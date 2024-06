Fichas truchas: Unter instó a todos los docentes a revisar si aparecen adhiriendo a La Libertad Avanza

La Unter recomendó a todos sus afiliados en Río Negro que verifiquen si forman parte del listado de adherentes presentado por la dirigencia de La Libertad Avanza ante la Justicia, en el marco del proceso para ser reconocidos como partido de distrito.

El gremio intervino en el escenario porque muchos afectados por el uso de sus datos personales para engrosar la nómina de avales proviene del sector docente, principalmente en el Alto Valle Oeste.

“Instamos a nuestros compañeros, trabajadores de la educación de toda la provincia, quienes se vieron involucrados en esta “estafa” a realizar la denuncia correspondiente, no sólo ante la justicia electoral, sino también ante el juzgado federal más cercano a su domicilio”, indicó un comunicado del sindicato este martes.

La conducción también puso a disposición de los afiliados “todas las herramientas legales que contamos como sindicato para realizar dicha presentación judicial”.

Desde el Consejo Directivo Central de Unter repudiaron “el accionar desleal y fraudulento de parte del partido La Libertad Avanza», considerando que “este tipo de hechos no hacen más que debilitar a las instituciones de la democracia, tan necesarias en estos tiempos”.

El gremio recordó que el partido del presidente Javier Milei presentó a la Secretaría Electoral Federal de Viedma, un listado de “adherentes” a ese espacio político con el objetivo de adquirir el reconocimiento transitorio de su personería jurídica en la provincia.

“Estas inscripciones deben realizarse en presencia de autoridades judiciales o con firmas certificadas por escribano público; es decir, que la aparición de firmas “truchas” en los listados presentados ante la justicia, constituyen un delito que debe ser denunciado penalmente por significar un robo de identidad”, enfatizaron.

En Río Negro la exigencia actual para lograr el reconocimiento provisorio es de casi 2.400 fichas de adhesión. Esa exigencia parte de la Ley 23.298 , que indica en el Título I, artículo 3 inc “c”, que los partidos políticos deben tener el reconocimiento judicial de su personería jurídico política y para ello se requiere tener un Acta de fundación y constitución, acompañada de constancias, que acrediten la adhesión de un número de electores no inferior al 4 por mil (4 %.) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente (Título II, artículo 7, inc “a” de la Ley 23298.).