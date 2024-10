Guillermo Francos aseguró que a Javier Milei no le preocupa que no se apruebe el Presupuesto 2025.

El Presupuesto 2025 de Javier Milei ya comenzó a ser tratado en el Congreso y se aproximan días claves. Previo al debate de este martes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que al presidente libertario no le preocupa que no se apruebe.

El funcionario brindó una entrevista exclusiva a Infobae y se refirió al presupuesto que propuso el gobierno de Javier para el próximo año y a la posibilidad de que el Congreso no apruebe la iniciativa. En este sentido, expresó: «Esperemos que no sea así. Pero tampoco nos asusta. Cuando uno tiene la vivencia de gobernar en minorías parlamentarias tan marcadas, es como que está entrenado para poder enfrentar una situación crítica como esa«.

«Y sobre todo cuando uno tiene un presidente como Milei, que no le tiene miedo a nada y está convencido de lo que está haciendo», agregó. Más tarde señaló que el mandatario no está preocupado con el debate y si bien espera que el presupuesto se apruebe, ya planteó una alternativa en caso de no ser así y adelantó que podría prorrogarse el Presupuesto 2023.

«Siempre es una posibilidad. Nosotros hemos planteado un presupuesto y estamos casualmente en este momento discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Si no se aprueba, quedará vigente el Presupuesto anterior con las actualizaciones que correspondan«, aseguró.

Guillermo Francos sobre las universidades y el veto

En la misma entrevista, el jefe de Gabinete se refirió al veto de la ley de financiamiento universitario y sostuvo: «El Gobierno es un promotor de la educación pública«.

Además cuestionó los reclamos universitario y señaló que «pareciera que esto es una especie de movimiento político contra el Gobierno, no a favor de la educación pública«.

«Yo le diría a quienes en serio están planteando el tema de la educación: quédense tranquilos, el Gobierno nacional no quiere en absoluto desfinanciar la educación pública«.

«Sí quiere que el gasto sea más eficiente, porque se habla a veces de que no es gasto, es inversión», resaltó y agregó: «Que el gasto que se hace en la universidad pública sea eficiente. Que realmente se esté apoyando a las universidades que proveen a los argentinos de profesionales preparados, capacitados en las materias que la Argentina necesita. No va a haber un ataque a las universidades, al contrario».

Con información de Infobae y Ámbito