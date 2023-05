Juan Manzur convocó a elecciones para el 11 de junio en Tucumán, tras la suspensión de la Corte Suprema

La provincia de Tucumán finalmente tendrá elecciones el próximo 11 de junio, confirmó este lunes en conferencia el gobernador Juan Manzur, cuya candidatura para vice había provocado el fallo de la Corte Suprema que suspendió los comicios originalmente convocados para el pasado domingo.

De esta forma, los tucumanos votarán para gobernador, vice, intendentes, concejales y diputados provinciales el mes próximo. La semana pasada, con el objetivo de revertir la medida cautelar del máximo tribunal, el actual mandatario decidió bajar su postulación.

Finalmente esta mañana la Corte decidió levantar la suspensión de las elecciones, en una resolución que llevó la firma Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y no avanzó sobre la cuestión de fondo, que era la validez o no de la candidatura del ex Jefe de Gabinete.

«Se tiene que hacer en el mismo día para todas las categorías. La fecha va a ser el 11 de junio. Todos los tucumanos y tucumanas van a poder concurrir libremente, como siempre lo hacen, a emitir su voto en el cuarto oscuro», confirmó Manzur en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno.

Allí, el gobernador tucumano firmó el decreto de convocatoria a elecciones para todas las categorías, lo que consideró que se hace «como plantea la Consitución, que dice que se tiene que votar todo el mismo día«.

Además, sostuvo que el llamado a comicios se realizó una vez que se cumplió con toda «la documentación legal y administrativa«, por parte de los equipos jurídicos de la Provincia durante este lunes.

En este sentido, el actual mandatario, que integraba la fórmula del oficialismo provincial como candidato a vicegobernador, consideró que la fecha elegida «es prudente» en función de que todos los espacios políticos avancen con sus campañas de cara a las elecciones.

Respecto al fallo de la Corte que suspendió los comicios hace una semana, Manzur puso en tela de juicio la fecha elegida para la decisión y la vinculó al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrera, al indicar que «seis días antes anticipó el fallo«.