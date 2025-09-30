Javier Milei culpó al Congreso por la caída de la economía: «Un esquema destructivo instrumentado»

El presidente Javier Milei reconoció que “se desaceleró fuertemente la actividad económica” durante una entrevista en A24 con Antonio Laje, donde explicó que la crisis responde tanto a factores económicos como a lo que definió como maniobras políticas desde el Congreso. El mandatario responsabilizó al kirchnerismo por la situación y advirtió sobre sus consecuencias en los mercados. «Lo que ves es un esquema de destructivo instrumentado desde el Congreso de la Nación«, afirmó.

Javier Milei apuntó al kirchnerismo por la caída económica

Al respecto Milei afirmó: “La economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año, y venía acelerando hacia el ocho por ciento en algún momento. Pero del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo”. Según el presidente, esa “vocación destructiva” impactó en el riesgo país y en las tasas de interés.

El jefe de Estado subrayó: “La vocación destructiva del kirchnerismo, que está dispuesta a romper todo porque lo único que le importa es el poder, no es gratis”. En ese sentido, consideró que la dinámica política en un año electoral alimentó el freno en la actividad.

A pesar del retroceso, Milei aseguró que su gestión logró mejoras. “A partir de abril del año pasado, la economía empezó a repuntar”, destacó, y añadió que hacia diciembre de 2024 la economía estaba “seis por ciento arriba desde diciembre del 23”. También defendió los indicadores de inflación y pobreza, al remarcar que “12 millones de personas salieron de la pobreza” y que “seis millones de personas salieron de la indigencia”.

El presidente respondió además sobre la baja confianza reflejada en el “índice Di Tella”. Reconoció que la percepción negativa existe, pero lo atribuyó al contexto político y al clima electoral. “No lo dudo de eso y no lo puse en duda”, expresó, insistiendo en que el escenario está marcado por una alta conflictividad.

El presidente denunció violencia organizada en Tierra del Fuego

Tras su visita a Tierra del Fuego, Milei aseguró que “nos topamos de vuelta con los violentos de siempre”, en referencia a sectores que vinculó al kirchnerismo y señaló que habrían convocado a un escrache. El mandatario indicó que se trata de un accionar reiterado, con antecedentes en Lomas de Zamora y Moreno.

Según su mirada, esos grupos buscan instalar la idea de que no puede recorrer algunas provincias “porque la gente me odia”. Milei denunció que en ocasiones se utilizan “recursos públicos y bloquean la seguridad” para entorpecer su agenda. “Ellos que están todo el tiempo acusando a fascistas de todo el mundo, los verdaderos fascistas son ellos”, señaló.

En medio de tensiones políticas, el presidente al triangulo de Hierro, conformado por su hermana, Karina, y el asesor Santiago Caputo.

Al ser consultado por su relación con la gente, sostuvo: “Yo salgo a la calle y nunca tengo problemas. Después siempre puede haber alguien que se queje, eso es parte de la vida democrática”. Y afirmó que el descontento debe resolverse “vía las urnas, no vía la violencia”.

Finalmente, diferenció entre ataques físicos y críticas en redes sociales. “Para mí violencia es querer bloquear actos, agredir gente. Yo eso es violencia”, expresó, y aclaró que “en las redes con un tuit nadie te lastima”.

«El triángulo de Hierro no se rompe»: Milei negó internas y habló sobre Diego Spagnuolo

Al ser consultado sobre los presuntos audios de coimas ligados al ex funcionario de la ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó: «Si él hubiera visto eso, en cumplimiento de los deberes de funcionario público, lo debería haber denunciado. Como no lo denunció, al tomar conocimiento público esos audios, sean tomados ilegalmente o lo que fuera, lo desplacé porque tendría que haber hecho esa denuncia».

También negó cualquier posibilidad de corrupción vinculada a su hermana, Karina Milei. “Eso es absolutamente ridículo, porque cuando nosotros llegamos, Andis estaba bajo la órbita de la Secretaría General. Lo primero que hizo mi hermana fue sacársela de encima. Entonces, si te podés quedar con el 100, ¿por qué te vas a quedar con el tres? Es ridículo, no resiste el menor análisis”, indicó.

Asimismo, sostuvo que mantiene una confianza «total y absoluta» con Lule y Martín Menem y negó internas en Triangulo de Hierro, conformado por su hermana y el asesor, Santiago Caputo. “El Triángulo de Hierro no se rompe, no. Es falso”, aseguró.