Inglaterra recupera una pieza clave para la semifinal del Mundial ante Argentina y Tuchel define el equipo

La selección de Inglaterra recibió una noticia alentadora en la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Argentina, que será este miércoles desde las 16. Declan Rice se recuperó del cuadro viral y de los problemas físicos que lo habían condicionado en el partido ante Noruega y será titular en el equipo de Thomas Tuchel para el cruce que se disputará este miércoles en Atlanta.

El volante del Arsenal había encendido las alarmas en los cuartos de final, cuando fue reemplazado en el entretiempo de la victoria por 2-1 sobre Noruega. Tras ese encuentro, Tuchel reveló que Rice había pasado los días previos prácticamente en reposo por una enfermedad viral, situación que se sumó a las molestias crónicas que arrastra en la espalda. Por ese motivo, el cuerpo técnico optó por reemplazarlo en el entretiempo.

Con el correr de los días, la evolución del mediocampista fue favorable. Los medios ingleses The Guardian y Sky Sports informaron que Rice entrenó con normalidad junto al resto del plantel, por lo que quedó descartada cualquier duda sobre su presencia frente al vigente campeón del mundo.

Además de recuperar a una de sus principales figuras, Inglaterra también podría contar nuevamente con Ezri Konsa, quien dejó atrás los calambres sufridos ante el conjunto nórdico. Jude Bellingham, por su parte, terminó ese encuentro con un dolor en el hombro izquierdo, aunque la molestia nunca puso en riesgo su presencia en la semifinal. En cambio, Jarell Quansah no estará disponible por suspensión y Jordan Henderson continúa recuperándose de una fractura en la muñeca.

Con ese panorama, el probable equipo de Inglaterra para enfrentar a Argentina sería con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.