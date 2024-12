Intiman a Gloria Ruiz para que designe abogado defensor y queda imputada en la causa

La fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Pablo Vignaroli, intimará este jueves a la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz para que nombre un abogado de confianza, bajo apercibimiento de designarle a la defensa pública, por lo que quedará formalmente imputada de la investigación en su contra.

En la misma situación ya están su suegra, Norma Painevil, y un tío de su marido llamado Alejandro Costa. Ambos quedaron comprometidos en la maniobra mediante la cual Ruiz adquirió una camioneta Toyota SW4 en 76 millones de pesos, en agosto pasado.

Gloria Ruiz se presentó espontáneamente el miércoles 4 de diciembre en la fiscalía pero no pudo tomar contacto con el legajo debido a que no había designado abogado defensor. Los profesionales que la acompañaron, Carlos Broitman y Patricio Winograd, no estaban en ese momento matriculados para ejercer en la provincia.

La exintendenta de Plottier quedó en un limbo: la fiscalía avanza en su contra y ella no puede ejercer su defensa. Ahora Broitman está matriculado, por lo que podrá designarlo -si así lo desea- como su defensor de confianza.

La suegra y el tío

Se la investiga por varios hechos. Uno de ellos es la compra de la camioneta mediante una singular maniobra en la que involucró a su suegra y a un tío de su marido. No es la primera vez que usa a Painevil para poner a su nombre vehículos que son de su propiedad: cuando era intendenta realizó un ocultamiento similar con una Ford Ranger.

Este miércoles, durante su extenso paso por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, Ruiz reveló que a sus parientes «los llevaron a la comisaría» por este tema.

Ya tienen defensor

El fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó a diario RÍO NEGRO que se los trasladó desde sus domicilios en Plottier hasta la fiscalía para intimarlos para que designen abogado defensor. Nombraron a Nahuel Urra, quien se especializa en asistir a policías acusados de cometer delitos. Él mismo es un policía retirado.

Ocurrió el viernes 13, el mismo día que allanaron a una empresa muy dudosa también bajo sospecha.

Painevil y Costa estuvieron demorados en la división Judiciales de la Policía donde se los identificó (les tomaron las huellas dactilares y se verificaron sus antecedentes) y les secuestraron los teléfonos celulares (sólo el hombre lo tenía consigo). Luego volvieron a sus casas.

Pablo Ruiz fue el primer integrante de la familia en designar defensor: se trata de Federico Diorio. El ex coordinador de la Casa de las Leyes es investigado por armar plazos fijos millonarios con dinero público.

En febrero, la formulación de cargos

Vista aérea del terreno en el que se construyó la piscina en Plottier.

Estos trámites son previos a la formulación de cargos, que marcan el inicio formal de la investigación. Vignaroli estimó que recién en febrero estará en condiciones de pedir la audiencia ante un juez de Garantías. Seguramente el caso será declarado complejo, y tendrá plazos más extensos para trabajar.

Además de la compra de la camioneta, en las últimas horas surgieron otras pistas en contra de Ruiz vinculada con su época de intendenta de Plottier.

Se refieren a la contratación de una empresa que le facturaba solo al municipio y no contraprestaba en obras; y el pago a otra firma para la instalación de una pileta destinada a una organización civil que nunca se concretó.

Por el contrario, apareció una piscina en un terreno que, se está investigando, pertenecería a la vicegobernadora a punto de ser destituida.