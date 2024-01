Ignacio Torres y De Loredo salieron al cruce de Milei por las acusaciones de «coimas» en el Congreso

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, rechazaron hoy los dichos «peligrosos y profundamente irrespetuosos» del presidente Javier Milei sobre las presuntas «coimas» que recibirían algunos legisladores para rechazar el DNU y la Ley Ómnibus. Instaron a que «proceda a denunciarlas e investigar».

En un extenso texto en su cuenta de X, De Loredo aseguró que «las declaraciones del Presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento» y consideró que la a UCR se encuentra «en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados».

El mes pasado, en una entrevista concedida a la señal televisiva La Nación+, Javier Milei había acusado que algunos legisladores «buscan coimas» para aprobar determinadas leyes en el Congreso.

Las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) January 14, 2024

Respecto de esas acusaciones De Loredo respondió: «Volvemos a instar que proceda a denunciarlas e investigar. O (el Presidente) conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen», explicó y agregó que «en ambos casos el Gobierno incumple los deberes de funcionario público» y de «continuar y no acudir a los tribunales el gobierno, seremos nosotros quienes lo haremos», advirtió.

Asimismo el titular del bloque radical consideró que «tampoco ninguna de las materias abordadas en los paquetes normativos tienen vinculación con la urgente situación económica» y aclaró que como el DNU «está operativo y surtiendo efectos desde el 29 de diciembre, esas herramientas ya las tienen» y en todo caso «en el texto de la ley ómnibus no hay ningún plan monetario ni fiscal de estabilización» para abordar la situación económica actual.

Ignacio Torres también exhortó a Milei que «haga la denuncia correspondiente»

Por su parte el gobernador de Chubut respaldó las declaraciones del diputado cordobés y consideró «peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la ley ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU».

Y puntualizó que «los 10 Gobernadores del PRO y de la Unión Cívica Radical estamos dando muestras más que suficientes de acompañamiento y cooperación con un gobierno que asume en una situación crítica resultado de las erráticas políticas que nos sumergieron en la pobreza».

«Le pedimos al Gobierno que cuando afirmen algún delito por parte de cualquier diputado, funcionario actual o de gestiones anteriores, gobernador o intendente, se haga la denuncia correspondiente«, exhortó el gobernador del PRO y remarcó que «respetamos la decisión del pueblo y estamos comprometidos con la gobernabilidad» pero consideró que «la agresión y las acusaciones no pueden ser el modus operandi para quienes no piensan igual en algún tema«.

NO ES TODO LO MISMO



Adhiero a lo manifestado por @rodrigodeloredo y agrego que los 10 Gobernadores del PRO y de la Unión Cívica Radical estamos dando muestras más que suficientes de acompañamiento y cooperación con un gobierno que asume en una situación crítica resultado de las… https://t.co/TR05GfoqpF — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 14, 2024

Con información de Télam