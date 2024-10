Javier Milei reiteró su postura de auditar las universidades: «Si no quieren es porque están sucios»

El presidente Javier Milei reiteró su postura de auditar las universidades durante su discurso en el acto para oficializar el nuevo nombre del Centro Cultural Kirchner, que ahora se llama Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Además apuntó contra la oposición que está en desacuerdo con su iniciativa y habló sobre el conflicto universitario.

Luego de que se ratificara en el Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario que trajo varios desacuerdos y protestas, el presidente libertario encabezó un acto donde aprovechó para referirse al tema. En este sentido aseguró que no quiere cerrar las universidades y apuntó contra los rectores de las instituciones.

«Dejen de mentir delincuentes que no quieren ser auditados. La Universidad pública y gratuita no está en juego, no está en discusión; no es parte de la discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna, siempre robar está mal», arremetió el mandatario.

Tras esto Milei volvió a puntualizar sobre la necesidad de auditar y explicó que el objetivo es «terminar con las filtraciones del dinero que entra a la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos, no porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente».

«Pero como dice el principio de revelación: si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios. Y diganles la verdad: que no quieren ser auditados para mantener sus curros y que de esa manera utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de alunas agrupaciones políticas«, concluyó.

Auditorías a universidades: cuáles fueron elegidas

La Auditoría General de la Nación (AGN) difundió el plan de acción que aplicará el próximo año y en ese programa, como en el vigente para 2024, aparecen varias universidades nacionales.

En este informe, en el que aparecen además otras reparticiones públicas, se explica que las instituciones elegidas para auditar el año que viene fueron seleccionadas objetivamente por medio de un análisis de la Matriz de Importancia Relativa (MIR).

Para el año en curso, la Auditoría General de la Nación incluyó en su plan de acción a las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Jujuy, Salta, Formosa y del Nordeste, con objeto en la cuestión administrativa, contable y financiera.

En 2025, por su parte, el programa abarca a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y a las universidades públicas nacionales de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, de la Patagonia de San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda, y nuevamente, la del Nordeste.

Según indica el documento que ya fue girado al Congreso para su aprobación, además de la cuestión administrativa y contable, en algunos casos también se buscará evaluar la gestión de compras y contrataciones de las instituciones bajo análisis.

