Grabois insultó a Massa y criticó su posible candidatura: «Ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza»

Grabois durísimo contra Massa: lo insultó y aseguró que si va de candidato por el consenso, no lo votará. Foto Archivo.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y máximo referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, presentó su libro «Los Peores» en el Sindicato de Luz y Fuerza en Rosario. En ese encuentro, el precandidato presidencial profundizó sus diferencias con el Ministro de Economía, Sergio Massa y lo criticó duramente ante su posible candidatura en las PASO. «No hay forma de que lo votemos», indicó.

En Rosario, el precandidato presidencial del FdT dejó un claro mensaje para el actual ministro de Economía, Sergio Massa, respecto de la posibilidad de que sea candidato de consenso, ante la decisión de Alberto Fernández de «bajarse» de la reelección.

«Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Wado de Pedro a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice ‘bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores’ le digo, ‘ Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vende patria y cagador de Massa’, no hay forma», indicó Grabois, sin vueltas.

Y agregó, eufórico: «No hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto«.

El dirigente social del MTE – quien en las últimas horas destacó la decisión del presidente de no presentarse a una reelección – ratificó su «postulación para las elecciones internas» del Frente de Todos.

«No voy a bancar que nos impongan un candidato que representa lo peor del campo popular, el entreguismo, el veddetismo, la política profesionalizada, el desprecio por los pobres. No hay forma, ni por todos los diputados de la lista», concluyó Grabois.