Debido a la situación que se enfrenta, Adorni se adelantó y gestionó dos equipos – uno judicial y otro de gestión- ya que se espera que la oposición además de hacer preguntar referentes al Gobierno, quiera ahondar en la investigación que se inició por sus viviendas, sus viajes privados y el vuelo oficial del que participó su esposa.

Manuel Adorni, entre el informe de gestión y el regreso a sus conferencias

La cita del jefe del Gabinete en la Cámara de Diputados está programada para el próximo 29 de abril. Fuentes cercanas al funcionario revelaron que Manuel Adorni dispuso para la tarea dos equipos que estarán diferenciados por temáticas: uno se encargará de las inquietudes propias de la gestión y otro abordará las dudas en materia judicial en función de las más de 4.800 preguntar que elevaron los distintos bloques opositores.

Pese a las críticas que pudo haber recibido Manuel Adorni por la investigación abierta en su contra, el funcionario mostró hiperactividad en su rol y se alista para hacer frente al compromiso con el Congreso establecido por la Constitución Nacional, algo que se puede concretar por el impulso que le brindó el apoyo constante que recibió no solo por el Gobierno, sino por el propio presidente Javier Milei y la secretaría general de la presidencia, Karina Milei.

Desde el entorno del jefe de Gabinete revelaron: «Los equipos están trabajando. Él deberá ajustar el tono del discurso e imprimirle su impronta».

Hasta ahora se supo que el ministro coordinador iniciará con una exposición de 45 minutos en la que hará mención al desarrollo de gestión, pero le resta definir si prefiere dotarla de mayor determinación o por el contrario, lo hará con una tonalidad menos confrontativa.

El equipo de gestión está a cargo de del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y tiene bajo su estructura a la subsecretaría de Enlace Parlamentario articula con los nueve ministerios para evacuar las inquietudes presentadas por las bancadas.

Luego de la instancia de recopilación de preguntas que enviaron los diputados y la clasificación, los enlaces de cada ministerio harán una evaluación técnica que pasará por una instancia de validación política para luego volver a enviarlas al equipo de Jefatura de Gabinete que se encargará de la revisión final.

Por su parte, la mesa judicial compuesta por un equipo de abogados y de la que forma parte el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia, se diseñó con intención de abordar las inquietudes que giran en torno a las causas judiciales que involucran a varios funcionarios.

Los designados deberán atender las dudas presentadas que se desprenden de la causa $Libra, de ANDIS y de la investigación abierta por la adquisición de propiedad y viajes del jefe de Gabinete.

Una fuente cercada al Gabinete reveló que durante la jornada del 29 de abril se montará también un equipo integrado por responsables de cada cartera con intención de auxiliar a Manuel Adorni en caso de que surjan preguntas que no fueron previamente enviadas.

En paralelo, el jefe de de Gabinete también analiza los tiempos para retomar sus tradicionales conferencias de prensa. En uno de los despachos de la Casa Rosada admitieron que los integrantes de la mesa política discuten si debiera ser antes o después del informe de gestión, aunque se inclinan a hacerlo pasado el 29 de abril.