Jorge Macri asumió en CABA: prometió trabajar «en equipo» con Milei y pidió por la coparticipación

En una ceremonia en la Legislatura, Jorge Macri juró hoy como nuevo Jefe de Gobierno porteño, acompañado por la vicejefa Clara Muzzio y su gabinete de ministros. En su discurso de investidura, destacó la importancia de trabajar «en equipo» con el Gobierno nacional de Javier Milei, para garantizar las libertades y expresó la necesidad de la restitución de los fondos de coparticipación. La sesión especial también marcó la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, saliente del cargo.

La emotiva asunción de Macri, que duró 15 minutos, resaltó su compromiso con la gestión y su agradecimiento a la familia. El nuevo Jefe de Gobierno afirmó que la ciudad enfrenta el desafío de defender las transformaciones ya logradas y subrayó la importancia de recuperar el orden para garantizar las libertades de los ciudadanos, incluyendo el derecho a circular, estudiar y trabajar en la Ciudad.

Macri adelantó su intención de trabajar en conjunto con el presidente electo Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para asegurar las libertades de todos. Además, reiteró la solicitud al Gobierno nacional para que cumpla con el fallo de la Corte Suprema y restituya los fondos de coparticipación que fueron retirados unilateralmente y en violación de la Constitución.

En otro anuncio significativo, Macri adelantó que enviará una propuesta para modificar el actual Código Urbanístico, aprobado en 2018, con el objetivo de revertir cambios que alteraron la identidad de varios barrios. También expresó la necesidad de profundizar el debate sobre el concepto de reincidencia, proponiendo la substitución por el de reiterancia en el sistema judicial.

La jornada culminará con el traspaso de mando en la Usina del Arte y la toma de juramento a los funcionarios del nuevo gabinete. Jorge Macri asume la Jefatura de Gobierno porteño en un contexto complejo, marcado por la necesidad de consolidar la identidad propia de su gestión y alcanzar acuerdos parlamentarios en una Legislatura fragmentada.

Asunción de Jorge Macri: «Vayamos por más», el posteo del nuevo Jefe de gobierno porteño tras su acto en la Legislatura

En sus primeras palabras como nuevo Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri se expresó en su cuenta de X: «Hoy comenzamos una nueva etapa en la Ciudad con la responsabilidad de defender las transformaciones que ya logramos«.

Con firmeza, Macri subrayó la importancia de no descansar en los éxitos pasados, reconociendo que las soluciones anteriores podrían no ser igual de efectivas en el presente. «Estoy convencido de que la gestión no vive de los éxitos del pasado y entiendo que las soluciones que funcionaron antes quizás ya no dan el mismo resultado. Vayamos por más«, afirmó.

«Quiero que recorramos juntos el camino de las soluciones que le simplifiquen y mejoren la vida de cada porteño», siguió. El nuevo jefe de CABA presentó su compromiso de afrontar los desafíos actuales con firmeza y experiencia: «Estoy preparado para este momento difícil». Además, destacó su intención de trabajar en conjunto, superando desencuentros para construir «una Ciudad que nos permita crecer, desarrollarnos y soñar».