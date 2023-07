Inscriben para autoridad de mesa en las PASO en Neuquén: cómo anotarse y cuánto pagan

La Justicia Federal lanzó la convocatoria a toda la ciudadanía de Neuquén, para inscribirse en el registro de postulantes voluntarios para trabajar como autoridad de mesa en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de Agosto, Generales del 22 de octubre y eventual segunda vuelta presidencial del 19 de noviembre del corriente año.



Los interesados podrán anotarse vía Internet en www.padron.gob.ar/ cne_autoridad o personalmente en la Secretaria Electoral Nacional sita en Santa Fe 318 de la ciudad de Neuquén de 7 a 15 o en los juzgados de paz en el interior de la provincia de 8 a 14hs.

Inscriben para autoridad de mesa en las PASO en Neuquén: cuáles son los requisitos

1) Ser mayor de 18 años.

2) Figurar en los padrones de la Provincia de Neuquén.

3) No estar afilado a ningún partido político.

Inscriben para autoridad de mesa en las PASO en Neuquén: cuánto se pagará por elección

A quienes cumplan con la función de autoridad de mesa recibirán un reconocimiento económico conforme lo establece la Resolución 88/2023 del Ministerio del Interior de la Nación.

El cuadro de pagos según las instancias electorales quedará de la siguiente forma:

También se establece que en caso de participar de las 3 elecciones también habrá un plus de $10.000 y en caso de no haber segunda vuelta y participar de las dos elecciones este plus será de $7.000.

Inscriben para autoridad de mesa en las PASO en Neuquén: consideraciones a docentes y empleados judiciales

Los docentes que trabajen como autoridades de mesa en las PASO recibirán 0,10 puntos y además obtendrán 2 días de franco compensatorio.

En el caso de los trabajadores del Poder Judicial obtendrán 2 días de licencia con goce de haberes.