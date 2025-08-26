Hemoterapia del hospital de Cutral Co y Huincul denuncia falencias: atienden a donantes en un tráiler

El malestar del equipo de servicio de Hemoterapia del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul se hizo público en las últimas horas. Ante la ausencia de un espacio adecuado para el funcionamiento reclaman que de manera urgente y concreta se designe un lugar en condiciones. Sostienen que los donantes de sangre deben ser atendidos en un tráiler y las transfusiones en el gabinete de Enfermería.

La situación la dio a conocer el personal que se desempeña en este sector del establecimiento que atiende la demanda de la población que asiste al sistema público de salud. Detallaron que la falta de espacios adecuados para atender a las y los pacientes los obliga a darlo a conocer.

«La atención a donantes y pacientes ambulatorios se realiza en un tráiler como espacio provisorio», indicaron. Este lugar presenta «limitaciones signficativas en cuanto a adecuación y condiciones de seguridad», describieron.

Otro de los problemas que plantearon está dado con las transfusiones a pacientes ambulatorios que debe concretarse en el gabinete de Enfermería. Si bien, la predisposición del personal de ese servicio no está en discusión, tal como aclararon, se hace otro tipo de prácticas en el gabinete, y no hay un lugar adecuado para este tipo de procedimientos.

«El área de inmunohematología funciona en la zona de desayuno del laboratorio de análisis clínicos. Hoy ese espacio es requerido nuevamente por el propio laboratorio», describieron como otra de las demandas. Esto obliga a trabajar cada vez en menos lugares disponibles.

Servicio esencial

El personal de este servicio hizo hincapié en que no puede continuar funcionando en estas condiciones. «Somos un área esencial que garantiza la disponibilidad y seguridad de la sangre que salva vidas en cada cirugía, parto, accidentes o tratamientos crónicos», aclararon.

En esta misma línea, indicaron que existe un compromiso y profesionalismo por parte del personal, el espacio reducido y transitorio, en que se realiza la atención «presenta retos que podrían superarse para fortalecer la calidad del servicio y la seguridad de pacientes donantes y trabajadores».

Al respecto, el equipo de Hemoterapia exigió que se asigne de manera urgente y en concreto, un espacio fisico propio, que permita el funcionamiento pleno y normal de todas las áreas del sector de Hemoterapia.