Gutiérrez y las elecciones en Neuquén: «Imagino un triunfo, pero hay que seguir trabajando»

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, pronosticó un triunfo de los candidatos del Movimiento Popular Neuquino en las elecciones del 16 de abril y le planteó a los votantes que «no son tiempos de dar un salto al vacío» y cambiar de signo político. «Es muy importante no perder el rumbo», evaluó.

En una entrevista que dio esta mañana a LU5, el mandatario afirmó que «lo mejor que le puede pasar a Neuquén es que Marcos (Koopmann) y Mariano (Gaido) gobiernen, porque tienen claro por dónde pasan el desarrollo de la provincia y de la ciudad» capital, sostuvo.

«Es muy importante no perder el rumbo y también es muy importante profundizar el desarrollo, construir consensos y aportar soluciones», señaló.

Consultado sobre las críticas vertidas por otros candidatos, dijo que «los que critican se vuelven a presentar una y otra vez» porque «a nadie le interesa agarrar la manija de algo que anda mal».

«Decir que está todo bárbaro, que no hay problemas, no es así, pero la provincia tiene balance positivo, tiene solvencia y es la provincia en la que más se invierte. La crítica constructiva es bienvenida, pero no debe hacernos perder de vista el buen camino por el que transitamos», reclamó Gutiérrez.

«El 16 de abril es una fecha decisiva»

Gutiérrez consideró que el 16 de abril «es una fecha importante y decisiva» y repitió que «no son tiempos para improvisar ni para dar un salto al vacío».

«Imagino un triunfo, pero para que ese triunfo exista hay que seguir trabajando», dijo y señaló que los candidatos del MPN tienen en claro por dónde pasa el desarrollo, porque tienen «el mismo ADN desarrollista».

En las elecciones provinciales habrá seis candidatos a gobernador. A Koopmann le tocará enfrentarse a Rolando Figueroa de Comunidad, a Pablo Cervi de Juntos por el Cambio Neuquén, a Ramón Rioseco del Frente de Todos Neuquino, a Carlos Eguía de Cumplir y a Patricia Jure del FIT Unidad.