Un informe expone la asfixiante crisis financiera del Poder Judicial de Neuquén

El balance del primer semestre fue enviado para su análisis al Tribunal Superior de Justicia. (Archivo)

El gasto corriente del Poder Judicial de Neuquén registró, en el primer semestre del 2025, un incremento nominal del 82% interanual ubicándose «por encima tanto de la inflación como de los ingresos». Las razones fueron el gasto en personal, tarifas y alquileres. El resultado financiero fue deficitario en 33.994 millones de pesos, concentrado en la deuda con el ISSN.

El pronóstico es sombrío. «Si la dinámica actual persiste, con gastos creciendo más rápido que la recaudación, principalmente por la inflación y la devaluación, será necesario reforzar la asistencia financiera del Tesoro provincial para mantener la operatividad del servicio de justicia».

Así lo expresa un informe de la situación presupuestaria y financiera que la Administración General presentó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, al que tuvo acceso diario RÍO NEGRO.

Contexto macroeconómico adverso

El escrito señala que el contexto macroeconómico del período fue «adverso, con variables que evolucionaron de manera divergente respecto a las previsiones presupuestarias» y esto afectó de manera directa «la dinámica de recursos y gastos», lo cual a su vez «condicionó el desempeño financiero».

Ingresando en el detalle, los recursos totales sumaron 110.106 millones de pesos, es decir un crecimiento nominal interanual del 60%, superando el IPC nacional del 39% interanual.

Coparticipación y aportes del gobierno

En el desagregado, el principal ingreso -la coparticipación federal de impuestos- creció un 49% nominal (7% real) interanual mientras que las transferencias del Tesoro provincial sumaron 35.643 millones (75% interanual) para gastos corrientes.

El informe señala que se recaudaron en concepto de recursos propios 3.991 millones (152% interanual) y se recibieron 716 millones de pesos destinados a la creación de un laboratorio toxicológico, «una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico en la provincia».

El peso decisivo de la masa salarial

Luego pasa a analizar el gasto corriente, que registró un incremento nominal del 82% interanual, «ubicándose por encima tanto de la inflación como de los ingresos».

El mayor peso se lo llevó el gasto en sueldos del personal, «influenciado por el último ajuste trimestral, asignaciones extraordinarias no remunerativas y la recomposición salarial que contempla actualizaciones por IPC».

«A pesar de que los créditos presupuestarios para personal se calcularon con un IPC proyectado del 18,3%, la inflación estimada al cierre del ejercicio es del 27,2%, lo que demandará créditos adicionales por aproximadamente 41.000 millones de pesos», alerta el informe.

Tarifas y alquileres en alza

Otros gastos de funcionamiento aumentaron un 116% interanual, debido al incremento de tarifas de servicios públicos, costos de conectividad, renovación de alquileres, servicios de limpieza, viáticos, movilidad y vigilancia.

La proyección es que este gasto ascienda a 22.479 millones de pesos para el ejercicio 2025, superando las previsiones presupuestarias en 8.479 millones de pesos.

Hubo gastos en la compra de equipamiento informático y mejoras en la Ciudad Judicial de Neuquén, y para la elaboración de proyectos ejecutivos de los edificios de Plottier y Zapala.

La deuda con el ISSN

Por otra parte, se recibieron 14.451,55 millones de pesos en contribuciones figurativas (fondos del gobierno provincial) para cancelar pasivos de 2024 con el ISSN, y se aplicaron 8.000 millones de pesos de recursos del ejercicio en curso. Aún queda un saldo pendiente de 1.875 millones de pesos del ejercicio anterior.

Al cierre del semestre, «el resultado financiero fue deficitario en -$33.994 millones -advierte el informe- concentrado en la deuda con el ISSN».

Pedirán más asistencia al Ejecutivo

Señala que, tal como informó diario RÍO NEGRO, el 11 de julio de 2025 el Ejecutivo Provincial asignó al Poder Judicial 24.052,5 millones de pesos provenientes del Fondo de Estabilización de Presupuestos. «Estas partidas sustituyen parcialmente el financiamiento inicial con rentas generales y no implican un incremento al presupuesto en curso».

En las conclusiones, el informe indica que «a pesar de las medidas de contención del gasto, si la dinámica actual persiste —con costos crecientes por encima de los recursos— será indispensable asistir financieramente al Poder Judicial desde la Administración Central mediante asistencia financiera del Tesoro Provincial para mantener la operatividad del servicio de justicia».

El trabajo lleva la firma de la administradora general, Karina Reina.