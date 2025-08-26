Protesta en el centro de Neuquén este martes: trabajadores de la PIAP llevan su reclamo a Casa de Gobierno

En reclamo de la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), se realiza una protesta en Casa de Gobierno de Neuquén. Por la medida, indicaron desde ATE que podría haber un corte en la zona centro este martes. Desde provincia se informó que se gestiona el financiamiento.

Panfleteada y protesta en la gobernación de Neuquén

Jonathan Valenzuela, secretario general ATE Senillosa informó a Diario RÍO NEGRO sobre el reclamo que iniciaron este martes desde la Seccional Senillosa-Arroyito-El Chocón, en conjunto con la Junta Interna de ATE en la PIAP. La medida inició a las 10, en las puertas de Casa de Gobierno «para exigir la reactivación de la PIAP».

Dijo que es una medida que incluye una panfleteada. La protesta es con la entrega de un petitorio solicitando una audiencia al Ejecutivo provincial. El punto principal es exigir la puesta en marcha de la planta en Arroyito. «Hoy hay un mercado abierto, eso no lo teníamos antes. Es decir, hay un mercado alentador para venta de agua pesada», sostuvo Valenzuela. Mencionaron que además hay un pago adeudado en los salarios.

Dijo que se requiere de «una decisión política». Además alertó que se redujo el transporte en «un 80%».

Marcó que por la protesta, si bien aún no se definió, podría interrumpirse el tránsito sobre La Rioja y Roca.

Qué dijo el Gobierno de Neuquén sobre la PIAP

Desde el Ejecutivo provincial emitieron un comunicado sobre las gestiones que se hacen vinculadas a la PIAP. El ministro de Planificación de la Provincia, Rubén Etcheverry, dijo que se está buscando el financiamiento necesario para la «pronta puesta en marcha» de la planta ubicada en Arroyito.

Sumaron que producto de las demoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el envío de fondos a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) dentro del contrato de conservación de PIAP, se han generado demoras en los pagos de los salarios y de proveedores.

Ampliaron que este jueves 28 de agosto está prevista una reunión en Buenos Aires de la que participarán Etchverry y el gerente general de la ENSI S.E, Alexander Berwyn, con el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, y del área de Desarrollo de Negocios de CNEA, Daniel Amaya, para avanzar en varios aspectos.