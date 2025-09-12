Javier Milei vetó la ley de distribución de ATN: ¿qué proponía el proyecto que fue impulsado por los gobernadores?

El presidente Javier Milei sumó su tercer veto en menos de 24 horas. Esta vez su iniciativa apuntó contra la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un proyecto que fue impulsado por los gobernadores que buscaba modificar la forma en el que el Gobierno reparte esos fondos.

¿Qué proponía el proyecto que fue impulsado por los gobernadores?

El proyecto era clave para afianzar la relación entre el Gobierno y las provincias, ahora el veto del presidente generó un nuevo foco de tensión.

El proyecto proponía transformar la distribución de los ATN, que históricamente estaba solo en manos del Gobierno central, a un esquema de reparto automático. Pero para el Gobierno esta ley alteraba la finalidad de los ATN como herramienta de acción inmediata para el Estado nacional y que el esquema de distribución discrecional es constitucional.

Los puntos clave para entender la ley vetada son:

Distribución automática: la ley establecía que los fondos de los ATN, que se nutren del 1% de la masa coparticipable y del 2% del Impuesto a las Ganancias, debían ser distribuidos de forma automática y según los coeficientes de coparticipación federal.

Fin a la discrecionalidad: el objetivo principal era eliminar la discrecionalidad con la que el gobierno nacional utiliza estos fondos. Los gobernadores argumentaban que los ATN se usaban como una herramienta de negociación política, premiando a las provincias aliadas y castigando a las opositoras.