Habrá otro juzgado civil, comercial, laboral, de minería y juicios ejecutivos en Zapala

El Poder Judicial se expande en el centro de la provincia de Neuquén. La semana próxima llegará a la Legislatura el proyecto de creación de un nuevo juzgado con competencia en lo civil, comercial, laboral, de minería y juicios ejecutivos en la III Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala.

La propuesta la elaboró el Tribunal Superior de Justicia «a fin de cumplir con el imperativo constitucional de asegurar la tutela judicial efectiva y el acceso irrestricto a la Justicia».

En la actualidad hay un juzgado con esas competencias, a cargo del juez Marcos Recupero, con tres secretarías.

De acuerdo con las estadísticas, el mayor volumen de trabajo lo representan -por lejos- los juicios ejecutivos, seguido de los laborales y en tercer lugar los civiles.

La misma planta de personal

El análisis interno realizado en el TSJ llegó a la conclusión de que debería crearse un cargo de juez para el juzgado multifuero 2 de Zapala, sin necesidad de aumentar la planta de 23 personas entre funcionarios y administrativos.

Según se supo, el modelo de organización que se seguirá es similar al de Junín de los Andes, donde los juzgados civiles de Luciano Zani y de Santiago Montórfano tienen idéntica competencia y se distribuyen las causas de manera equitativa.

La otra opción era copiar la organización de Cutral Co, donde hay un juzgado civil a cargo de Vaninna Cordi y otro juzgado laboral cuyo juez es Eduardo Richter.