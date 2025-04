El Pescador Deliso tiene fecha doble: entre los goles en Lifune y el trabajo en la pescadería

Bernardo Deliso vive días especiales entre sus dos trabajos. Aunque Lifune programó una sola jornada en Semana Santa, para el delantero de San Patricio del Chañar es fecha doble.

El goleador de la Copa Neuquén, es propietario de dos pescaderías por lo que está semana es la más movida del año. Ese otro trabajo le valió el apodo de «Pescador».

San Patricio es el equipo de mejor actualidad en el fútbol neuquino. Viene de ser campéon en la Copa Provincial y es el primero en asegurar la clasificación a octavos en la Copa Neuquén.

«Estamos pasando por un lindo momento, ya desde el año pasado. Poder haber ganado títulos lo hace un poco mejor, nos hace estar confiados en seguir peleando arriba», aseguró Deliso en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Tenemos una base bien armada desde hace tiempo. Han llegado refuerzos pero es más fácil sumarse a un equipo armado como es hoy San Patricio. Hay muchos jugadores que estamos hace tres años y medio, eso nos da una ventaja al igual que sostener al cuerpo técnico. Tenemos un grupo humano bárbaro», agregó el delantero.

El Santo ya es un equipo de temer en Lifune y los rivales lo ven con otros ojos. «Notamos un cambio, nos juegan de otra manera, capaz vemos que se cuidan más y está perfecto», reconoció Deliso.

El próximo gran objetivo, después de sus primeros dos títulos, es dar pelea en un torneo Regional. «Es lo que todos queremos, la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores. Nos gustaría dar ese salto, no sé si ascender que capaz está lejos pero sí competir y pelear un Regional, sería muy lindo», afirmó el Pescador.

«En el último Regional cometimos el error de querer ganar todo, nos costó desde lo físico. Yo creo que ahora ya tenemos la obligación de competir que tienen los equipos más grandes. Ya no somos el San Patricio de antes, eso nos hace candidatos», añadió.

Con 10 goles, Deliso es el máximo anotador de la Copa Neuquén. En la última fecha, le hizo dos a Sapere. En el último tiempo, lo sondearon algunos equipos de otras categorías pero su intención es seguir en San Patricio.

«En este momento de mi vida no busco algo más dentro del fútbol. Hoy estoy cómodo así, no sé si podría seguir con mi otro trabajo en un plantel profesional», comentó.

El Pescador, con horas extras en Semana Santa

Deliso reconoció que los días previos a Semana Santa son los que más trabajo tienen en el año en las pescaderías. «Tenemos proveedores de Mar del Plata, Puerto Madryn y San Antonio Oeste. La mayoría son de Mar del Plata, vienen una vez por semana», contó.

«Se vende mucho el filet, de merluza, pejerrey y gatuso. También trucha y salmón», indicó respecto a lo más buscado por los clientes.

Sobre el origen de negocio, rememoró: «Me metí un poco de suerte, por el papá de un amigo, que era marplatense y traía mercadería. Empezamos de a poco y cuando nos quisimos acordar se nos fue de las manos. Empezamos con un freezer medio chico, usado. Hoy tenemos varios y la cámara de frío que es importante».

«A mí me encanta y me gusta cocinar. Podría comer pescado todos los días. Me gusta el salmón o los pescados enteros a la parrilla. Vendemos también muchos rebozados», concluyó.

