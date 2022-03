Fuertes cruces entre La Cámpora y funcionarios del Gobierno por el ataque al despacho de Cristina

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, pidió que «nadie dude» de que el presidente Alberto Fernández y todo el Gobierno nacional «desprecia y repudia la violencia» ante el ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Que nadie dude. El Presidente Alberto Fernández y todo el Gobierno nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la Justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables de semejante hecho», publicó Cerruti en su cuenta de Twitter.

Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta. — Andrés Larroque (@larroqueandres) March 12, 2022

El posteo de la portavoz fue realizado luego de que el secretario general de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque, criticó al Ejecutivo nacional por «el silencio y la parsimonia» frente al ataque al despacho de ex mandataria, ocurrido durante la manifestación del pasado jueves contra el acuerdo con el FMI.

Ante el ataque sufrido por nuestra Vicepresidenta @CFKArgentina , el Presidente @alferdez actuó de inmediato enviándole un mensaje a ella y a su secretario privado, preocupado por su integridad física, la de sus allegados y del personal que trabaja con ella. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 12, 2022

También ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, rechazó los dichos del secretario general de La Cámpora y remarcó que está «abocado a identificar a los responsables» de los «deliberados» piedrazos.

«Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta», había lanzado antes el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense a través de su cuenta de Twitter, para agitar aún más la interna del Frente de Todos.

Querido Cuervo, “te aturde el silencio y la parsimonia” del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición (sigue) — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) March 12, 2022

La acusación del referente de La Cámpora tuvo una rápida respuesta del quilmeño, quien se despachó con un hilo en la red social de los 140 caracteres. «Querido Cuervo, `te aturde el silencio y la parsimonia´ del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición», arrancó el titular de la cartera policial.

Y continuó: «Después de ello, me llamó a mi instruyéndome para que actuemos con rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela. ¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio».

Tras destacar que pasó «tantos años» junto a Cristina y Néstor Kirchner que los asume «como familia», Aníbal Fernández remarcó que por su rol como funcionario nacional se encargó de preservar la integridad de la vicepresidenta.

«Según pasan los años, me he ganado el derecho a opinar y bancar lo que siento correcto (puede que eso no guste). Como responsable de la seguridad me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil. El Presidente está al tanto», explicó.

El jefe de Estado no se manifestó al respecto en redes sociales ni públicamente, aunque fuentes oficiales indicaron a NA que se comunicó por WhatsApp con Cristina Kirchner para solidarizarse ante el hecho de vandalismo y remarcarle que buscarán a los agresores.

Los vidrios del despacho de la vicepresidenta.

La polémica se da en el marco del debate sobre el acuerdo con el FMI, que ha dividido al oficialismo.

Tras la victoria en Diputados, el Gobierno nacional quiere acelerar el tratamiento del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Senado, para obtener una sanción antes de que termine la próxima semana. Sin embargo, se espera otra votación dividida en el oficialismo.

En la sesión del jueves pasado en la cámara baja, el Frente de Todos esperaba entre 80 y 90 votos afirmativos propios, de los 118 que tiene la bancada. Aunque solo cosecharon 77. En el medio quedaron 28 negativos y 13 abstenciones, la mayoría de ellos del kirchnerismo ortodoxo y La Cámpora.

De cara al debate que comenzará el lunes en el Senado, el escenario se va a repetir y de los 35 legisladores que integran la fuerza oficialista, estiman un mínimo de 20 positivos y un máximo de 15 rechazos o abstenciones.

Así, todo indica que el la iniciativa se convertirá en ley con mayoría opositora.