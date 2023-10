En algo más de 50 días Claudio Di Tella dejará la intendencia de Cipolletti con sensaciones encontradas. Su gestión atravesó marcados contrapuntos que incluyeron, principalmente, la histórica recuperación de Juntos Somos Río Negro de un municipio clave para el oficialismo, la pandemia, algunos cortocircuitos con el gobernador electo Alberto Weretilneck y la decisión de no ir por la reelección a comienzos de este año.



En el ínterin pasaron casi cuatro años con la vorágine que implica la función pública y las demandas de la sociedad. Dos de ellas pican en punta: seguridad y acceso al suelo. En su despacho del cuarto piso el médico recibió a DIARIO RÍO NEGRO para analizar su gestión y dejar un interrogante sobre su futuro. Por ahora no tiene definiciones sobre qué hará desde el 11 de diciembre próximo.

P- Se te nota más relajado, ¿tiene que ver con el fin del mandato?

R- No estoy más relajado, son apariencias. Acá no te podés relajar porque siempre hay mil cosas para resolver: desde una denuncia de toma hasta solucionar problemas cotidianos. Acá todos los días te levantás con demandas nuevas. Cuando doy audiencias atiendo a más de 10 vecinos, generalmente lo hago dos veces por Semana.

P-¿Cuáles son las demandas de los vecinos?

R- La mayoría son demandas económicas, personas que no pueden pagar el alquiler o que tiene órdenes desalojo o que no tienen trabajo. También hay una gran demanda habitacional. Uno explica lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos hacer con el acceso al suelo. Mucha gente viene por los 50 loteos que Cipolletti está poniendo en marcha en la ciudad, cuestiones técnicas. Si todo marcha bien a fines de octubre estamos licitando Suelo Urbano II que son 200 lotes, en la zona norte.

P- ¿Qué va a pasar con el Procrear II?

R- Ya ingresó el proyecto al Concejo Deliberante y los concejales deben definir qué hacer. Creo que es una necesidad para la ciudad. Se va a realizar en ese lugar (Alem y Kennedy) porque no hay terrenos de esa envergadura en la ciudad, con 200 viviendas que tengan los servicios. Segunda cuestión, la venta de la tierra está atada a la construcción de un gran parque, es una oportunidad importante para Cipolletti, sino va a seguir siendo un baldío. Nosotros hicimos todo que teníamos qué hacer.

P- ¿Qué cosas crees que mejoraste de la gestión de Tortoriello y cuáles quedaron en sin hacer?

R- No me gusta hablar de lo que no hicieron los demás y menos ponerle nombre y apellido. Yo sé lo que es estar acá y me imagino que Aníbal no hizo cosas que quiso. Vos tenés muchas cosas que querés hacer, pero tenés un presupuesto que es acotado. Después poder gestionar otras obras con Provincia y Nación. Después, los momentos son distintos. El viento de cola del gobierno K hizo que hubiera muchos fondos, con el auge del DNV se crearon muchas viviendas, después vinieron épocas con menos fondos, a Aníbal le tocó una época de inversión de equipamiento y a nosotros nos tocó la pandemia. Yo no juzgo a nadie.

«La mayoría son demandas económicas, personas que no pueden pagar el alquiler o que tienen órdenes de desalojo o que no tienen trabajo. También hay una gran demanda habitacional”. Cluadio Di Tella sobre las audiencias que tiene con los ciudadanos de Cipolletti.

P- ¿Te vas conforme con las obras que hiciste y gestionaste?

R- Lo dije en los discursos, nosotros hicimos las obras que nadie quiere hacer que son las que no se ven, cloaca y agua. Lo que más duele fue el tema de las rutas, fue lo que más insistí, y sigo insistiendo. Hace un mes estuve en Buenos Aires y estamos trabajando en dos convenios: uno la remediación del bajo puente ferroviario y la circunvalación, el otro es el tramo 5 y 6 de la Ruta 22 con la participación de Vialidad de Río Negro.

P- ¿y si gana Milei y rompe con la obra pública?

R- Bueno eso que lo diga Milei, lo que buscamos es firmar los convenios antes de fin de año para que quede asentado.

P- ¿Qué vas hacer después del 10 de diciembre?

R- No lo sé todavía. Sé que tengo que bajar un cambio en mi ritmo de vida y también quiero disfrutar más de mis nietos. Pero sobre mi carrera política no tengo nada definido, pero voy a seguir ligado a Juntos Somos Río Negro.

Seguridad, uno de los grandes reclamos sociales

La seguridad es uno de los temas que más aqueja a los cipoleños. Si bien las olas de robos mermaron en las últimas semanas, 2023 fue uno de los años de mayor índice de delitos contra la propiedad privada en Cipolletti. A principio de año el foco estuvo centrado en viviendas residenciales y luego fueron los comercios los principales afectados. La responsabilidad recae en el gobierno provincial que en esta gestión ha tenido fuertes críticas de varios sectores. Incluso el gobernador electo Alberto Weretilneck cuestionó a la actual secretaria de Seguridad, Betiana Minor.



Sobre el tema seguridad, Di Tella aseguró que el municipio hizo una fuerte inversión. En 2021 se sumaron 65 cámaras de seguridad. También se inauguró la subcomisaría del Distrito Vecinal Noreste y la incorporación de nuevos agentes a la fuerza policial. Esta semana el intendente estará en Viedma para recibir móviles para la ciudad, una de las grandes demandas de los efectivos policiales en toda la provincia.



«Conseguimos en esta gestión tres camionetas, una para Las Perlas, Ferri y otra para el COER y otros dos patrulleros. A eso hay que sumarle los que se van a otorgar esta semana en Viedma. Conseguimos 10 motos para la brigada rural y le entregamos un predio al COER para su centro de entrenamientos en el paseo costero”, manifestó i Tella.



Más allá de los esfuerzos de la gestión municipal, la falta de acompañamiento de la provincia se hizo muy visible en el último año en el corredor del Alto Valle Oeste.

Meses atrás los comerciantes organizaron una marcha para reclamar más seguridad a la policía y más compromiso a la fiscalía para investigar los robos en la ciudad. En ese conflicto se reveló la falta de recursos que tienen las comisarías para afrontar los delitos que en tiempos de crisis se agravan.

Los proyectos para las rutas 151, 22 y la circunvalación

Di Tella trabaja a contrarreloj para dejar firmado antes del 10 de diciembre el convenio para elaborar los proyectos ejecutivos de dos obras claves para la conectividad de Cipolletti: rutas nacionales, circunvalación y puente ferroviario.



Restan algunos detalles para avanzar y acordar con Vialidad Nacional cómo serán esas obras.Además de bajar la calzada en la zona del puente ferroviario se reconstruirá la circunvalación con dos carriles por lado.



El otro proyecto es el tramo 5 y 6 de la Ruta Nacional 22 que va desde Puente 83 hasta la rotonda del Tercer Puente, sobre Ruta Nacional 151. En el sector de la 22 habrá una avenida urbana, similar a cómo tiene Neuquén entre Plottier y Senillosa. Cuatro carriles más las colectoras. Si se firma antes del cambio de gobierno la gestión entrante deberá realizar las obras.