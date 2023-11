Francos, asesor de Milei en La Libertad Avanza sobre denuncias de fraude: «No tenemos pruebas»

Después de las elecciones del 22 de octubre, el equipo de campaña de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, modificó su estrategia de comunicación, limitando las voces autorizadas a dar entrevistas en medios masivos a Javier Milei, Diana Mondino y Guillermo Francos. En este sentido, este último -un experimentado político dentro del movimiento libertario- abordó las acusaciones de fraude electoral y las perspectivas de su espacio de cara al balotaje.

En una reciente entrevista en el programa «El Fin de la Metáfora» de Radio Con Vos, Guillermo Francos expresó su cautela en torno a las afirmaciones de fraude electoral, señalando: «No te voy a decir que hubo fraude porque no lo puedo decir».

Sin embargo, reconoció que la viralización de las acusaciones de fraude en las redes sociales «reflejaron la percepción de la gente de que algo raro ocurrió en las elecciones».

A pesar de no presentar denuncias formales sobre fraude electoral, Francos mencionó que hubo «trampas electorales» en varias mesas donde no contaban con fiscales para supervisar el proceso. No obstante, admitió que no cuentan con las pruebas concretas que permitan llevar estas sospechas a la Justicia. En sus propias palabras, «No tenemos pruebas para demostrar fraude, solo análisis comparativos».

Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando uno de los periodistas señaló que las mesas que emitieron telegramas con 0 votos ya formaban parte de un fenómeno común en las elecciones, citando datos provistos por la Cámara Nacional Electoral. Ante esta observación, Guillermo Francos solicitó abruptamente el final de la entrevista.