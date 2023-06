Femicidio de Cecilia Strzyzowski: su madre aseguró que «hoy la forma de marchar es votar”

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven que está desaparecida desde el 1° de junio en Chaco, habló con los medios este domingo. Lo hizo antes de ingresar a votar, en una jornada donde la provincia norteña eligirá a sus precandidatos para las elecciones generales.

“Mucha gente me decía que no servía votar en las PASO, pero sí sirve. Hoy la forma de marchar es votar”, subrayó Romero

Y en la misma línea, pidió: “Si están conmigo, que vengan a votar. Que en los votos se den cuentas que la gente tiene bronca”.

Este domingo se están llevando a cabo las elecciones PASO en Chaco, donde se dirimirá a los candidatos a gobernador, vice, legisladores provinciales, intendente y concejales de todos los municipios para las elecciones generales que serán el 17 de septiembre.

Su hija, Cecilia Strzyzowski, desapareció el 1° de junio y todas las hipótesis apuntan a que la joven habría sido asesinada por César Sena y sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, dirigentes fuertemente relacionados al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Incluso eran candidatos en una lista que acompañaba al hombre más poderoso de aquella provincia, pero fueron bajados de la misma.

Con respecto a lo sucedido con su hija, Romero señaló: “Son cosas que a veces me quiebran, que no entiendo. No puedo entender esto, no sé qué pudo haber visto mi hija, qué tanto les molestaba lo que ella haya visto para hacer lo que hicieron”.

Jorge Capitanich votó y habló sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski: «Un hecho policial no se puede transformar en un hecho político»

Luego de votar en las elecciones primarias de la provincia, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, encabezó una conferencia de prensa en la que insistió en calificar al crimen de Cecilia Strzyzowski, del que se acusa a la familia de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como un hecho meramente policial que no tiene relación con la actividad de estos como dirigentes sociales.

«Un hecho policial no puede transformarse en un hecho político», afirmó Capitanich quien consideró que en la provincia rige la división de poderes lo cual garantiza una «justicia independiente.

Se desentendió del piquetero al minimizar su influencia: «Tenemos 5000 organizaciones que dan empleo a 30 mil chaqueños» señaló el mandatario provincial.

Sin embargo, la boleta con el rostro de Sena y su esposa, Marcela Acuña, no fueron retiradas de todas las escuelas de la provincia, tal como registró este medio

Capitanich informó que la fundación Saúl Acuña, que hace pocos días recibió 140 millones de pesos de parte del gobierno provincial fue intervenida por el gobierno para asegurar las fuentes de empleo, en tanto reveló que en las ultimas horas habló con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El mandatario dijo que «los culpables del hecho serán castigados con todo el peso de la ley» y afirmó que «todos los imputados en el caso están detenidos y excluidos de las listas» que participan de la elección.