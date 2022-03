Indemnizarán a Nacha Guevara con casi $ 12 millones por su exilio en los años 70

En las últimas horas, se viralizó una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que aprueba una millonaria indemnización por “exilio” en favor de Clotilde Acosta, más conocida como “Nacha Guevara”.

Según la resolución, firmada por el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, la actriz recibirá $ 11.466.268,80 por los 2.856 días que pasó en el exilio entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983.

El texto del documento, que fue publicado por el portal Periodismo y Punto, reza: “Otórgase a Da. Clotilde ACOSTA (D.N.I. N° 3.944.825) el beneficio previsto por la Ley N° 24.043 y sus modificatorias, reglamentada por el Decreto N° 1023 del 24 de junio de 1992 y su modificatorio, correspondiente a DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (2856) días indemnizables, por el período comprendido entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983”.

La resolución que lleva la firma del ministro Soria.

El artículo segundo de la resolución —N° 75/2022— establece: “La suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 11.466.268,80) se hará efectiva de acuerdo con lo establecido en los artículos 7°, 8° y 9° de la Ley 24.043 y estará sujeta a las prescripciones de la Ley 23.982”.

Nacha se exilió antes del golpe militar

La noticia, que había sido anticipada en redes sociales, generó controversia ya que Nacha Guevara se exilió en medio de amenazas de la Triple A, en pleno gobierno de Isabel Perón, antes de que llegara el golpe militar. La propia actriz lo recordó en 2020:

«La invitación aparece una mañana en el periódico con una amenaza de las tres A, la Alianza Anticomunista Argentina, que amenazaba a intelectuales, militantes, científicos, y las cumplía a las amenazas en general. Entonces, apareció esa amenaza que nos daba 48 horas a Héctor Alterio, a Horacio Guaraní, a Luis Brandoni, a Norman Briski y a mí para salir del país«, sostuvo.

«Nacha salió en el mismo avión que salí yo. No conozco esto que esta reclamando, pero tendrá sus propias razones», dijo Norman Briski en el programa de televisión de Ángel de Brito, donde se abordó el reclamo que había iniciado la artista.

Luis Brandoni también se pronunció al respecto. «Yo no solo no tuve una remuneración sino que tampoco le pedí dinero a mi sindicato. A ella le debe haber fallado la memoria y no recuerda cuándo la amenazaron de muerte. Fue el septiembre de 1974. Eso lo sabe todo el mundo», sostuvo.

Fuente: Noticias Argentinas