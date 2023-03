En una elección apretada como la que se espera el 16 de abril en Neuquén, cada voto es importante, pero hay un sector de la provincia que puede consagrar ganador a cualquiera que allí se imponga. El departamento Confluencia concentra un 65% del padrón total habilitado para votar en los comicios provinciales, con la capital como cabecera y estratégico bastión.

La ciudad que hoy conduce Mariano Gaido, quien competirá por su reelección con el MPN, tiene 222.531 electores y será el territorio de disputa para los dos principales candidatos a gobernador: el oficialista Marcos Koopmann y el postulante de Comunidad, Rolando Figueroa.

El partido de gobierno espera obtener de allí la diferencia para imponerse en los comicios generales, en particular en el oeste, al que llaman su “riñón”. “Los dos circuitos más grandes del oeste tienen más electores que cualquier otra ciudad”, destacó uno de los estrategas de la campaña.

Koopmann se mostró muy cercano a Gaido esta semana, compartió inauguraciones, una caminata y prepara un acto para mañana en el gimnasio Gigante del Este de Provincias Unidas.

Figueroa confía aquí en traccionar más con su propia figura que con la de su candidato para el municipio, el radical Juan Peláez. “A diferencia de otras elecciones, donde era el candidato a intendente el que empujaba, acá es al revés”, reveló una fuente de su equipo de campaña.

Reconoció que es la ciudad donde más fuerte trabajarán en las semanas previas a la elección porque, si bien hoy se consideran empatados, “el MPN, con la cantidad de recursos que tiene, puede hacer un daño en los últimos diez días”.

La segunda ciudad de la provincia es Plottier, con 38.018 electores habilitados. No por nada Figueroa buscó allí a su compañera de fórmula, la intendenta Gloria Ruiz, quien no pondrá en juego la continuidad de su gobierno porque el municipio renovará autoridades recién en septiembre.

La jefa comunal tiene allí una marcada presencia en los afiches del candidato a gobernador y aseguran que la ventaja “es arrasadora”.

Plottier es la segunda ciudad con mayor padrón de la provincia. Foto: Matías Subat.

Koopmann encabezó allí un acto el miércoles para reforzar su propuesta y también hizo algunas caminatas. Lo ayudan a traccionar votos algunas de las listas colectoras que tienen candidatos oriundos de la ciudad como Iguales, que lleva primero en la lista al exintendente Andrés Peressini, y Unión Popular de Fernanda Esquivel.

Detrás de Plottier se ubica Centenario con un padrón de 34.302 electores para la elección de abril. Allí se espera un fuerte trabajo del actual intendente Javier Bertoldi para ganar un segundo mandato, aunque no necesariamente sus votos se los lleve el candidato que lleva el Frente de Todos Neuquino para la gobernación, Ramón Rioseco.

El espacio de Figueroa, que postula a Jorge Alberti para el municipio, confía en que haya corte de boleta a su favor por efecto de la propia interna del peronismo. Y el MPN intentará compensar su “debilidad” apoyando a dos candidatos locales. Además de trabajar con su postulante oficial para el municipio, Juan Pablo Burd, también lo hace con el exintendente Esteban Cimolai, quien se presenta por Somos Centenario.

Ventaja para Rioseco en la comarca petrolera

En Cutral Co y Plaza Huincul, es esperable que sea Ramón Rioseco quien se quede con el triunfo. Así ocurrió en las elecciones del 2019 y fueron las únicas dos ciudades grandes en las que no pudo imponerse el reelecto Omar Gutiérrez.

Sin embargo, ninguno de estos municipios renovará su intendencia, por lo que la disputa se dará únicamente a través de los postulantes a la gobernación. Esta es una diferencia que tanto Koopmann como Figueroa esperan poder capitalizar, dado que en los comicios anteriores, Cutral Co había renovado su gobierno municipal en simultáneo con la elección de gobernador, con José Rioseco compitiendo para ser reelecto.

Esta ciudad es la que tiene el padrón más grande, con 30.153 electores, mientras queHuincul reúne poco más de la mitad: 15.491.

“Estamos haciendo un trabajo muy finito con los vecinos para explicar qué es el voto útil. Si lo que quieren es votar un cambio, la opción es Rolo y elegir a Rioseco más adelante como intendente”, explicó la fuente, que trabaja en la estrategia territorial de Figueroa.

Los partidos volvieron a recurrir a las tradicionales mesitas. Foto: Matías Subat.

El mapa de la Confluencia se completa con las ciudades de Senillosa, con 9.312 empadronados para votar, Vista Alegre con 4.155 y Sauzal Bonito, que tiene 239 votantes habilitados para participar de la elección.

En Senillosa se dio la más reciente foto electoral, dado que en 2022 convocó a comicios para conformar la Convención que redactó la primera Carta Orgánica de la ciudad. El resultado para el MPN allí fue más que favorable: con casi un 40% de los votos logró quedarse con siete de 12 bancas que se ponían en juego.

El escenario, claro está, no tenía los mismos actores que habrá en abril. El segundo lugar le quedó a Unidad Popular, cuyos referentes terminaron divididos entre darle apoyo a Figueroa o a Rioseco.

La madre de las batallas sigue estando en el oeste

La distribución del padrón electoral en Neuquén capital sigue arrojando una predominancia para el sector del oeste, con una concentración del 35% del total solo en sus principales circuitos.

Según datos oficiales de la justicia electoral, en la ciudad están habilitados para votar el 16 de abril unos 222.531 electores, de los cuales cerca de 80.000 viven en ese sector.

Representa barrios como Gran Neuquén, San Lorenzo, Huiliches, Canal V, Melipal, El Progreso, Islas Malvinas, entre otros, y es allí donde el MPN confía en su mayor ventaja frente al resto de sus adversarios.

“Es donde más fuerte está”, aseguran sobre el candidato Marcos Koopmann, quien viene de participar en caminatas e inauguraciones junto al intendente Mariano Gaido.

Otro sector con un número importante de electores es el centro y este, que en total suma un 17% en sus principales circuitos, con casi 40.000 votantes.

Se trata de un sector con una menor geografía pero mayor concentración por los edificios que van desde el centro hasta barrios como el Santa Genoveva. También se cuentan allí Villa Farrell, Sapere y Provincias Unidas, donde el oficialismo encabezará un acto hoy.

Otros circuitos populosos en la capital están en la zona sur, como es el caso del que nuclea a barrios como Río Grande, Belgrano y Nuevo, el que componen Limay y Villa Florencia y el que abarca todo el sector de Confluencia Rural y Urbana. Cada uno de esos tiene entre 10.400 y 19.000 electores, otro número nada despreciable para ir a buscar si se tiene en cuenta que solo hay 11 ciudades en la provincia cuyo padrón supera los 10.000.

El escenario de 2019: similitudes y diferencias

En 2019 el gobernador Omar Gutiérrez logró ser reelecto en el cargo. Su compañero de fórmula de aquel entonces, Marcos Koopmann, debe enfrentar hoy un escenario distinto.

Hace cuatro años no había un oponente del peso de Rolando Figueroa, que salido de las entrañas del MPN confeccionó un armado electoral -que reúne dirigentes de Cambiemos y del Frente de Todos- capaz de polarizar la elección.

En aquella oportunidad compitieron nueve listas. El oficialismo provincial enfrentó a Horacio “Pechi” Quiroga, cuya muerte produjo un vacío de liderazgo en Cambiemos, y a Ramón Rioseco, que vuelve a intentar este año ser gobernador por el Frente de Todos. La izquierda fue dividida: por un lado Raúl Godoy (FIT) y por el otro Priscilla Otton (Nueva Izquierda). Mercedes Lamarca, que en la actualidad apoya a Rioseco, era candidata a gobernadora de Libres del Sur y Alejandro Vidal, un radical que ahora representa los intereses del MPN como consejero de la magistratura, competía con el sello Iguales. Jorge Sobisch iba por la Democracia Cristiana y Sergio Rodríguez por el Frente Social por la Dignidad.

¿Cómo fue el voto en la Confluencia? En Centenario se impuso Gutiérrez por 8.114 votos, de los cuales un poco más de la mitad fueron del MPN (4.225) y el resto de los aliados (Frente Integrador Neuquino, Frente Nuevo Neuquén, Siempre, Unión Popular). El segundo lugar en esta ciudad se lo quedó Rioseco con 6.254 votos.

En la capital también ganó el oficialismo y sus satélites por 57.566 votos, seguido por Rioseco con 33.851 y Quiroga con 30.101. Aquí el sobischismo sacó un número para nada despreciable: 18.988 votos. En Plottier la victoria de Gutiérrez fue de 9.362 votos, en Senillosa de 2.857 y en El Chocón de 818 votos.

En la comarca petrolera el MPN no pudo vencer. Rioseco ganó como gobernador en Cutral Co por 12.568 votos. El oficialismo quedó en segundo lugar con 6.293 votos. En Plaza Huincul la diferencia no fue tan amplia: 5.490 versus 3.875.