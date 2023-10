Incertidumbre sobre el futuro político de la dupla que recuperó Cipolletti para JSRN

La fórmula de Juntos Somos Río Negro que logró recuperar el municipio de Cipolletti en 2019 parece estar lejos de los planes de Alberto Weretilneck para la estructura oficialista a partir del 10 de diciembre. Tanto el intendente Claudio Di Tella como la presidenta del Concejo Deliberante Silvana Larralde no recibieron propuestas formales para el engranaje que planifica el mentor del partido provincial.

Días atrás, Di Tella le contó a Río Negro que sus planes están más cerca de su familia, pero que seguirá militando en la estructura de Juntos. Eso sí, difícilmente abandone Cipolletti como ocurrió en otros tiempos de su función pública: por caso sus años en el Ipross. Pero desde el entorno del gobernador electo sostienen que por ahora no hay definiciones sobre el médico.

Algo similar sucede con la titular del Poder Legislativo local y que también lleva muchos años en cargos públicos. Fue diputada provincial y también funcionaria provincial. En declaraciones a La Carretera, Larralde aseguró que en caso de no tener propuestas se irá feliz a su casa con «la tarea cumplida». «Por ahora no hay ningún ofrecimiento y si llega a ser así, que no lo haya, me voy orgullosa de haber hecho lo que hice. Y serán tiempos de cambios, quizás», dijo a la emisora radial.

Para Weretilneck, Cipolletti es una usina de poder clave y por eso trabaja codo a codo con el intendente electo Rodrigo Buteler para definir, no sólo el gabinete municipal, sino también para impulsar nuevos militantes del partido en el Alto Vallle.

La estrategia electoral fue apostar a un equipo joven y por eso Karina Alvarez encabezó la lista con el abogado, exministro del gobierno de Arabela Carreras. La conformación de las secretarías municipales estará ocupada por gente joven y la mayoría de los funcionarios actuales dejará el cargo.

Será después de las elecciones generales del domingo cuando comiencen a definirse nombres y posiblemente el futuro de Di Tella y Larralde. «Lo va a definir Alberto más adelante», aseguran fuentes cercanas al gobernador electo.

La representación de Cipolletti en la Legislatura

Dentro de la actual estructura municipal en Cipolletti fue Lorena Yensen la única que contó con el apoyo de Weretilneck para estar en la lista de diputados provinciales por el corredor del Alto Valle Oeste y será legisladora desde el 10 de diciembre. Ella, Lucas Pica y Elvis Cides (ambos repiten), son los tres cipoleños que estarán en la Legislatura provincial.

Además, los únicos representantes del corredor. Será la primera vez en ocho años que Catriel no tenga representación en la Legislatura de JSRN. La actual intendenta Viviana Germanier fue entre 2015 y 2019, mientras que su pareja y exintendente Carlos Johnston entre 2019 y 2023. También es incierto el futuro del matrimonio que parece estar cada vez más lejos de las prioridades del estratega.

Cinco Saltos, Campo Grande y Fernández Oro tampoco tendrán representación en el Poder Legislativo. El que más terreno ganó en la consideración de Weretilneck es el intendente de Oro Mariano Lavín candidato a diputado nacional que se define este domingo. Está tercero en la lista.