Ingresar aviones nuevos al país es más simple: que dice la nueva resolución que emitió el Gobierno

A través del Boletín Oficial, el Gobierno simplificó el ingreso de nuevos aviones al país. Se trata de un plan para iniciar nuevas operaciones mediante la agilización del proceso de certificaciones. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) actualizó las regulaciones. Conocé los detalles.

Según detalla la Resolución N°624/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, esta medida constituye la implementación de la Resolución N° 282/2025, de abril de este año.

“Marca un avance clave para la industria aeronáutica ya que agiliza los procesos de aceptación, legitimación y habilitación de nuevos modelos de aeronaves en el país, reconociendo a la vez el trabajo técnico de autoridades internacionales de referencia, sin degradación de la seguridad operacional”, consideró la ANAC.

Nuevos aviones en Argentina: qué es el Certificado Tipo y cómo funciona

En la resolución se detalla que el Certificado Tipo es el documento expedido por un Estado que acredita que el diseño de una aeronave, motor o hélice cumple con los requisitos de aeronavegabilidad y “satisface los máximos estándares de seguridad establecidos por la normativa vigente”.

En este sentido, Argentina reconocerá válidos los Certificados Tipo y los Certificados Tipo Suplementarios emitidos por la FAA de Estados Unidos, la EASA de la Unión Europea, la ANAC Brasil, la CAA del Reino Unido y la TCCA de Canadá, sin necesidad de realizar un procedimiento adicional de legitimación.

Además, se estableció un nuevo modelo de nota de reconocimiento. La medida tendrá efectos directos sobre fabricantes y operadores de aeronaves. Y también se actualizaron las tarifas.

Qué dijo ANAC sobre los cambios y la nueva medida que impulsa para ingresar aviones más fácil

La ANAC destacó que «la medida impulsa la actualización del parque aeronáutico en todo su espectro, desde la Aviación General hasta el Transporte Aéreo, transformando un trámite que podía demorar años en un proceso ágil y simplificado».

El procedimiento abarca el equipamiento suplementario que los operadores deseen incorporar para optimizar eficiencia, confort y servicios a bordo, eliminando burocracia que «no le aporta valor a la cadena de la seguridad operacional».

Fuentes oficiales aseguraron que, al «armonizar sus procedimientos con los de autoridades reconocidas a nivel global, Argentina avanza hacia un mayor grado de uniformidad en normas, reglamentos y procesos, garantizando la seguridad operacional e impulsando el desarrollo de la aviación civil en el país».