Javier Milei volvió a dar una entrevista para distanciarse del criptogate $LIBRA: «Chimentos de peluquería»

El presidente Javier Milei rechazó las versiones sobre pedidos de coima de parte de allegados suyos para entablar encuentros privados con él, y consideró que se trata de «chimentos de peluquería». Durante una entrevista con Luis Majul habló del criptogate $LIBRA y el nombramiento por decreto de jueces de la Corte. Luego, criticó a Clarín.

«Parece un conjunto de chimentos de peluquerías despechadas», resaltó el mandatario nacional.

Sobre la polémica por la cripto $LIBRA, señaló: «Un problema de terceros con terceros no es un problema mío».

Al referirse a la nota que habla de las supuestas coimas que publicó The New York Times el viernes, Milei sostuvo que «en la nota son todos condicionales, se cuidan bien, porque no dejan de ser chimentos de peluquería».

En declaraciones al canal LN+, al ser consultado sobre el Criptogate, reiteró: «Cuando yo vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, yo bajé el tuit».

«Cuando quieren acusar a alguien es grave, yo estoy esperando que termine de actuar la Justicia para ir contra esos periodistas», indicó Milei.

A la vez, dijo que es experto en «hacer crecer la economía y bajar la inflación», pero admitió que el tema cripto «es un instrumento hiper sofisticado».

«Uno no sabe de todo», aseguró el jefe de Estado, y remarcó que «los que entraron (en $LIBRA) lo hicieron voluntariamente».

Al ser consultado sobre las reuniones con empresarios que quedaron involucrados en la polémica, como Hayden Davis, con quien se reunió en Casa Rosada, Milei expresó: «Por algo levanté las murallas que levanté».

«Ahora estamos mucho más seguros», afirmó el mandatario nacional.

Javier Milei defendió los nombramientos en la Corte: «Hay que tener cuidado con los ñoños republicanos»

El presidente Javier Milei defendió los nombramientos en comisión que hizo en la Corte Suprema y cuestionó a los «ñoños republicanos».

«Hay que tener cuidado con los ñoños republicanos, que cada cosa que no les gusta dicen que es inconstitucional», subrayó Milei mientras hacía un gesto burlón.

En declaraciones a LN+, el mandatario nacional destacó que «el nombramiento es por este período legislativo», por lo que consideró que si a la oposición no le gusta, «el Senado debería hacer su trabajo» y tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

El Presidente remarcó la figura de Lijo y dijo que “es juez federal que está pidiendo una licencia y una vez que es aprobada” jurará para integrar la Corte.

Al ser consultado sobre el rechazo de Mauricio Macri al nombramiento por decreto de los jueces, Milei expresó: “¿A usted le gustan todas las cosas de alguien? ni a su mujer le deben gustar. Es un problema de preferencias, y que Lijo a tenido causas muy sensibles, a muchos les ha dolido el bolsillo con Lijo”.

“Es especialista en narcotráfico y ciberdelito”, destacó sobre las condiciones del magistrado federal.

«La gran estafa argentina»: Javier Milei volvió a apuntar contra el Grupo Clarín

Luego de su entrevista con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el Grupo Clarín al que acusó de ser “la gran estafa argentina”, en un juego de palabras por el eslogan del diario.

“Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones”, señaló el Presidente en una extensa publicación.

Ya en medio de la escandalosa agresión que sufrió el diputado Facundo Manes, el mandatario había relacionado la difusión del episodio con el multimedios.

“Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia”, consideró el libertario.

El Presidente prometió no “dejar que sigan robándole a los argentinos”.

El mensaje completo de Javier Milei contra el Grupo Clarín

«CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA

Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones.

Están acostumbrados a actuar así. Presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios aún si es a costa de los argentinos. Una de esas ocasiones ocurrió durante el 2002 en la presidencia de Duhalde. La misma noche que asumió hubo una reunión en una casa en Banfield en la que estaban Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otras personas. Clarín estaba al borde de la quiebra en ese momento.

En esa cena se acordó devaluar 300% (devaluar es empobrecer a los argentinos) y se arregló la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Con esa ley ningún banco (quienes como garantía habían prendado las acciones del Grupo) iba a poder ejecutar la deuda que Clarín tenía (3.000 millones de dólares) porque al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables. De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros. Nunca sabremos a cambio de qué el entonces gobierno de Duhalde decidió hacer eso.

Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia.

No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!».

