El reelecto intendente Gaido hace balance, celebra y piensa en la gobernación

Mariano Gaido tiene 50 años, dos hijos y un futuro político cuyo techo es difícil de vislumbrar ahora. Viene de ganar la reelección como intendente de la ciudad de Neuquén. Cuestiones familiares no le permitieron dedicarle más tiempo a la campaña y a pesar de eso se ufana de haber ganado en todas las mesas de la ciudad.

Esas cuestiones familiares son el único obstáculo que hoy ve para no levantar la mano cuando, dentro de cuatro años, el MPN se pregunte qué dirigente lo devolverá al gobierno, según le dijo a Río Negro en esta entrevista.

P -¿Quién ganó el domingo?

R -Ganó una gestión que demostró una manera de llevar adelante una política diferente. Tremendo. Estoy sorprendido. Se votó en toda la ciudad, en todas las mesas con el mismo porcentaje de votos. De 39 a 44%. En todos con la misma diferencia con el segundo espacio. La sorpresa, el impacto personal de la elección: en todos los barrios, en todas las mesas con el mismo porcentaje. Antes había una elección que se dividía, el centro contra los barrios. Esta es una elección igual en todos lados. Fue rotundo el apoyo del centro, pero no perdí en ninguna mesa de la ciudad, en ninguna bajé del 38%

P -¿En la provincia quien ganó?

R -Ganó el gobernador más votado. Un gobierno nuevo, que inicia y que va a tener todo el acompañamiento mío.

P -¿Ganó el MPN?

R -No ganó el MPN, ganó un nuevo gobierno en el que hay personas que formaron parte del MPN con cargos en el MPN; pero ganó un gobierno nuevo. Soy de los que lo que dicen lo hacen. Cuando fui candidato la primera vez (2019) propuse la forma de gobernar con la propuesta del hacer, del diálogo, no de poner el palo en la rueda, de afectar al otro, interrumpir una gestión. Lo demostré en tres años y medio. Tuve diferencias pero siempre fui para adelante. Saqué 13.000 votos más que el candidato a gobernador que ganó las elecciones. Evidentemente esta forma de gobernar y trabajar en la política es lo que a la ciudadanía más le interesa.

P -Hubo corte de boleta grande…

R -Mi segunda intendencia se basa en un espaldarazo político tremendo. A mí me votaron desde la izquierda a la derecha, la votación fue amplia. Ni Pechi (Quiroga) tuvo esta elección. Uno labura y trabaja y espera que le vaya bien en las elecciones, no de esta manera contundente, ¿saben lo que es ganar todas las mesas de la ciudad desde Toma Norte hasta el Río Grande y que todos voten igual?, es tremendo.

P -Lo coloca en un rol de liderazgo.

R -Sí, en un segundo mandato que la ciudad de Neuquén no tuvo nunca, sólo con Pechi hubo reelección. Esta ciudad me está dando la posibilidad del “don”, es un título que se le da a pocas personas.

P -¿Don Mariano?

R -Hay un reconocimiento al laburo. Yo no soy profesional, soy comerciante, kiosquero, profesor de música y guitarra, Significa que te dan una jerarquía, que a mí me asombró para bien.

P ¿El liderazgo le da miedo?

R -No, porque me votaron para ser cuatro años intendente.

P -Es una de las pocas personas que pudo festejar el domingo…

R -Si, por supuesto. Hay un sabor amargo respecto de lo que pasó a nivel provincial, pero me parece bien y valorizo siempre las votaciones. Tuve tres elecciones ganadas: cuando gané con 39% como intendente; mitad de término cuando no era candidato pero se audita la gestión, ese día se votó la reforma de la Carta Orgánica, se me acompañó con el 66 %, primera vez en 118 años. La cuarta es un espaldarazo tan grande…

P -Hablo de un liderazgo adentro del MPN.

R -Es que yo soy mucho más que el MPN, no soy MPN solamente, soy Primero Neuquén, siempre lo establecí. La primera vez fui así como candidato, con Primero Neuquén (Neuquén Puede Más) donde el MPN conforma el espacio Y lo demostré. En la época de Martín Farizano, no funcionó. Primero Neuquén es en donde están diferentes espacios políticos, es el gobierno municipal donde están funcionarios del MPN y del UNE y de Confluencia Neuquina y del MUP con Claudio Vázquez, no hubo problemas y una gestión ordenada y una gran propuesta que fue muy bien acompañada.

P -El MPN quedó huérfano después del domingo, con un armador que se equivocó, un candidato que perdió y un gobernador que se va.

R -Yo creo que hay muchos referentes. Yo soy uno.

P -De los líderes de la lista Azul (Sapag, Gutiérrez, Gaido), dos resultaron derrotados.

R -Yo no la armé la lista, fue Jorge Sapag, yo soy parte del espacio, uno de los referentes. Está Jorge Sapag, Omar Gutiérrez, Vicente Godoy de Las Ovejas, Carlos Koopmann de Zapala. No, no, la lista Azul es amplia. Sí tengo un espacio en el cual planteé y al principio no fue muy comprendida, trabajar sobre una propuesta más amplia como Primero Neuquén; ese fue mi planteo de 2019.

P -¿Esto se puede traspolar a un gobierno provincial?

R -A Neuquén le fue muy bien con estos armados de 2019 a la fecha, es una gran herramienta. No sólo al provincial, sino nacional. Lo que estaba bien lo continuamos, pero no para la frase y la nota. Mi manera de ver la política es dejar de lado las cuestiones partidarias y poner cuestiones comunes y proyectos comunes, es lo que necesita el país y la ciudad: los equipos técnicos, los paseos costeros, la Fiesta Nacional de la Confluencia; de lo que venían haciendo bien no se rompió nada. Lo necesitamos a nivel nacional y provincial también, que se continúe con lo que está bien, que se profundice.

P -¿Entonces en la próxima va para gobernador, un armado similar, no con el MPN sino con una coalición?

R -Ni me los planteo los próximos cuatro años, yo tuve problemas personales en un momento en el que se hablaba de que podía ser candidato a gobernador…. Mi familia es fundamental. Pero si hay que ver candidatos para dentro de cuatro años, yo estoy.

P -¿Autocrítica?

R -Va a tener que llegar el momento en el que con mucha humildad habrá que hacer una autocrítica y ver qué sucedió. Todos los que somos del MPN, hacer una autocrítica. Nadie en particular.

P -¿Lo llamó a Figueroa?

R -Nos mensajeamos, lo felicité y le dije que había hecho una buena elección y le dije que íbamos a trabajar muy bien, que iba a tener un intendente acompañando para tener un excelente gobierno.

P -¿Para cuándo la discusión interna del proceso que pasó?

R -Políticamente cuando se produzca la discusión interna. Es un proceso interno que comenzó y tiene un plazo largo. Todos nos vamos a sentar a conversar, a escuchar qué pasó, estar abiertos, escuchar porqué del revés político no tengo hipótesis, no la tengo. Tengo una mirada en la ciudad. Honestamente me corresponde hacer una mirada en Neuquén, no tengo por qué hacer un análisis.

P ¿Con las PASO va a tomar una decisión política?

R -No, yo soy Primero Neuquén. No. Las presidenciales tampoco, no me corresponden.