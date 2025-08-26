Javier Milei encabeza este miércoles una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei liderará este miércoles a las 14 una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Lomas de Zamora, en la recta final de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

La movilización, que se realizará en autos, partirá desde Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela. Desde LLA pidieron a sus militantes asistir con una bandera argentina.

El mandatario llega tras encabezar el lunes último en Junín el lanzamiento de los candidatos nacionales de LLA. Allí advirtió sobre posibles maniobras de «fraude» del peronismo y remarcó la importancia de conquistar gobernaciones e intendencias para que «las reformas de la libertad avancen en todos lados».

Milei cuestionó el sistema de boletas tradicionales que se aplicará en las elecciones de septiembre, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) prevista para octubre, y aseguró que si su fuerza logra ganar la provincia, «estaríamos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo».

El acto proselitista se desarrolló mientras el Gobierno enfrenta el escándalo por los audios de presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), aunque el presidente no se refirió al tema durante su discurso.

Javier Milei habló en un acto en Junín de cara a las elecciones 2025: «Kirchnerismo nunca más»

El presidente reapareció públicamente por segunda vez en el día este lunes 25 de agosto. En un acto en Junín por las elecciones legislativas en Buenos Aires, no se refirió explícitamente al escándalo por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, pero aseguró: «El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos». Su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, denunció agresiones contra los militantes de La Libertad Avanza.

Con información de Noticias Argentinas